Uważaj spoiler: W promocji Rossmanna luksusowy krem do twarzy dla kobiet po 60-tce za 14 zł. Odmładzająca kuracja z 24K złotem wygładza zmarszczki. „Ten krem to rewelacja”

W promocji Rossmanna luksusowy krem do twarzy dla kobiet po 60-tce za 14 zł

U kobiet po 60-tce skóra przechodzi naturalne zmiany, stając się cieńsza, bardziej sucha i podatna na zmarszczki. Zmniejsza się produkcja kolagenu i elastyny, co wpływa na utratę jędrności i elastyczności. Dlatego tak ważna jest odpowiednia pielęgnacja, a kluczowym elementem jest dobranie właściwego kremu do twarzy. Krem dla kobiet po 60-tce powinien przede wszystkim dobrze nawilżać, napinać i rozjaśniać cerę, aby odzyskała ona swój dawny wygląd i świeżość. Jednak nie trzeba wydawać setek złotych na dobry krem do twarzy dla cery dojrzałej. Nawet wśród kosmetyków popularnych marek można znaleźć prawdziwe pielęgnacyjne perełki, które wspaniale sprawdzą się w przypadku naszej cery. Jeśli szukasz dobrego kremu do twarzy przeznaczonego dla cery 60+, to sprawdź najnowszą promocję w Rossmannie. W ofercie znalazł się luksusowy krem do twarzy z 24K złotem za jedyne 14,49 zł.

Odmładzający krem ze złotem 60+ wygładza zmarszczki niczym żelazko

Luksusowy krem do twarzy ze złotem marki Eveline o właściwościach odmładzających cerę to prawdziwa kosmetyczna perełka, która skradła serca kobiet dojrzałych. Krem-serum Eveline Gold Lift Expert spektakularnie uelastycznia i regeneruje głębokie warstwy skóry, a dzięki zawartości silnie działających kompleksów Anti-age stymuluje ujędrnianie skóry. Unikalna receptura kremu wzbogacona 24k koloidalnym złotem zapewnia wielokierunkowe działanie odmładzające – redukuje utrwalone zmarszczki i przywraca skórze właściwą objętość, działając niczym liftingujące nici. Co więcej krem do twarzy ze złotem spowalnia wydzielanie melaniny, rozjaśnia przebarwienia i przywraca skórze świetlisty wygląd. Dzięki temu wygląda ona młodo i promieniście, a efekt widać już po pierwszym zastosowaniu.

Kobiety pokochały krem z promocji Rossmanna

O tym, że krem do twarzy 60+ ze złotem marki Eveline to kosmetyk godny uwagi świadczą pozytywne komentarze jego użytkowniczek w sieci.

"Skóra po aplikacji jest gładka i przyjemna w dotyku."

"Nadaje cerze naturalny blask i poprawia jej strukturę. Rewelacja – zdecydowanie go polecam."

"Naprawdę jest SUPER. Najlepszy, moja cera jest teraz promienna i nawilżona"

"Nie uczula, nie drażni, a efekty są zauważalne już po kilku dniach"

- piszą kobiety w opiniach na temat kremu ze złotem Eveline, który jest teraz dostępny w promocji Rossmanna.

i Autor: Rossmann Krem z Rossmanna