W poniedziałek zaczęło się w Rossmannie. Legendarne perfumy za 100 zł. Zapach żurawiny i konwalii uwiedzie zmysły na wiosnę

Promocje na perfumy w Rossmannie. Markowy zapach na wiosnę za 75 zł

W Rossmannie coraz częściej można znaleźć markowe zapachy w bardzo dobrych cenach. Popularna sieć drogerii stale podąża za trendami i przygotowuje dla swoich klientów wyjątkowe okazje. W Rossmannie znajdziesz między innymi kultowe perfumy arabskie, a także zapachowe klasyki. Tym razem w promocji znalazła się kultowa propozycja od marki RALPH LAUREN. To energetyzujący zapach na wiosnę, który doskonale pobudza i dodaje pewności siebie. Nie jest za słodki, ale także nie jest ciężki i przytłaczający. To rewelacyjna propozycja na wiosenne, słoneczne dni. O jakich zapachu mowa? RALPH LAUREN Big Pony 2 to woda perfumowana dla kobiet, która w promocji Rossmanna kosztuje zaledwie 74,99 zł za flakon 50 ml. Promocją objęta jest również większa pojemność. Za flakon 100 ml zapachu RALPH LAUREN Big Pony 2 należy w Rossmannie zapłacić 99,99 zł.

RALPH LAUREN Big Pony 2 to nowoczesny i soczysty zapach, która spodoba się miłośniczkom orzeźwiających oraz nieco szalonych kompozycji. Otula zmysły i dodaje odwagi podczas codziennych zadań. Wyróżnia się z tłumu i trudno przejść obok niego obojętnie. RALPH LAUREN Big Pony 2 to typowo wiosenny i letni zapach. Akordy żurawiny, konwalii i fasoli tonka przenikają się wzajemnie tworząc unikalne połączenie. RALPH LAUREN Big Pony 2 jest romantyczny i uwodzicielski, a z drugiej strony energetyczny i bijący rytmem wielkiego miasta. Zapach ten ma uosabiać kruchość kobiety, która, gdy musi okazuje się być twardsza niż skała. RALPH LAUREN Big Pony 2 jest przyjemny, subtelny i doskonale sprawdzi się do wiosennych stylizacji. Pasuje zarówno na co dzień, jak i na wieczorowej wyjścia. Teraz w promocji Rossmanna kupisz go w atrakcyjnej cenie.

