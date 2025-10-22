Wypadanie włosów to częsty problem, który można rozwiązać zmieniając pielęgnację.

Prosta, domowa maska może pomóc wzmocnić włosy i ograniczyć ich wypadanie.

Przyczyn wypadania włosów jest wiele i warto je zidentyfikować.

W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.

Domowa maska na wypadające włosy. Rosną jak szalone i koniec z ich wypadaniem

Wypadanie włosów to problem, który dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Najczęściej orientujemy się, że nas dotyczy, gdy zauważymy więcej włosów na szczotce lub w wannie po kąpieli. Choć często taka sytuacja może wzbudzać niepokój, warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach jest to fizjologiczna reakcja organizmu. Choć sposobów na walkę z tym problemem jest wiele i oczywiście są one uzależnione od przyczyn wypadania włosów, to czasami wystarczy zmienić swoje nawyki pielęgnacyjne, aby zahamować łysienie i sprawić, że włosy będą rosły jak szalone. Od kilku tygodni stosuję domową maskę na wypadające włosy i muszę przyznać, że u mnie sprawdziła się znakomicie. Włosy rosną jak szalone, są grube i lśniące jak kiedyś.

Wbijam, dodaję 2 łyżki i nakładam na głowę. Włosy są grube i lśniące

Jak przygotowuję domową maskę na wypadające włosy? Wbijam jedno żółtko jaja do miski, dodaję 2 łyżki oleju z czarnuszki lub płynnego oleju kokosowego nierafinowanego i nakładam na głowę. Pozostawiam na około 1 godzinę i myję głowę szamponem. Taki zabieg wykonuję raz w tygodniu, a efekty są genialne.

Przyczyny wypadania włosów

Oczywiście przyczyn wypadania włosów jest naprawdę wiele i najbezpieczniej w takiej sytuacji jest pójść do lekarza, który zleci szczegółowe badania. Oto kilka najczęstszych przyczyn wypadania włosów:

Niedobór żelaza i anemia,

Stres i przemęczenie,

Nieprawidłowa pielęgnacja włosów i skóry głowy,

Chora tarczyca,

Zła dieta,

Łysienie androgenowe,

Przyjmowane leki,

Skutek niektórych chorób, które są sporym stresem dla układu odpornościowego, np. COVID,

Choroby skóry głowy, takie jak: grzybica, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, czy liszaj płaski,

Cukrzyca.