Urodowe pomysły na prezent, które same byśmy chciały dostać. Przegląd największych trendów. Last minute na święta

Top zestawy prezentowe pod choinkę

Zestaw Beauty Molecules serum + krem

Zestaw kosmetyków zawiera 2 produkty:

Molekularny synbiotyczny krem i swrum ultranawilżające. Ten krem nie tylko dba o mikrobiom, ale także intensywnie nawilża, błyskawicznie wygładza, redukuje szorstkość naskórka, zmiękcza, rewitalizuje i odczuwalnie odżywia skórę.

Co kryje jego wnętrze?

Zamkniętą w wielobarwnych mikrosferach witaminę E

Wspierający mikrobiom i odporność skóry na niekorzystne czynniki zewnętrzne synbiotyk

Wzmacniające barierę ochronną molekuły aminokwasów

Zapewniający miękkość, gładkość, elastyczność i natychmiastowe ukojenie skwalan - wspomagające nawilżenie i odżywienie skóry oraz poprawiające jej kondycję molekuły ceramidów

Jeden z najbardziej skutecznych olei roślinnych w pielęgnacji anti-aging olej z opuncji figowej

Imponująco nawilżające i zapobiegające nadmiernej utracie wody z naskórka molekuły kwasu poliglutaminowego

Przyspieszające proces regeneracji, nawilżająco-kojące molekuły prowitaminy B5

i Autor: Materiały prasowe Bielenda

Sensum Mare - Zestaw Nocna Regeneracja

Zestaw Nocna regeneracja jest idealną propozycją dla osób, które chcą w szczególny i kompleksowy sposób zadbać o swoją skórę wieczorową porą, miłośników bogatych formuł i zaawansowanych receptur. W zestawie znajduje się ALGOMASK Hydrostabilizująco regeneracyjna maska nocna w kremie, będąca kultowym, najczęściej nagradzanym kosmetykiem marki oraz jej młodsza siostra – ALGOMASK Intensywnie odżywcza i bogata maska pod oczy, która stanowi idealne dopełnienie wieczornego rytuału pielęgnacyjnego. Ten zestaw to trafiony prezent dla każdej kobiety, a welurowy woreczek prezentowy, w którym znajdują się kosmetyki, będzie stanowił miłe dopełnienie podarunku.

i Autor: Materiały prasowe SENSUM MARE

ORIGINS - Brilliant Bests Ginzing™ - Trio rozświetlających produktów do pielęgnacji

Rozświetlenie skóry w trzech prostych krokach: Rozpuść matujące skórę zanieczyszczenia za pomocą naszego odświeżającego peelingu oczyszczającego; dodaj odrobinę rozświetlającego skórę odcienia dzięki naszemu kremowi nawilżającemu z filtrem SPF 40; i rozjaśnij zmęczony wygląd skóry pod oczami - natychmiast i przez długi czas - dzięki naszemu kremowi pod oczy z niacynamidem.

ZESTAW ZAWIERA:

GinZing™ SPF 40 Energy-Boosting Tinted Moisturizer w pełnym rozmiarze 50 ml/ 1,7 fl. oz.

GinZing™ Refreshing Scrub Cleanser 30 ml/ 1 fl. oz.

GinZing™ Refreshing Eye Cream to Brighten and Depuff 5 ml/ .17 fl. oz.

i Autor: Materiały prasowe Origins

Lancôme - Zestaw prezentowy dla niej z tuszem Hypnôse oraz płynem do demakijażu oczu i serum pod oczy

Odkryj nowy zestaw prezentowy Hypnôse z kosmetykami od firmy Lancôme i olśniewaj czarującym spojrzeniem lub podaruj prezent bliskiej Ci osobie.

W skład zestawu Lancôme wchodzą:

tusz Hypnôse,

płyn do demakijażu oczu Bi Facil 30 ml,

serum pod oczu i rzęs Génifique Light Pearl 5ml.

