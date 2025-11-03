W poniedziałek w Rossmannie będzie oblężenie niczym w PRL-u? Zamiast kartek na mięso legendarne perfumy 200 zł taniej! Zapach bogini olśniewający wanilią i bukietem kwiatów

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-11-03 4:57

Szukasz zmysłowych perfum na jesień i zimę? Jeżeli lubisz romantyczne i kwiatowe zapachy to Rossmanna ma coś dla ciebie. Legendarny zapach od kultowego domu mody teraz taniej o 200 zł. Perfumy te są manifestem kobiecości i energii od samej Wenus. To połączenie wanilii i bukietu kwiatów. Jeszcze tylko przed dwa dni kupisz je w promocji Rossmanna 200 zł taniej!

perfumy

i

Autor: Canva.com
  • Rossmann oferuje legendarny zapach w atrakcyjnej cenie, nawiązując do bogatej historii perfum.
  • Unikalne połączenie szałwii, jaśminu i wanilii tworzy ponadczasowy zapach.
  • Sprawdź, dlaczego te perfumy są idealne dla każdej kobiety i ile możesz zaoszczędzić!

Wielkie promocje na perfumy w Rossmannie. Legendarny zapach 200 zł taniej

Perfumy nie są współczesnym wynalazkiem. Odkąd istnieje cywilizacja istnieją także piękne zapachy. W dawnych czasach olejki eteryczne kojarzone były z luksusem i klasą wyższą. W starożytności wykorzystywano je do obrządków religijnych. Egipcjanie wierzyli, że zapachy posiadają moc uzdrawiania i kojenia nerwów.  Na francuskich dworach perfumy były często wykorzystywane, aby zamaskować brzydkie zapachy wynikające z braku higieny. Pierwsze współczesne perfumy powstały w 1370 roku na Węgrzech na zlecenie królowej Elżbiety. Po raz pierwszy zastosowano wtedy alkohol w zapachach, co stanowiło ogromną rewolucję. W czasach współczesnych perfumy stały się synonim piękna i kobiecości. Zapachy też się kojarzone były z modą i to właśnie kompozycje od domów mody zyskały największą popularność. Wystarczy chociażby wspomnieć Chanel No. 5, J'adore Dior czy My Way od Armaniego. 

Produkcja perfum we współczesnym świecie przeszła ogromna przemianę, a pozyskiwanie aromatów znacznie potaniało. Dzięki temu dzisiaj markowe zapachy nie kosztują już fortuny. W najnowszej promocji Rossmanna kupisz wyjątkowe perfumy dla kobiet. RABANNE Olympea, bo o nich mowa, to zapachowy manifest kobiecości i jeden z najbardziej rozpoznawanych flakonów do Rabanne. Jeszcze tylko do wtorku, 4 listopada perfumy RABANNE Olympea kupisz w promocji Rossmanna za 299,99 zł. To bardzo atrakcyjna cena ponieważ bez promocji zapach ten kosztuje blisko 500 zł.

RABANNE Olympea to unikalne połączenie nut zapachowych, w których dominują romantyczne i kwiatowe akordy. Zapach te został stworzony jako hołd wobec różnych aspektów kobiecości i ich siły. RABANNE Olympea stanowi piękną podróż przez wszystkie zmysły. W butach głowy na powitanie wyczuwalne jest szałwia oraz zielony pieprz. Serce zapachy stanowi kobiecość ubrana w akordy jaśminu, kwiatu pomarańczy oraz różowego pieprzy. Baza RABANNE Olympea symbolizuję siłę kobiet i stanowi ją wanilia, benzoes oraz piżmo. Takie połączenie sprawia, że zapach ten jest bardzo kobiecy i ponadczasowy. Zakochają się w nim zarówno kobiety dojrzałe, jak młode. 

Zapach RABANNE Olympea w promocji Rossmanna dostępny jest wyłącznie online. 

Rossmann perfumy

i

Autor: Rossmann perfumy/ Materiały prasowe
