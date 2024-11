Wielkie promocje na Black Friday w perfumeriach Douglas! Promocje nawet minus 30 proc.!

Wcieram we włosy co 7 dni, a one rosną jak szalone. Zauważyłam pełno "baby hair" na głowie. Domowa maska na porost włosów

Kosmetyki to w przypadku kobiet prezentowy pewniak. Bo która z nas się nie uśmiechnie, gdy znajdzie pod choinką ulubiony zapach lub inne kosmetyczne spełnienie swoich kosmetycznych marzeń. Warto wykorzystać promocje z okazji Black Friday na uzupełnienie własnej kosmetyczki lub zrobienie pierwszych świątecznych upominków. To będzie piękny czas. W Douglas od 13 listopada aż do 30 listopada możesz skorzystać z rabatu do -30% na bestsellery i zestawy. Ponadto, od 27 listopada do 2 grudnia, przy zakupach za minimum 99 PLN zyskasz 20% rabatu na wszystko, a przy zamówieniach powyżej 499 PLN – aż 25% rabatu! I to nie wszystko – przez cały okres promocji obowiązuje darmowa dostawa na wszystkie zamówienia. Nie przegap okazji i znajdź idealne prezenty dla siebie i swoich bliskich w Douglas!

CLINIQUE MOISTURE SURGE MOISTURE GLOW-TOS SKINCARE + MAKEUP SET

CLINIQUE Moisture Surge Moisture Glow-Tos Skincare + Makeup Set kupisz w Douglas w super cenie: 178,50 zł

Nawilżenie to podstawa pielęgnacji skóry w każdym wieku. Krem Moisture Surge™ jest jednym z najbardziej pożądanych kosmetyków w swojej kategorii. Zestaw Clinique zawiera silny krem nawilżający oraz maseczkę na noc i wielozadaniowy balsam do ust. Krem Moisture Surge™ 100H Auto-Replenishing Hydrator walczy z codziennym odwodnieniem skóry. Lekki żel-krem wnika w skórę, zapewniając jej głębokie i długotrwałe nawilżenie, dzięki czemu skóra jest bardziej sprężysta i wygląda promiennie. Pozostawia usta miękkie i elastyczne. W zestawie znajduje się też elegancka kosmetyczka.

ZESTAW ZAWIERA

Pełnowymiarowy krem nawilżający Moisture Surge™ 100H Auto-Replenishing Hydrator, 50 ml

Moisture Surge™ Overnight Mask, 30 ml

Moisture Surge™ Lip Hydro-Plump Treatment, 7 ml

Kosmetyczka

i Autor: materiał prasowy Douglas

LANCÔME RÉNERGIE MULTI-LIFT CREAM ROUTINE SET

Ten zestaw pozwoli nam stworzyć prawdziwy rytuał anti-aging. Znajdziemy w nim Rénergie Multi-Lift Cream (50 ml) opracowany z myślą o cerze, na której pojawiają się coraz wyraźniej widoczne oznaki starzenia. Zawiera kompleks starannie wyselekcjonowanych składników wzbogaconych technologią [UP-COHESION]™ oraz filtrem SPF15, dzięki czemu krem działa aż na dwa różne sposoby dla efektu natychmiastowego liftingu i regeneracji wysuszonej skóry. Przy okazji będziemy mieli okazję wypróbować: Génifique Advance Serum (10 ml), Rénergie Multi-Lift Nuit krem na noc (15 ml) i Rénergie Multi-Lift Yeux Multi-Lift Ultra Eye Cream (5 ml).

LANCÔME Rénergie Multi-Lift Cream Routine Set kupisz w Douglas w supercenie 356,30 zł

ZESTAW ZAWIERA

Rénergie Multi-Lift Cream (50 ml),

Génifique Advance Serum (10 ml),

Rénergie Multi-Lift Nuit krem na noc (15 ml),

Rénergie Multi-Lift Yeux Multi-Lift Ultra Eye Cream (5 ml)

i Autor: materiał prasowy Douglas

JARDIN BOHÈME NUAGES DE COTON VALUE SET

Tak spokojny jak przepływające chmury, tak świeży jak rosa mieniąca się o poranku i tak czysty jak miękkie pąki bawełny – tak w skrócie można opisać zapach Nuages de Coton marki Jardin Bohème. To pudrowa i świeża kreacja, która sprawia wrażenie ciepłego dotyku przez czystą bawełnę. Otwarcie urzeka delikatnymi nutami łagodnego rumianku, białej brzoskwini i eleganckiej róży, podczas gdy serce kreacji ujawnia świeży akord jaśminu i canangi. Kwiatowe nuty fiołka łączą się z odrobiną wanilii i ciepłem drzewa cedrowego, tworząc bazę, która nadaje zapachowi delikatną aurę.