Tusz do rzęs Hypnôse

Tusz do rzęs Hypnôse od Lancôme powiększa objętość rzęs nawet 9-krotnie! Dodatkowo Hypnôse pielęgnuje rzęsy dzięki zawartej w jego składzie prowitaminie B5, a dzięki olejkowi jojoba oraz woskowi Carnauba chroni rzęsy przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych. Perfekcyjnie zaprojektowana szczoteczka pozwala nie tylko idealnie rozczesać rzęsy, ale również otula każdą z nich elastyczną formułą. Dzięki temu Twoje rzęsy będą nie tylko ekstremalnie powiększone i wydłużone, ale również naturalnie miękkie. Wypróbuj tusz do rzęs Hypnôse. Tylko teraz w wyjątkowym zestawie prezentowym.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

CHARLOTTE TILBURY - Charlotte's Exagger Eyes Beauty Secrets - Paleta cieni do powiek i eyeliner

Ten zestaw w edycji limitowanej zawiera bestsellerową paletę Charlotte Bigger Brighter Eyes Filter- Exagger-Eyes oraz dwustronną kredkę do oczu Hollywood Exagger-Eyes Liner Duo, którą stworzysz spektakularny makijaż oczu na święta i przez cały rok! Bigger Brighter Eyes w odcieniu Exagger-Eyes to paleta cieni do powiek w 4 odcieniach – kremowym, różowego złota, ceglastego brązu i transparentnym brokatowym – którymi otworzysz i rozświetlisz spojrzenie. Została zainspirowana filtrami stosowanymi w mediach społecznościowych, które tworzą wspaniały, rozświetlony efekt!

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

FOREO BEAR™ 2 body

Udowodniono klinicznie, że dzięki 2 typom mikroprądu (Advanced Microcurrent oraz Sculpting Microcurrent), opatentowanemu systemowi Anti-Shock System™ i masażowi T-Sonic™ urządzenie to znacznie zwiększa jędrność oraz elastyczność skóry dla wymodelowanej i wyrzeźbionej sylwetki. FOREO BEAR 2 body tonizuje, ujędrnia i kształtuje ciało, pomagając wygładzić wygląd cellulitu na udach, pośladkach, ramionach i brzuchu.(!)Urządzenia BEAR™ 2 body i wszystkich urządzeń z serii należy używać z serum przewodzącym.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

DRUNK ELEPHANT - Look At that Acid — Zestaw do pielęgnacji twarzy

Prawidłowe pH skóry jest kwaśne. Dlatego dobrze reaguje na kwasy. Przyspiesz poranne i wieczorne zabiegi pielęgnacyjne dzięki zastosowaniu biokompatybilnych kwasów dla uzyskania wyglądu skóry, którym zachwycisz siebie i innych. C-Firma™ Fresh rozświetla i ujędrnia skórę, serum Protini™ przywraca jej blask i sprężystość, T.L.C. Framboos™ widocznie wspomaga skórę ziemistą i naprężoną, A-Gloei™ redukuje zmarszczki i niedoskonałość, a F-Balm™ nawilża skórę.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

BENEFIT COSMETICS - Making Spirits Glam – zestaw świąteczny z bazą, kredką, bronzerem i tuszem

W tym świątecznym zestawie Making Spirits Glam od Benefit znajdziesz bestsellerową bazę The POREfessionnal, która zminimalizuje widoczność porów i wygładzi Twoją skórę, naszą kultową kredkę Precisely, My Brow Pencil, która zdefiniuje Twoje brwi na nowo, wielokrotnie nagradzany matowy bronzer Hoola w wersji mini i ekstremalnie wydłużający tusz do rzęs They're Real Magnet w wersji mini, który wydłuża rzęsy o 40%. Nie ma lepszego uczucia niż dostarczanie najpiękniejszych prezentów podczas świąt. Nie musisz dwa razy sprawdzać swojej listy - z tym prezentem na pewno trafisz w 10

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics