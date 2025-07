Wakacje nad wodą? Tylko w wyznaczonych miejscach! Sprawdź, jak odpoczywać bezpiecznie

Dzikie plaże mogą kusić spokojem i brakiem tłumów, ale to właśnie tam najczęściej dochodzi do wypadków – przez nieznane dno, brak oznaczeń i brak możliwości szybkiej reakcji w sytuacji zagrożenia. Według danych Komendy Głównej Policji, tylko latem 2024 roku utonęły aż 193 osoby. Większość z tych tragedii wydarzyła się właśnie w miejscach niestrzeżonych.Mając na uwadze te zagrożenia, Lidl Polska, jako firma społecznie odpowiedzialna, połączyła siły z WOPR. Celem wspólnych działań jest promowanie bezpiecznego pływania i odpowiedzialnego wypoczynku nad wodą, m.in. poprzez zachęcenie do korzystania ze sprzętu asekuracyjnego. W trakcie prowadzonych w całym kraju spotkań z dziećmi i młodzieżą, ratownicy WOPR przypominają, że bojka asekuracyjna nie jest oznaką braku umiejętności, lecz wyrazem odpowiedzialności, świadomości i troski o własne życie.

– W okresie wakacyjnym, gdy spędzamy najwięcej czasu nad wodą, szczególnie ważne jest, aby nie ulegać brawurze i nie przeceniać swoich umiejętności. Wybór strzeżonych kąpielisk oraz korzystanie ze środków asekuracyjnych, takich jak bojka, to podstawowe zasady, które zapewnią nam bezpieczny wypoczynek nad wodą – mówi Paweł Błasiak, Prezes Zarządu Głównego WOPR.

– Rodzinny wypoczynek nad wodą to od wielu lat jedna z najpopularniejszych form spędzania wakacji. Jako duża sieć handlowa, chcemy wykorzystać zasięg naszego oddziaływania i promować bezpieczne zachowania nad wodą wśród naszych klientów w całym kraju. W tym celu współpracujemy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i wspólnie zachęcamy do korzystania z bojek asekuracyjnych, dzięki którym każdy poradzi sobie w wodzie – podkreśla Wojciech Grohn, Członek Zarządu ds. Zakupów w Lidl Polska.

Bezpieczeństwo nad wodą zaczyna się od każdego z nas!

W ramach kampanii „Akcja BoJa” WOPR przypomina o 6 podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą.

Słuchaj poleceń ratownika Korzystaj wyłącznie z kąpielisk strzeżonych – nie pływaj w miejscach do tego nieprzeznaczonych Używaj asekuracji, takich jak bojka lub kamizelka Nie odpływaj daleko na dmuchanych materacach lub wpław Nie wchodź na falochrony i inne budowle wodne Chroń się przed słońcem – stosuj krem z filtrem

WOPR i Lidl Polska – razem na rzecz bezpieczeństwa nad wodą!

„Akcja BoJa” to ogólnopolska kampania społeczna promująca bezpieczne pływanie i odpowiedzialny wypoczynek nad wodą – szczególnie w miejscach niestrzeżonych, takich jak dzikie kąpieliska czy małe zbiorniki wodne. Dzięki połączeniu wiedzy ratowników i możliwości wynikających ze współpracy z partnerem jakim jest Lidl Polska, kampania ma szansę dotrzeć do dziesiątek tysięcy osób i realnie wpłynąć na ich zachowania podczas letniego wypoczynku. Jej ambasadorami zostali ratowniczka wodna, absolwentka AWF w Gdańsku, Monika Bruzda oraz pływak olimpijski, rekordzista i reprezentant Polski, Kacper Majchrzak. Kampania potrwa do końca sezonu letniego 2025 i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę.