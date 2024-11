Wetrzyj 2 łyżki w cerę, a zmarszczki zaczną znikać. Pełna blasku i odmłodzona o 10 lat skóra twarzy. Domowa maseczka na zmarszczki

To najbardziej pożądany składnik w kosmetykach przez wiele osób! Odmładza, rozświetla i daje efekt "wow" na skórze

Pierwsze zmarszczki na twarzy pojawiają się już po 25. roku życia. Proces starzenia się doprowadza do tego, że skóra traci elastyczność. W efekcie zmarszczki pogłębiają się, stają się coraz bardziej widoczne na czole, pod oczami, wokół ust. Wiele kobiet pragnie zatrzymać proces starzenia się skóry i stosuje przeróżne kosmetyki ujędrniające, regularnie uczęszcza na zabiegi kosmetyczne lub stosuje botoks. I oczywiście ten ostatni jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zmarszczki, jednak jest kosztowny. Jeśli szukasz skutecznego sposobu na zmarszczki, jednak wolałbyś uniknąć drogich i inwazyjnych zabiegów, to wypróbuj domowe maseczki na zmarszczki. Jedna z nich jest zupełnie naturalna i łatwa w przygotowaniu. Jak przygotować maseczkę na twarz z siemienia lnianego? Dwie łyżki ziaren siemienia lnianego wsyp do 100 ml wody i zagotuj. Kiedy przestygnie, wmasuj ją w skórę. Taka maseczka doda cerze blasku i sprawi, że będzie wyglądać nawet 10 lat młodziej.

Domowa maseczka na zmarszczki z siemienia lnianego. Właściwości

Regularne stosowanie maseczki na zmarszczki z siemienia lnianego niesie wiele cennych dla cery właściwości. Domowa maseczka:

Nawilża skórę,

Napina i uelastycznia skórę,

Spłyca zmarszczki oraz zapobiega powstawaniu nowych,

Wzmacnia płaszcz hydrolipidowy skóry,

Łagodzi objawy alergii skórnej,

Łagodzi objawy trądziku,

Reguluje pracę gruczołów łojowych, odblokowuje pory

Odżywia i regeneruje.

Jak zapobiegać powstawaniu zmarszczek?

Wpływ na powstawanie bruzd na twarzy mają nie tylko geny, ale tez prawidłowa pielęgnacja, dieta i tryb życia, jaki prowadzimy. Jeśli chcesz zachować młody wygląd swojej skóry jak najdłużej, to pamiętaj o spożywaniu produktów bogatych w polifenole oraz w witaminę C, która wspomaga produkcję kolagenu i tym samym zapobiega powstawaniu zmarszczek. Oczywiście nie wolno zapominać o piciu odpowiedniej ilości wody i stosowaniu kremów z filtrem UV.