Więcej niż dieta

Według najnowszych informacji od badającej różne rynki firmy Mintel, w ciągu ostatni dwóch lat ponad 65% wszystkich dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii przyjmowało suplementy diety regularnie lub sporadycznie. Ten trend wygląda podobnie także w pozostałych krajach Europy i Stanach Zjednoczonych, co więcej - systematycznie rośnie w siłę. Ludzie są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb oraz zasad funkcjonowania organizmu i rozumieją, że najlepszą drogą do zdrowego życia jest profilaktyka. Zdrowie i dobre samopoczucie to kluczowe hasła lat 20. XXI wieku. Szukamy słodyczy bez cukru, nosimy zegarki przypominające nam o regularnej dawce aktywności, z palenia przeszliśmy na waporyzację i coraz częściej zamiast mięsa wybieramy warzywa. A jeśli do zdrowej diety i świadomego stylu życia dołączymy jeszcze odpowiednie suplementy – korzyści będą niesamowite. Także te dotyczące naszego wyglądu.

Metoda suplementacji Medilâge stawia na składniki wybrane ze względu na sposób pozyskania oraz zawartość substancji aktywnych oraz formuły poparte badaniami klinicznymi. Przed zażyciem suplementów marka sugeruje zawsze porozmawiać z lekarzem po to, aby celować dokładnie w to, czego aktualnie potrzebuje organizm. Nasza kondycja zmienia się, a suplementy powinny za tym podążać. W Medilâge istotne jest także wzajemne oddziaływanie na siebie składników, synergia, która wzmacnia ostateczny efekt suplementacji. Dodatkowo, dzięki wyjątkowej formie podania substancje aktywne zawarte w formułach potrafią przyspieszać naturalne procesy biologiczne. Funkcjonujemy lepiej i sprawniej, bez zewnętrznej ingerencji. Brzmi kosmicznie, ale to potwierdzony badaniami fakt.

Metoda suplementacji marki Medilâge – poznaj cele i kluczowe składniki aktywne.

Czego potrzebuje dziś twój organizm?

Medilâge anti-âge – młoda, zdrowa skóra i spowolnione procesy starzenia się

AstaPure® Arava - ekstrakt z alg (Haematococcus pluvialis) uprawianych na pustyni Arava na Bliskim Wschodzie. Otrzymany dzięki opatentowanej technologii ESL. Zawiera astaksantynę, której korzystny wpływ m.in. na skórę został potwierdzony wieloma badaniami.

Tetra SOD® - ekstrakt z alg (Tetraselmis chuii) pochodzących z Parku Narodowego Doñana na południu Hiszpanii i uprawianych w technologii chronionej patentem. Zawiera dysmutazę ponadtlenkową (SOD), która stanowi pierwszą linię obrony przed stresem oksydacyjnym. Wyniki wielu badań wykazały, że niski poziom SOD bezpośrednio wiąże się z zaburzeniami dotyczącymi wszystkich tkanek.

Medilâge anti-cellulite – ograniczenie widoczności cellulitu i wzmocnienie skóry

Dimpless® - liofilizowany koncentrat soku z francuskiej odmiany melona kantalupa. Jest pierwszą substancją podawaną doustnie z klinicznie udowodnioną skutecznością działania na cellulit. Ma opatentowany proces pozyskania i proces powlekania, co sprawia, że jest w pełni chroniony w drodze do komórki i w 100% bioaktywny.

Sinetrol® Xpure C1 - ekstrakt z owocu pomelo, grejpfruta i nasion guarany standaryzowany na naturalną kofeinę oraz koncentrat soku pomarańczowego. Zgodnie z wynikami badań suplementacja Sinetrol® Xpure C1 pozwala poprawić sylwetkę poprzez redukcję obwodu talii i bioder bez zwiększania aktywności fizycznej.

Kapsaicynoidy - skoncentrowany ekstrakt z czerwonej papryki chili, zamknięty w powłoce o kontrolowanym uwalnianiu, dostarczający organizmowi kapsaicynoidów. Kapsaicyna, najważniejsza wśród kapsaicynoidów, wspiera metabolizm tłuszczów i pomaga kontrolować masę ciała, co wpływa na widoczność cellulitu.

Medilâge métabolisme – szczuplejsze, sprawniejsze ciało i jędrna skóra

Sinetrol® Xpure C1 - ekstrakt z owocu pomelo, grejpfruta i nasion guarany standaryzowany na naturalną kofeinę oraz koncentrat soku pomarańczowego. Zgodnie z wynikami badań suplementacja Sinetrol® Xpure C1 pozwala poprawić sylwetkę poprzez redukcję obwodu talii i bioder bez zwiększania aktywności fizycznej.

Medilâge cheveux femme – mocniejsza, błyszcząca fryzura i zdecydowane ograniczenie wypadania włosów

AnaGain™ Nu - ekstrakt z pędów grochu zwyczajnego uprawianego w pobliżu Jeziora Bodeńskiego. Jak wynika z badań suplementacja nim przyczynia się do redukcji wypadania włosów o 33,9% w ciągu miesiąca.

Krzemionka z bambusa - produkt zawiera ekstrakt z pędów bambusa (Bambusa vulgaris), będący najbogatszym znanym źródłem krzemionki (70%). Krzem jest składnikiem budulcowym naturalnie występującym w tkance łącznej.

Keranat™ - ekstrakt z nasion prosa. Stanowi połączenie miliacyny i lipidów polarnych. Zgodnie z badaniami klinicznymi 91% uczestników po jego zastosowaniu zaobserwowało spadek wypadania włosów o 50%. Odnotowano także znaczącą stymulację wskaźnika mitotycznego w komórkach nabłonkowych cebulki włosa.

