Wakacyjna kosmetyczna według dermatologa. Co warto w niej mieć?

Oczyszczanie skóry latem

Na co dzień polecam łagodny, ale skuteczny żel do mycia twarzy z kwasem salicylowym, który nie tylko oczyszcza pory, ale również działa przeciwzapalnie i delikatnie złuszcza martwy naskórek. To doskonały wybór szczególnie dla osób z cerą mieszaną lub tłustą, które latem mogą zauważać wzmożoną produkcję sebum – wskazała dr Agnieszka Kołaczek-Martinek.

Idąc za radą ekspertki, warto postawić na żel oczyszczający do twarzy przeciw niedoskonałościom z kwasem salicylowym i skwalanem od marki Mixa. Kosmetyk ten delikatnie i skutecznie pozwala oczyścić skórę twarzy i dekoltu, a więc przygotować ją do dalszych etapów rutyny pielęgnacyjnej. Za jego działanie odpowiadają przede wszystkim dwa składniki:

Kwas salicylowy – składnik, który normalizuje wydzielanie sebum, działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, pobudza regenerację naskórka, a do tego często jest wykorzystywany w pielęgnacji skierowanej do skóry trądzikowej i skóry z niedoskonałościami

Skwalan – jeden z lipidów występujących naturalnie w naszej skórze, który jest znany z właściwości nawilżających, wzmacniających barierę ochronną skóry oraz kojących.

Nawilżanie skóry latem

Po oczyszczeniu niezwykle ważne jest nawilżenie skóry, aby przeciwdziałać przesuszeniu powodowanemu przez słońce, wiatr czy słoną wodę. Tutaj warto sięgnąć po kosmetyki z kwasem hialuronowym, który wiąże wodę w naskórku i daje efekt świeżej, napiętej skóry. To składnik uniwersalny – dobrze tolerowany przez większość typów cery, również wrażliwej – podkreśla dr Agnieszka Kołaczek-Martinek.

Kosmetykiem, który pozwali zadbać o odpowiednie nawilżenie skóry latem, jest serum Mixa Hyalurogel. Produkt zawiera wysokie stężenie składników aktywnych. 5% formuła niacynamid (witamina B3) + prowitamina B5 + kwas hialuronowy kompleksowo pochodzi do potrzeb skóry:

Niacynamid (witamina B3) – to składnik o szerokim zastosowaniu, który działa przeciwzapalnie, rozjaśniająco, antyoksydacyjnie i nawilżająco. Wzmacnia on barierę hydrolipidową skóry, co pomaga zatrzymać wilgoć i zapobiegać utracie wody.

Prowitamina B5 – przyciąga wodę do górnych warstw skóry, a także zapobiega jej utracie. Dzięki temu pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu naiwlżenia.

Kwas hialuronowy - to naturalny składnik budulcowy skóry, który jest w stanie wchłonąć 1000 razy więcej wody, niż sam waży. Wykazuje właściwości nawilżające, koi i łagodzi podrażnienia, przynosząc ulgę suchej skórze

Pielęgnacja po opalaniu

Dla skóry podrażnionej lub po ekspozycji słonecznej świetnie sprawdzą się produkty zawierające pantenol, który działa kojąco i regenerująco. Można go stosować zarówno na twarz, jak i na ciało, również po opalaniu – wskazuje dr Agnieszka Kołaczek-Martinek.

Uniwersalnym kosmetykiem, który zadba o ukojenie po opalaniu i nie tylko po nim, jest multifunkcyjny krem Mixa Panthenol Comfort. Jedna formuła sprawdzi się do pielęgnacji twarzy, ciała i dłoni. Za szybką ulgę, którą przynosi skórze, odpowiada 13% formuła, w której znajdują się:

Pantenol – składnik znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych, przyśpieszających procesy regeneracji naskórka, łagodzących podrażnienia i nawilżających.

Gliceryna – dba o optymalny poziom nawodnienia.

Kwasy omega-6 i omega-9 – są znane ze swoich właściwości łagodzących, to kolejne składniki przywracające skórze komfort.

Ochrona przeciwsłoneczna

Ostatnim, ale najważniejszym etapem pielęgnacji jest ochrona przeciwsłoneczna. Codzienne stosowanie kremu z wysokim filtrem SPF 50+ to podstawa, nawet w pochmurne dni. Chroni nie tylko przed oparzeniami słonecznymi, ale także przed fotostarzeniem i przebarwieniami – przypomina dr Agnieszka Kołaczek-Martinek.

Za radą ekspertki ochronę przeciwsłoneczną warto stosować każdego dnia. W tej kwestii można postawić na nawilżający krem na dzień SPF50 Mixa. Jego ultralekka formuła zawiera to, czego skóra potrzebuje latem:

Filtry – chronią przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych UVA i UVB, zwiększający ochronę przed fotostarzeniem skóry, stresem oksydacyjnym, przesuszeniom i powstawaniem przebarwień.

Kwas hialuronowy – składnik znany ze swoich właściwości nawilżających, zdolności do utrzymania w skórze prawidłowego poziomu nawilżenia, poprawy jej jędrności i elastyczności, a także zdolności do przyśpieszenia procesów regeneracji.

W skrócie: latem mniej znaczy więcej – stawiamy na lekkie, niekomedogenne formuły, intensywne nawilżenie i skuteczną fotoprotekcję. Dzięki temu skóra nie tylko przetrwa wakacje w dobrej kondycji, ale też będzie wyglądać zdrowo i promiennie – podkreśla dr Agnieszka Kołaczek-Martinek.

Codzienna pielęgnacja z kosmetykami Mixa

Marka Mixa narodziła się we francuskiej aptece i jest znana ze 100-letniej tradycji dbania o skórę wrażliwą. Jej szeroki asortyment pozwala skompletować pełną rutynę pielęgnacyjną. Każdy produkt to potwierdzenie, że Mixa pielęgnuje zarówno skórę, jak i tradycję. Pielęgnacja twarzy z kosmetykami tej marki jest skuteczna i przyjemna, a formuły podkreślają, że na wsparcie może liczyć także cera wrażliwa. Krem czy serum do twarzy odpowiadają jej różnym potrzebom. Sprawdzą się na niedoskonałości skóry twarzy, zaskórniki lub pozwolą nawilżyć dzięki formule, w której zawarto kwas hialuronowy. Równie duże możliwości daje pielęgnacja ciała z marką Mixa. Klasyczny balsam do ciała lub balsam multifunkcyjny pozwolą zadbać o skórę każdego dnia.