Wielka promocja na kochane przez Polki kosmetyki. Minus 25 proc. na wszystko i masa nowości

BasicLab to polska marka, która wyznacza trendy pielęgnacyjne. Wszyscy kochamy ich emulsje SPF, retinole oraz królową trehalozę. Marka obchodzi swoje 5. urodziny i z tej okazji ma dla klientów wyjątkowe niespodzianki. To między innymi wielka promocja minus 25 proc. na cały asortyment. Aby skorzystać z promocji nie potrzebujesz żadnego kodu rabatowego, a cała akcja trwa do czwartku, 2 lutego. O 25 proc. taniej kupisz między innymi cudowne serum z ceramidami, krem na zimę oraz ich kultowe serum pod oczy i na powieki. Z okazji swoich urodzin marka BasicLab przygotowała także 4 unikalne nowości. To genialnie kosmetyki, która sprawdzą się zarówno u posiadaczy cer suchych, jak tych ze skłonnościami do przetłuszczania i niedoskonałości.

Jakie nowości znajdziesz w BasicLab?

PREBIOTYCZNY KREM WYCISZAJĄCY Z 5% PREBIOTYKÓW, 1% WĄKROTKI AZJATYCKIEJ I WITAMINĄ F WZMOCNIENIE I BALANS - przywraca balans mikrobiomu oraz wspiera barierę naskórkową, kompleksowo wzmacniając odporność skóry. Koi podrażnienia i zaczerwienienia oraz ogranicza utratę wody. Wspomaga redukcję zmian trądzikowych, normalizuje wydzielanie sebum oraz odczuwalnie wygładza skórę. Lekka konsystencja kremu pozwala na stosowanie go zarówno na dzień jak i na noc.

LEKKA EMULSJA NORMALIZUJĄCA Z 3% KOMPLEKSU KOMÓREK MACIERZYSTYCH Z NONI, 1% GLICYRYZYNY, CBD I ADENOZYNĄ REDUKCJA I BALANS - reguluje pracę gruczołów łojowych oraz wspiera odbudowę bariery hydrolipidowej, przywracając równowagę i komfort skórze tłustej oraz mieszanej. Koi stany mikrozapalne, kompleksowo pielęgnując cerę z trądzikiem. Krem długotrwale nawilża bez pozostawiania tłustej warstwy, a niekomedogenna formuła stanowi doskonałe zwieńczenie pielęgnacji zarówno wieczornej, jak i porannej.

TREHALOZOWY KREM PRZYWRACAJĄCY RÓWNOWAGĘ 3%KSYLITOLU, 2%INOZYTOLU, NEUROPEPTYD SNAP-8™ O BOGATEJ KONSYSTENCJI ODŻYWIENIE I NAWILŻENIE - jest świetnym rozwiązaniem dla skór suchych, bardzo suchych i odwodnionych. Dostarcza skórze dawkę odżywienia, zapewniając jej natychmiastowy komfort, redukując uczucie ściągnięcia oraz nadwrażliwość spowodowaną przesuszeniem. Chroni lipidy naskórka przed czynnikami zewnętrznymi. Trehalozowy krem to komplementarny produkt do codziennego stosowania, który domyka rutynę pielęgnacyjną, tworząc zgrany duet z dowolnym serum z gamy Esteticus. Bogata formuła pozostawia ochronną warstwę, jednocześnie stanowiąc odżywczą bazę pod makijaż. Przeznaczony do stosowania na dzień i/lub na noc.

TREHALOZOWY KREM PRZYWRACAJĄCY RÓWNOWAGĘ 3%GLUKONOLAKTONU, 2%PENTAWITYNY, NEUROPEPTYD SNAP-8™ O LEKKIEJ KONSYSTENCJI REGENERACJA I NAWILŻENIE - jest świetnym rozwiązaniem dla skór normalnych, suchych i mieszanych. Regeneruje skórę twarzy, zapewniając nawilżenie bez obciążenia oraz tłustej warstwy. Chroni lipidy naskórka przed czynnikami zewnętrznymi. Trehalozowy krem to komplementarny produkt do codziennego stosowania, który domyka rutynę pielęgnacyjną, tworząc zgrany duet z dowolnym serum z gamy Esteticus. Lekka formuła nie pozostawia tłustego filmu, będąc idealną bazą pod makijaż. Przeznaczony do stosowania na dzień i/lub na noc.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab