W poniedziałek się zaczęło! Jeszcze tylko do wtorku kupisz te kultowe perfumy w promocji Rossmanna za 66 zł. Romantyczna magnolia i mandarynki przeniosą Cię na wakacje na greckiej wyspie

Promocje w Rossmannie. Zmysłowy zapach dla pewnych siebie kobiet za 66 zł

Perfumy to niewidzialny dodatek, który podkreśla nasze piękno oraz charakter. Od tysięcy lat zapachy są symbolem piękna oraz luksusu. Co ciekawe, to właśnie zmysł węchu najlepiej pobudza wspomnienia i może znacząco wpływać na nasz humor. W Rossmannie znajdziesz szeroki wybór idealnych zapachów dla niej i dla niego. Jeszcze tylko do wtorku, 6 maja można skorzystać z aktualnej oferty promocyjnej Rossmanna. Znajdziesz w niej wiele ciekawych propozycji cenowych dla pięknie i wiosenne zapachy. Miłośniczki kwiatowych i wakacyjnych zapachów powinny zainteresować się propozycją od ELIZABETH ARDEN. To amerykańska marka o bogatej historii. Jej czasy sięgają początków XX wieku. Perfumy ELIZABETH ARDEN są bardzo trwałe i eleganckie, a przy tym nie kosztują fortuny.

W promocji Rossmanna znajdziesz między innymi zmysłową wodę perfumowaną dla kobiet ELIZABETH ARDEN 5th Avenue. To jeden z najbardziej ikonicznych zapachów marki. Jest bardzo lekki, kwiatowy i przywodzi na myśl ekskluzywne wakacje z początków XX wieku. Jest niczym luksusowy rejs po Nilu lub wypoczynek w greckim kurorcie. ELIZABETH ARDEN 5th Avenue uwodzi już od pierwszej nuty. Na pierwszy plan wysuwają się kompozycje bergamotki, magnolii oraz mandarynki. W nutach sercach wyczuwalna jest tuberoza, fiołek, jaśmin oraz róża. Trwałe nuty bazy stanowią piżmo, irys, bursztyn oraz drzewo sandałowe. - ELIZABETH ARDEN 5th Avenue to woda perfumowana dla zmysłowych kobiet. To kompozycja, która harmonijnie łączy świeżość cytrusów i kwiatów z bogatym, zmysłowym sercem pełnym aromatycznych niuansów, otulonych ciepłymi drzewnymi i waniliowymi akcentami w bazie - czytamy na stronie Rossmanna. Tylko do wtorku, 6 maja zapach ten kupisz w cenie 65,99 zł za flakon 75 ml.

i Autor: materiały prasowe Rossmann perfumy