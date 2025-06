Spis treści

Letnie promocje Rossmanna już dostępne

Rossmann niezmiennie od wielu lat w czerwcu zachęca swoich klientów do zakupów przygotowując atrakcyjne promocje i zniżki. W tym roku drogeria postanowiła postawić na kosmetyki, które idealnie sprawdzą się podczas letnich dni.

W aktualnej gazetce znajdziemy nie tylko kosmetyki do makijażu, w tym podkłady i tusze, ale także produkty do pielęgnacji ciała i twarzy (kremy do twarzy, żele pod prysznic, balsamy, czy peelingi), szeroki asortyment produktów służących do pielęgnacji i koloryzacji włosów (tonery, szampony, odżywki) oraz produkty do prania i sprzątania (płyny i spraye do powierzchni, żele do WC, kapsułki do prania, chusteczki, papier toaletowy i ręczniki papierowe).

Wisienką na torcie są promocje na letnie perfumy.

Dużą popularnością wśród naszych klientów cieszą się promocje perfum damskich i męskich. Nie bez powodu! Perfumy to idealny pomysł na prezent dla siebie lub kogoś bliskiego, a promocja to doskonała okazja, by uzupełnić kolekcję lub przetestować nowy zapach bez przepłacania - informuje Rossmann.

Promocja na perfumy ELIZABETH ARDEN Green Tea w Rossmannie

W aktualnej gazetce znajdziemy ponad 600 perfum objętych promocją. Wśród nich znalazły się m.in. Hugo Boss, ISSEY MIYAKE Nuit D'Issey, Guess 1981, CERRUTI 1881 Femme, CALVIN KLEIN Eternity Moment oraz topowa letnia, orzeźwiająca woda perfumowana dla kobiet ELIZABETH ARDEN Green Tea, która jest zdecydowania topową pozycją na wakacyjny czas.

Green Tea to zapach skomponowany z bogactwa różnorodnych składników dających w efekcie aromat orzeźwiający, cytrusowy i promienny ale jednocześnie ciepły, otulający i energetyczny - to kwintesencja wiosny pełnej słońca, zieleni, owoców oraz kropel rosy i deszczu po którym powietrze jest rześkie i pełne ozonu - czytamy w opisie produktu.

Za 236 ml mgiełki do ciała dla kobiet trzeba zapłacić zaledwie 36,99 zł. Jej cena standardowa poza promocją to 52,99 zł. Zniżkami objęte zostały także inne perfumy z kolekcji. Za 30 ml wody perfumowanej trzeba zapłacić 49,99 zł, 50 ml kosztuje 48,99 zł, natomiast 100 ml wody perfumowej to koszt rzędu 62,99 zł.

ELIZABETH ARDEN Green Tea- skład

Letnia mgiełka wakacyjna przyciąga kobiety nie tylko pięknym zapachem, promocją ceną, ale także składem. Perfum ma w składzie jedynie 11 składników, z czego zdecydowana większość na naturalne substancje.

Oto skład: Alkohol denaturowany, woda, substancja zapachowa (Parfum), glikol butylenowy, ekstrakt z liści Camellia Sinensis, cytral, cytronelol, geraniol, hydroksycytronellal, limonen, linalol, kofeina.