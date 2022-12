To 3 najlepsze fryzury na włosy półdługie dla kobiet po 50-tce. Wygodne i modne w 2023 roku. Będziesz wyglądać młodo, a koleżanki oszaleją z zazdrości

Te kreacje będą najlepsze na sylwestra 2022/2023. Zobacz, jak robi to Magda Narożna (Piękni i Młodzi). Gwiazda Sylwestra Marzeń to źródło inspiracji

Obłędny makijaż sylwestrowy 2022/2023. Wizażysta zdradza, jak go zrobić samodzielnie krok po kroku. To banalne!

Boskie sukienki sylwestrowe na wyprzedaży w Zara 2022. Eleganckie i wyszczuplające, a kosztują jedynie 29 zł. To sukienki idealne na każdą figurę

Obłędna kurtka pikowana dla kobiet na wyprzedaży Lidl. Kosztuje grosze, a jest identyczna jak kultowa kurtka z The North Face za 950 zł

H&M, C&A i Primark zamykają swoje sklepy

H&M to niewątpliwie jeden z najbardziej lubianych przez Polki sklepów z ubraniami. Teraz ta popularna marka odzieżowa podjęła decyzję o zamknięciu aż 240 sklepów w Niemczech. Podobną decyzję podjęły dwie inne sieciówki - C&A i Primark. Działanie na potężną skalę przestaje być dla nich opłacalne. Okazuje się, że zamykanie sklepów stacjonarnych przez odzieżowych gigantów jest spowodowane zmianą upodobań wśród klientów i działaniami konkurencji. Znane i lubiane sklepy z odzieżą od kilku lat odnotowują regularne spadki sprzedaży. Przykładowo Primark w 2019 roku zarobił 926 mln euro, ale już w 2021 tylko 380 mln - podaje serwis dlahandlu.pl.

Zmiana upodobań zakupowych wśród klientów

Sieciówki zaobserwowały nowy trend w zakupach wśród klientów. Zapanowała moda na fast fashion. Młode osoby zaczęły cenić najtańsze produkty, by móc kupować ich po prostu więcej. Konsumenci coraz rzadziej kupują też ubrania w sklepach stacjonarnych, a zdecydowanie chętniej robią to w sklepach internetowych. I tu ogromną rolę odgrywa tańsza konkurencja, która w ostatnich latach zawojowała światowy rynek. Chiński Shein uzyskał przychody za ubiegły rok w wysokości około 16 miliardów dolarów. To właśnie ten sklep internetowy stał się największą konkurencją dla popularnych w Polsce i na świecie sieciówek odzieżowych, a te były zmuszone na podjęcie drastycznych kroków i zamykanie swoich sklepów.

Sonda Ubrania kupujesz w sklepach stacjonarnych czy internetowych? Tylko stacjonarnie Tylko w sklepach internetowych Różnie