Wakacje 2025. O tym musisz pamiętać wychodząc na słońce

Stosujesz krem z fitrem? Świetnie! Ale upewnij się, że robisz to dobrze. Bo choć słońce służy naszemu samopoczuciu, to skórze wyrządza więcej złego: przyspiesza proces starzenia, powoduje powstawanie przebarwień, sprawia, że staje się szorstka, sucha i traci swoją jędrność.

By zminimalizować ryzyko tych zmian, pamiętaj o ochronie - nie tylko na plaży, ale też każdego dnia w ciągu roku. Ważną zasadą jest też regularność. Raz dziennie to… zdecydowanie za mało. Ponownej reaplikacji produktu należy dokonywać za każdym razem po wyjściu z wody i dwie godziny po jego nałożeniu. Ogromny wpływ na kondycję skóry ma też pielęgnacja „after sun”, która wspomaga procesy regeneracyjne i naprawcze. Dzięki DOUGLAS Sun możesz się nim cieszyć i jednocześnie chronić skórę przed poparzeniami słonecznymi, przedwczesnymi oznakami starzenia i przesuszeniem. Innowacyjne produkty łączą optymalną ochronę i intensywną pielęgnację z cudownymi zapachami i luksusowymi konsystencjami. Kochasz opaleniznę? Najlepszą opcją będzie ta wygenerowana… kosmetycznie.

ZE SŁOŃCEM CI DO TWARZY

Krem do twarzy SPF 30 DOUGLAS Collection zapewnia niezawodną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB. Kremowa, bezolejowa konsystencja łatwo się rozprowadza pozostawiając przyjemny zapach i dodając skórze wygładzenia. Szybko się wchłania, nie pozostawiając uczucia lepkości ani przeciążenia skóry. Substancje zapewniające aktywację produkcji melaniny stymulują i przedłużają naturalny proces opalania.

DOUGLAS Collection Sun Sun Protection Face Cream SPF 30, teraz w DOUGLAS w supercenie 69 zł/50 ml

SKÓRA GOTOWA NA PROMIENIE

Twoja skóra zasługuje na najlepszą ochronę! Odkryj krem do ciała DOUGLAS Sun z filtrem SPF 50, który oferuje podwójne działanie: udowodnioną skuteczność, wysoce skuteczną ochronę przed promieniami UVA/UVB oraz naturalną opaleniznę dzięki kompleksowi aktywującemu melaninę z peptydami aktywującymi opalanie. Kremowa konsystencja jest szybko wchłaniana przez skóry, nie pozostawiając białych śladów. Zmiękcza skórę i przedłuża opaleniznę.

DOUGLAS Collection Sun Protection Body Lotion SPF50 teraz w DOUGLAS w supercenie 79 zł/200 ml

JEST COOL!

Po opalaniu skóra jest rozgrzana, odwodniona i wymaga ukojenia. Poznaj chłodzącą maskę hydrożelową DOUGLAS After Sun SOS, która błyskawicznie odpręża i odświeża twarz. Skóra jest długo nawilżona, jędrna i zrewitalizowana. Kompleks aktywujący melaninę z miazgą chleba świętojańskiego sublimuje i przedłuża naturalną opaleniznę.

DOUGLAS Collection Sun After Sun SOS Hydrogel Cooling Mask teraz w DOUGLAS w supercenie 34,90 zł/1 szt.

OPALENIZNA NA DŁUŻEJ

Balsam do ciała After Sun DOUGLAS Collection łączy kojące substancje pielęgnacyjne ze specjalnymi substancjami aktywującym produkcję melaniny, które są oparte na nasionach chleba świętojańskiego. Dzięki temu produkt nie tylko zabezpiecza ale także wydłuża naturalną opaleniznę - nawet do czterech tygodni! Jedwabiście miękka konsystencja szybko wchłania się w całości w skórę, a także zapewnia jej cenne składniki odżywcze, niezbędne do pielęgnacji skóry narażonej na promienie słoneczne.

DOUGLAS Collection Sun SHIMMERING BODY LOTION teraz w DOUGLAS w supercenie 69 zł/200 ml

OPALENIZNA 365 DNI

Skóra muśnięta słońcem prze cały rok? Dzięki samoopalaczom to możliwe! Poznaj piankę samoopalającą DOUGLAS Sun, która w mgnieniu oka wyczaruje promienną, muśniętą słońcem skórę. Aby uzyskać doskonały efekt, nałóż piankę na ciało za jednym razem. Formuła pozostawia na skórze letni zapach bez uczucia lepkości.

DOUGLAS Collection Sun Self Tanning Body Foam teraz w DOUGLAS w supercenie 69 zł/150 ml

