Uwierzycie, że to już 40 lat? Legendarna polska marka makijażowa obchodziła swój jubileusz. Z tej okazji czeka na Ciebie limitowana kolekcja

Unikalność od lat inspiruje i motywuje markę do tworzenia kosmetyków o wyjątkowym charakterze. Każdy szczegół kolekcji został skrupulatnie zaprojektowany, aby odzwierciedlić wizerunek marki, z zachowaniem dziedzictwa, a jednocześnie wychodząc naprzeciw trendom. Magnetyczna paleta zaprojektowana w kultowym Freedom System zawiera zestaw 4 cieni do powiek w odcieniach beżu i brązu oraz klasyczny róż do policzków. Dopasowane kolory i wykończenia sprawiają, że paleta jest niezawodnym partnerem w tworzeniu makijażu i pozwala wykonać codzienny look, wieczorową stylizację, czy świeży, promienny makeup.

Kolekcja INGLOT 40 YEARS OF CELEBRATING YOUR BEAUTY to również trzy pomadki do ust w topowych kolorach i różnorodnych wykończeniach. Pomadka KISS CATCHER łączy delikatny blask i formułę bogatą w składniki pielęgnacyjne takie jak olej tsubaki, masło shea czy witamina E. Pomadka do ust LIPSATIN to idealnie nasycony róż w satynowym wydaniu. Pomadka MATTE w głębokim odcieniu nude zapewni długotrwały efekt i matowe wykończenie. Opakowania o srebrnym lustrzanym wykończeniu przykuwają uwagę swoim eleganckim i ponadczasowym designem. Stanowią one doskonałą formę prezentacji dla produktów, które zasługują na wyjątkową oprawę.

Jubileuszową kampanię INGLOT promuje film, opowiadający inspirującą historię o inkluzywności. Podkreśla piękno, które znajduje się w każdym człowieku i jest unikatowe, fascynujące.

— Niezbędne jest docenienie cech, które sprawiają, że każda osoba jest wyjątkowa na swój sposób. Unikalne spojrzenie, intrygujący uśmiech i przede wszystkim znaki szczególne — wszystkie są piękne, ponieważ są twoje! — podkreśla Milena Inglot, CMO INGLOT.

Za produkcję filmu odpowiedzialny był jeden z najlepszych polskich domów produkcyjnych – PAPAYA FILMS. Film został zrealizowany w ramach prestiżowego konkursu Papaya New Directors 2023. To projekt, który wyróżnia nowe pokolenie twórczyń i twórców realizujących krótkie formy video, teledyski i reklamy. Kampanię wspiera również seria kreatywnych fotografii. W Polsce kolekcja INGLOT 40 YEARS OF CELEBRATING YOUR BEAUTY dostępna jest od 8. września w punktach sprzedaży INGLOT, na inglot.pl oraz w sieciach partnerskich marki.

i Autor: Materiały prasowe INGLOT

