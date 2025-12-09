Vans i Atiba Jefferson prezentują kolekcję „United Through Skateboarding”

Ta kolekcja to hołd dla silnych więzi, które rodzą się dzięki skateboardingu. Odzwierciedla twórczą drogę Atiby – od ulicy po studio – oraz kulturę, która ukształtowała jego życie ipracę. Znany z uchwycenia jednych z najbardziej ikonicznych zdjęć w historii skateboardingu, wpływ Atiby wykracza daleko poza deskorolkę – obejmując muzykę, modę, sztukę i sport.

Kolekcja United Through Skateboarding obejmuje starannie wyselekcjonowaną gamę obuwia skate, odzieży i akcesoriów, z których każdy element przesiąknięty jest charakterystycznym językiem wizualnym Atiby. Od jego najbardziej ikonicznych fotografii po nowe prace – kolekcja emanuje autentycznością. Unikalne logo oraz oryginalna grafik autorstwa przyjaciela Atiby, legendarnego artysty graffiti HAZE’a, dodają kapsule kolejny wymiar opowieści.

Za kampanię artystycznie odpowiadał sam Atiba, a jej bohaterami zostali różnorodni skateboardziści, artyści, muzycy i sportowcy – ukazując, że skateboarding potrafiprzekraczać granice i łączyć społeczności. W kampanii wystąpili m.in.: Adam Devine, Blake Anderson, Anders Holm, Sam Richardson, Tim Robinson, Franz Lyons, Baron Davis, C.J.Uzomah, Lizzie Armanto, Zion Wright, Curren Caples, Shiloh Catori oraz Cocona Hiraki.

Najważniejsze elementy kolekcji:

Skate Half Cab® z podeszwą WaffleCup™: Pierwsza tego rodzaju innowacja w tym modelu, z dedykowaną wkładką zawierającą ikoniczne zdjęcie legendarnego skateboardzisty Johna Cardiela autorstwa Atiby oraz ręcznie rysowaną grafiką Haze’a.

Skate Old Skool™ 36+: Kolejny wyróżniający się model z wizerunkiem Cardiela i logo inspirowanym graffiti.

Spersonalizowana odzież i akcesoria: Starannie wybrane przez Atibę, linia obejmuje skate’ową odzież z funkcjonalnymi detalami, archiwalnymi zdjęciami oraz nigdy wcześniej niepublikowanymi momentami z jego bogatego portfolio.

Od obiektywu po sznurówki — „United Through Skateboarding” to coś więcej niż kolekcja. To celebracja społeczności, która powstała na ulicach, dzięki przyjaźni, klimatowi filmów inieograniczonej wolności, którą daje skateboarding.

