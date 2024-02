Walentynki z kogutem!

Czuła pielęgnacja skóry to nie tylko sposób na zadbanie o jej kondycję, ale także na wyrażenie uczuć sobie samej. Przyjemne konsystencje, urzekające zapachy, efekt aksamitnego wygładzenia – każda z nas zasługuje na to, co najlepsze. A to często pochodzi z natury… I właśnie w świecie przyrody inspiracji do swoich kosmetyków szukała polska marka Herbus Cosmetics. Główny składnik aktywny balsamu do ciała, kremu do rąk i kremu do stóp, czyli babka lancetowata, nawilża, regeneruje, odżywia i ujędrnia, działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie, redukuje obrzęki, koi rany i ukąszenia, a także łagodzi objawy egzemy. W formułach towarzyszą jej m. in. działająca prebiotycznie inulina, zapewniający skórze elastyczność i wyrównujący koloryt niacynamid, nawilżająca urea, regenerujące i dające uczucie odżywienia masło shea, działająca ochronnie lanolina, długotrwale nawadniający kwas hialuronowy, przywracający witalność ferment drożdżowy oraz nawilżające i łagodzące polisacharydy. Wszystkie kosmetyki zostały przebadane dermatologicznie, są odpowiednie do każdego rodzaju skóry, bezpieczne dla kobiet w ciąży, matek karmiących i dzieci powyżej 3. roku życia, a krem do stóp także dla diabetyków. To bogate formuły, lekkie konsystencje, brak uczucia lepkości i smug podczas wmasowywania oraz „zielony” zapach, który spodoba się także jemu. Linię Herbus Cosmetics tworzą: The Rich Body Balm, The Rich Hand Cream i The Rich Foot Cream.

Z miłością do skóry ciała – The Rich Body Balm

The Rich Body Balm zawiera 92% składników pochodzenia naturalnego , w tym unikalną kompozycje odżywczych emolientów, dzięki czemu jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, nawet z objawami egzemy czy AZS. Już od pierwszego zastosowania sprawia, że skóra staje się bardziej jędrna, sprężysta i elastyczna, odzyskuje miękkość i delikatność, poprawia się jej poziom nawilżenia, a przebarwienia zostają zniwelowane. Balsam działa korzystnie na równowagę mikrobiomu na powierzchni skóry, zapewniając wszechregenerację podczas codziennej pielęgnacji. To 24-godzinna ochronna tarcza w czerwonej odsłonie.

Z miłością do skóry dłoni – The Rich Hand Cream

The Rich Hand Cream zawiera aż 91% składników pochodzenia naturalnego. To one sprawiają, że już od pierwszej aplikacji skóra dłoni odzyskuje miękkość, gładkość i jest chroniona przed działaniem negatywnych czynników zewnętrznych. Krem działa niczym niewidzialne rękawiczki także po umyciu rąk, dzięki czemu cały czas czujesz jego dobroczynną moc. Zregeneruje nawet silnie podrażnioną, szorstką przesuszoną skórę i zabezpieczy tę wystawianą na trudne warunki pogodowe czy noszenie roboczych rękawiczek. Stosując go nie zostawisz śladów na klawiaturze, a smartfon nie wyślizgnie ci się z dłoni.

Z miłością do skóry stóp – The Rich Foot Cream

The Rich Foot Cream z mocznikiem w stężeniu 20% to absolutny bestseller marki Herbus. Jest niczym zabieg pedicure w tubce! Łatwo się rozprowadza i szybko wchłania, tworząc ochronny, nietłusty film. Już od pierwszej aplikacji skóra stóp staje się niewiarygodnie miękka i gładka, a przy tym chroniona przed rozwojem bakterii i grzybów, odświeżona i zrelaksowana. Krem szybko i skutecznie przeciwdziała procesowi nadmiernego rogowacenia i pękania pięt, a także zmniejsza problem wysokiej potliwości, niwelując przykre zapachy. Przy jego regularnym stosowaniu nie będziesz potrzebowała tarki do stóp.

