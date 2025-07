„Wbijaj do Rosska po swojego dropa” – nowa kampania Rossmanna

„Zaraz wjedzie nowy drop. Nigdy wcześniej nie dostałem go. Wstawać mi się chcę nad ranem. Stanę z Wami przed Rossmannem…” - rapuje Tymek w naszym najnowszym spocie. Promuje on ideę dropów – limitowanych comiesięcznych ofert produktów kultowych marek, dopasowanych do upodobań i potrzeb młodych klientów, dostępnych tylko w drogeriach Rossmann.

Aktualny drop to ponad 30 produktów do makijażu marki Everybody London. Wśród nich wszystko co jest niezbędnego do stworzenia swojego ulubionego look’u m.in. róże do policzków, konturówki, tinty do usty, cienie do powiek, rozświetlacze do twarzy, eyelinery czy pomadka.

Wszystkie informacje o naszej akcji znajdują się w aplikacji Rossmann PL pod specjalnym kafelkiem „DROP Alert”. Tam zapisujemy się na powiadomienie, które dostaniemy, gdy dropy będą dostępne. Również w tym miejscu pojawia się informacja, kiedy nastąpi premiera nowej oferty oraz kiedy pokażemy wszystkie jej produkty. Kilka dni wcześniej użytkownik może podejrzeć (kilkoma ruchami kciuka) część produktów, które trafią do oferty.

Tymek to 30-letni raper, który zdążył już zaistnieć na polskiej scenie muzycznej hip-hop. Zrobiło się o nim głośno w 2019 roku, gdy wypuścił teledysk do piosenki „Język Ciała”, który dziś ma na YouTube ponad 193 mln wyświetleń. Skutecznie połączył w nim rap z muzyką klubową. Jego inne znane kawałki to m.in. „Rainman” (wspólne z Tede) czy „Anioły i Demony”. Brał udział w wielu featuringach. Jego płyty oraz utwory wielokrotnie osiągały status platynowych i diamentowych płyt.

OG Kamka dała się poznać szerszej publiczności biorąc udział w pierwszej edycji muzycznego show „Rap Generation” emitowanego na Prime Video. Program wyłania najbardziej uzdolnionych młodych raperów w Polsce. Dotarła tam aż do finału, ale ostatecznie nie zwyciężyła. Jury oraz widzowie docenili ją za charyzmę i sceniczny luz. 20-letnia raperka dopiero wkracza do hip-hopowego mainstreamu. Jej najbardziej znany utwór ma tytuł „To nie GTA”.