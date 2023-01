Walentynkowe domowe SPA – kąpiel w „Proseczio” czy masaż „Romantykiem”?

Trendy w pielęgnacji przeciwstarzeniowej! No co zwrócić uwagę?

Pozwól rozpieścić swoje zmysły podczas walentynkowego wieczoru. Podaruj sobie rytuał, który ukoi nerwy i przeniesie Cię do magicznego świata zapachów. To cudowne doznania, które możesz pielęgnować sama lub we dwoje. Przedstawiamy produkty z Rossmanna, które idealnie sprawdzą się podczas Walentynek 2023. To dobry pomysł na romantyczną randkę. Celebrujcie miłość we dwoje.

MANUFAKTURA PIĘKNA świeca sojowa Leśne Figle

To wegańska świeca zapachowa, która pozwoli Ci cieszyć się chwilą otuloną nietuzinkowym aromatem. Stworzona na bazie wosku sojowego, będącego naturalną alternatywą dla klasycznych świec. Charakterystycznemu zapachowi świerku towarzyszy tu figa, sprawiając, że zapach lasu nabiera nowego, figlarnego wymiaru. Cena: 39,99zł / 1 szt.

MANUFAKTURA PIĘKNA solny peeling do ciała Romantyczny wieczór

Zmysłowy peeling solny do ciała o zapachu róży przełamanej nutą słodkiej mandarynki, skutecznie usuwa zanieczyszczenia i martwe komórki naskórka. Złuszczające drobinki różowej soli himalajskiej bogatej w minerały zanurzone w odżywczym i zmiękczającym skórę maśle shea oraz wygładzających i uelastyczniających olejach ze słodkich migdałów, awokado, nasion słonecznika i pestek winogron. Czerwona glinka oczyszcza i ujędrnia skórę. Ekstrakt z orchidei wygładza i kondycjonuje skórę. Masaż ciała z dodatkiem peelingu poprawia mikrokrążenie i dotlenia skórę. Regularne stosowanie peelingu odżywia, poprawia elastyczność i czyni skórę aksamitnie gładką! Cena: 31,99zł / 250 g

MANUFAKTURA PIĘKNA dwufazowy peeling do dłoni Romantyczny wieczór

Odżywczy, dwufazowy peeling solny do dłoni o zapachu róży przełamanej nutą słodkiej mandarynki. Receptura oparta na złuszczającej naskórek soli himalajskiej i kombinacji czterech olejów: makadamia, z nasion bawełny, słodkich migdałów i awokado, które wzmacniają barierę hydrolipidową skóry. Regularne stosowanie peelingu odżywia, wygładza i poprawia elastyczność skóry. Cena: 18,99zł / 120 ml

MANUFAKTURA PIĘKNA orientalny olejek do masażu Romantyk

Idealny kompan relaksującego wieczoru, poprawiacz nastroju, romantyczny umilacz , wyciszacz po dniu pełnym emocji. Skomponowany z naturalnych olejów: sezamowego, ze słodkich migdałów oraz pestek winogron. Już od pierwszych kropli przeniesie Cię w orientalną podróż pełną egzotycznych aromatów. Zapewni idealny poślizg do wykonania odprężającego masażu oraz odżywi, zregeneruje i pozostawi skórę aksamitnie gładką. Cena: 32,99zł / 100 ml

MANUFAKTURA PIĘKNA galaretka do kąpieli Proseczio

Galaretkowa błyskotka do zadań specjalnych, która wprowadzi Cię w bąbelkowy nastrój  Cena: 10,99zł / 100g

MANUFAKTURA PIĘKNA sól do kąpieli Romantyczny wieczór

Wyobraź sobie wannę oświetloną blaskiem świec i usypaną płatkami róż ...wczuj się w klimat jak z filmu! Zniewalające połączenie soli himalajskiej zawierającej aż 84 minerały z dodatkiem odżywczych i regenerujących skórę olejów z awokado i z pestek winogron stanowi doskonałe uzupełnienie rozkosznej, odprężającej kąpieli po długim i męczącym dniu. Urzekający aromat róży przełamanej nutą słodkiej mandarynki uwolni od stresu, rozluźni, rozpali Twoje zmysły i wprowadzi w romantyczny nastrój. Cena: 13,99zł / 250 g

MANUFAKTURA PIĘKNA kula do kąpieli Romantyczny wieczór

Ręcznie formowana, musująca kula do kąpieli z dodatkiem naturalnych olejów, które otulą Twoje ciało. Dzięki temu zapachowi poczujesz się wyjątkowa i nabierzesz ochoty na romantyczny wieczór. Cena: 10,99 zł / 165 g

