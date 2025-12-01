Wielki prezentownik dla kobiet na Boże Narodzenie 2025. Co jej kupić, gdy nie ma pomysłu?

Zestawy pod choinkę mają ogromny plus: nie trzeba kompletować kilku rzeczy osobno ani zastanawiać się, czy do siebie pasują. Gotowe pakiety są spójne tematycznie, często pięknie zapakowane i dopracowane tak, by robiły wrażenie już od pierwszej chwili. Co ważne, można dobrać je do stylu życia i charakteru obdarowywanej osoby — od zestawów relaksacyjnych, przez zapachowe, po bardziej „kobiece klasyki”, czyli kosmetyki do pielęgnacji i makijażu.

Wśród najchętniej wybieranych prezentów świątecznych od lat królują właśnie zestawy beauty. Są bezpiecznym wyborem nawet wtedy, gdy nie znamy dokładnie gustu osoby, którą chcemy obdarować. Kosmetyki pasują do każdej grupy wiekowej, a przy tym dają coś więcej niż sam przedmiot - obietnicę zadbania o siebie, chwilę oddechu, poprawę nastroju. Nic dziwnego, że wiele kobiet po rozpakowaniu takiego prezentu mówi: „O, tego właśnie potrzebowałam”.

Za chwilę przyjrzymy się dwóm kategoriom, które w święta cieszą się największą popularnością: zestawom pielęgnacyjnym oraz zestawom makijażowym. Podpowiemy, komu warto je podarować, co najczęściej zawierają i na jakie warianty najlepiej postawić, żeby prezent był trafiony i naprawdę sprawił radość.

Kategoria pielęgnacja

DRUNK ELEPHANT Daytime Exhibit Morning Kit - Zestaw do porannej pielęgnacji skóry

Zestaw Drunk Elephant Daytime Exhibit Morning Kit został stworzony do porannej pielęgnacji skóry twarzy. Zawiera pełnowymiarowy krem Protini w słoiczku z limitowanej edycji, a także wszystko, czego potrzebujesz, aby nawilżyć, rozjaśnić i uwydatnić naturalny blask swojej skóry przez cały dzień.

i Autor: Drunk Elephant / Materiały prasowe

Bielenda Zestaw Beauty Molecules serum + krem

Odkryj ukryte piękno w molekułach dzięki zestawowi kosmetyków Bielenda Beauty Molecules! Te wysoce aktywne produkty zawierają molekuły piękna i kompleksy składników aktywnych o wielopoziomowym działaniu pielęgnacyjnym, dostosowanym do konkretnych potrzeb skóry. Dzięki starannie dobranym formułom, skóra odzyskuje równowagę, długotrwały komfort i zdrowy, promienny wygląd.

i Autor: Bielenda / Materiały prasowe

BasicLab Świąteczny zestaw Aminis na noc

Świąteczny zestaw kosmetyków AMINIS na noc to duet kremów o silnym działaniu naprawczym oraz anti-aging. Formuły produktów wykorzystują najskuteczniejsze składniki aktywne dla wyraźnej poprawy jędrności i redukcji widoczności zmarszczek na twarzy i wokół oczu. Regularne stosowanie dermokosmetyków poprawia zdolność naturalnych procesów naprawczych zachodzących w ciągu nocy, co przyczynia się do długotrwałej poprawy kondycji skóry.

i Autor: BasicLab/ Materiały prasowe

Sensum Mare Zestaw prezentowy ALGOLIGHT - Krem i serum do twarzy: Pielęgnacja skóry tłustej

Krem rewitalizujący i przeciwzmarszczkowy o lekkiej konsystencji długotrwale nawilża, regeneruje, łagodzi podrażnienia, chroni przed przesuszeniem i zwiększa elastyczność skóry.

Serum przeciwzmarszczkowe do cery tłustej i mieszanej chroni przed utratą wody, intensywnie nawilża, wygładza skórę, redukuje zmarszczki i działa kojąco.

i Autor: Sensum mare/ Materiały prasowe

Kategoria makijaż

Everybody London - Zestaw prezentowy Eye&Lip Set - Champagne Chic

Olśnij blaskiem z zestawem prezentowym Champagne Chic! Ulubieńcy Aleksandry Sosfy w jednym zestawie, który łączący złoty topper, ulubioną konturówkę i nawilżający balsam. Gwarancja szyku i idealny prezent dla każdej miłośniczki makijażu.

i Autor: Everybody London/ Materiały prasowe

YVES SAINT LAURENT Mascara Lash Clash Xmas Set - Zestaw

Zestaw prezentowy YSL to idealne połączenie rozświetlenia i koloru – subtelna elegancja dla każdej kobiety, która kocha luksusowy, naturalny makijaż. Korzyści – Zestaw zawiera kultowy rozświetlacz Touche Éclat oraz mini szminkę Rouge Pur Couture w odcieniu NM. – Touche Éclat rozświetla, odmładza i podkreśla kontury twarzy bez efektu błyszczących drobinek. – Pomadka Rouge Pur Couture zapewnia intensywny kolor, satynowe wykończenie i pielęgnację ust. – Elegancki zestaw kosmetyków idealny na prezent lub do codziennego użytku. Rozświetlacz Touche Éclat to prawdziwa legenda wśród kosmetyków do makijażu – wystarczy jedno pociągnięcie, by odjąć sobie godzin snu i dodać blasku spojrzeniu. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego i witaminy E wygładza i optycznie odmładza skórę, redukując cienie, zmarszczki i przebarwienia.