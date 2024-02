W Douglasie odkryłam rewelacyjny tusz do rzęs. Genialnie wydłuża oraz pogrubia rzęsy i nie osypuje się w ciągu dnia

Co zrobić, by perfumy dłużej pachniały?

Tusz do rzęs to absolutna podstawa makijażu. Nawet osoby, które na co dzień nie malują się, często podkreślają oczy właśnie przy pomocy mascary. To bardzo prosty sposób na optyczne powiększenie oka i sprawienie, że nasze spojrzenie będzie bardziej wyraziste i przyciągające uwagę. Historia tuszu do rzęs sięga czasów antycznych. Już w starożytności, Egipcjanki do podkreślenia rzęs stosowały między innymi mieszaniny sadzy, oliwy i białka. W czasach nam bliższych pierwszy tusz do rzęs wypuścił na rynek Eugene Rimmel, który w 1860 roku wyprodukował kosmetyk oparty na sproszkowanym węglu i wodzie. Pierwsza prawdziwa mascara powstała w 1913 roku i została stworzona przez chemika T.L. Williamsa, który chcąc pomóc zdradzanej przez narzeczonego siostrze wymyślił produkt, który podkreśla spojrzenie.

Na rynku znajdziesz tusze do rzęs z różnymi szczoteczki. Do najpilniejszych należą:

w kształcie grzebienia - idealne do krótkich rzęs,

silikonowe o włoskach różnej długości - idealne do pokręcenia i wywinięcia rzęs,

w kształcie stożka - idealna do podkreślenia najmniejszych włosków,

klasyczna z włosia - dobrze pogrubia oraz podkreśla rzęsy.

Przetestowałam tusz do rzęs z kolekcji Douglas Collection

Osobiście zawsze wybieram tusz do rzęs, który przede wszystkim wydłuża i pogrubia włoski. Moim zdaniem daje to zmysłowy efekt, a spojrzenie nabiera wyjątkowego wykończenia. Wachlarz rzęs stanowi doskonała oprawę dla oczu i je podkreśla. Tusz do rzęs Make-UpOH YES! LASHES z kolekcji Douglas Collection to wyjątkowa mascara, która sprawdzi się zarówno podczas codziennego podkreślania rzęs, jak i do wieczorowych makijaży. Jej formuła oparta jest w 99 proc. na składnikach naturalnego pochodzenia i nie zawiera silikonów. Jest łatwa w aplikacji i nie brudziła powiek, co często mi się zdarza. Formuła jest długotrwała i nie osypuje się w ciągu dnia. Włoski są rozdzielone i znacząco wydłużone oraz pogrubione. Taki efekt zdecydowanie mi się podoba.

i Autor: Materiały prasowe Douglas Collection

