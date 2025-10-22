- Wypadanie włosów to częsty problem, który można rozwiązać zmieniając pielęgnację.
Domowa maska na wypadające włosy. Rosną jak szalone i koniec z ich wypadaniem
Wypadanie włosów to problem, który dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Najczęściej orientujemy się, że nas dotyczy, gdy zauważymy więcej włosów na szczotce lub w wannie po kąpieli. Choć często taka sytuacja może wzbudzać niepokój, warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach jest to fizjologiczna reakcja organizmu. Choć sposobów na walkę z tym problemem jest wiele i oczywiście są one uzależnione od przyczyn wypadania włosów, to czasami wystarczy zmienić swoje nawyki pielęgnacyjne, aby zahamować łysienie i sprawić, że włosy będą rosły jak szalone. Od kilku tygodni stosuję domową maskę na wypadające włosy i muszę przyznać, że u mnie sprawdziła się znakomicie. Włosy rosną jak szalone, są grube i lśniące jak kiedyś.
Wbijam, dodaję 2 łyżki i nakładam na głowę. Włosy są grube i lśniące
Jak przygotowuję domową maskę na wypadające włosy? Wbijam jedno żółtko jaja do miski, dodaję 2 łyżki oleju z czarnuszki lub płynnego oleju kokosowego nierafinowanego i nakładam na głowę. Pozostawiam na około 1 godzinę i myję głowę szamponem. Taki zabieg wykonuję raz w tygodniu, a efekty są genialne.
Przyczyny wypadania włosów
Oczywiście przyczyn wypadania włosów jest naprawdę wiele i najbezpieczniej w takiej sytuacji jest pójść do lekarza, który zleci szczegółowe badania. Oto kilka najczęstszych przyczyn wypadania włosów:
- Niedobór żelaza i anemia,
- Stres i przemęczenie,
- Nieprawidłowa pielęgnacja włosów i skóry głowy,
- Chora tarczyca,
- Zła dieta,
- Łysienie androgenowe,
- Przyjmowane leki,
- Skutek niektórych chorób, które są sporym stresem dla układu odpornościowego, np. COVID,
- Choroby skóry głowy, takie jak: grzybica, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, czy liszaj płaski,
- Cukrzyca.