Teraz Jardin Bohème Nuages de Coton Value Set kupisz w Douglas w supercenie 160,30 zł

ZESTAW ZAWIERA

Woda perfumowana Nuages de Coton (50 ml)

Krem pod prysznic Nuages de Coton (75 ml)

i Autor: materiał prasowy Douglas

DOUGLAS COLLECTION NATURALS CLEANSING ROUTINE SET

DOUGLAS COLLECTION Naturals Cleansing routine set kupisz w Douglas w cenie 66,50 zł

Z zestawem Cleaning Routine Set Douglas Naturals każdy rytuał pod prysznic będzie idealny: kosmetyczka w kolorze zielonego mchu zawiera Delikatny szampon, Delikatną odżywkę i Orzeźwiający żel pod prysznic - trio, które zapewnia zadbane i odświeżone uczucie od stóp do głów! Delikatny szampon oczyszczający i odżywcza odżywka rozpieszczają wszystkie rodzaje włosów organicznym rumiankiem i wodą jabłkową, pozostawiając włosy jedwabiście miękkie i lśniące. Żel pod prysznic z ekstraktami z organicznego pomelo i bazylii pieści skórę przyjemną pianą i otula ją pikantnym cytrusowym zapachem. Niezbędny w każdym programie pielęgnacyjnym!

ZESTAW ZAWIERA

Delikatny szampon do włosów ,

Delikatną odżywkę do włosów

Orzeźwiający żel pod prysznic,

kosmetyczkę

i Autor: materiał prasowy Douglas

DOUGLAS COLLECTION MAKE-UP FAKE IT, BABY: EYE DUO

Zestaw Fake It, Baby Waterproof Set od the Douglas Collection to dwa produkty do makijażu oczu z efektem wow! Wodoodporny tusz do rzęs Fake It, Baby Waterproof sprawia, że rzęsy wyglądają na niewiarygodnie długie i gęste, a dzięki wodoodpornej formule wyczarowuje rewelacyjny makijaż oczu, który utrzymuje się do 12 godzin. Kredka do oczu Intensity Eye Pencil Waterproof ułatwia tworzenie ultraprecyzyjnych kresek, które intensywnie podkreślają oczy. Jej formuła jest również wodoodporna i zapewnia długotrwałe wykończenie. A dzięki świątecznemu opakowaniu, jest wspaniałym prezentem dla najbliższych.

DOUGLAS COLLECTION Make-Up Fake It, Baby: Eye Duo kupisz w Douglas w cenie 55,30 zł

ZESTAW ZAWIERA

Wodoodporny tusz do rzęs Fake It, Baby Waterproof

Kredka do oczu Intensity Eye Pencil Waterproof

i Autor: materiał prasowy Douglas

GIORGIO ARMANI ZESTAW PREZENTOWY DLA KOBIET Z MASKARĄ I WODĄ PERFUMOWANĄ

Wyczaruj sobie lub bliskiej Ci kobiecie luksusowy prezent.

Teraz GIORGIO ARMANI zestaw prezentowy dla kobiet z maskarą i wodą perfumowaną kupisz w Douglas w supercenie 153,30 zł

Sensualny, limitowany zestaw – zawierający kobiecą wodę perfumowaną Sì (15 ml) i maskarę Eyes to Kill (10 ml). Kosmetyki zamknięte zostały w eleganckim i ekologicznym pudełku, a sam zestaw stanowi doskonały prezent dla każdej, ważnej w Twoim życiu kobiety. Zapach Si to zapach dla kobiety charyzmatycznej, nowoczesnej, a zarazem zmysłowej i wyrafinowanej. Maskara Eyes To Kill w codziennym makijażu poprawi gęstość rzęs, podkreślając tym samym wyraziste spojrzenie. Uzyskanie odpowiedniego efektu umożliwia wyprofilowana szczoteczka z innowacyjnym splotem włókien, które nadadzą rzęsom objętości, wyrazistości i sprawią, że będą wydawać się dłuższe.

ZESTAW ZAWIERA

Wodę perfumowaną Giorgio Armani Sì (15 ml)

Maskarę Giorgio Armani Eyes to Kill (10 ml)

i Autor: materiał prasowy Armani

RABANNE ZESTAW INVICTUS

Planując Black Friday pamiętajmy o mężczyznach. Oni również kochają kosmetyki – zwłaszcza te wybrane przez nas z myślą o nich. Invictus od Paco Rabanne to zapach dla zwycięzcy. Dla mężczyzny, któremu wszyscy zazdroszczą i jest charyzmatyczny. Ikona dla mężczyzn, absolutny ideał dla kobiet! Dwie zaskakujące siły łączą się ze sobą: czysta ekstaza i zmysłowość, która uzależnia. Invictus to świeży, drzewny zapach, który łączy w sobie pikantność i muskularność. Ekstazę - świeże, wibrujące i pobudzające preludium - buduje morski akord z nutami skórki grejpfruta i liści laurowych. Z kolei hipnotyzujący efekt osiągnięto za pomocą drzewnego akordu ambry o ultra męskim charakterze. Drzewo gwajakowe i paczula sprawiają, że nuta głębi wybrzmiewa namiętnie.

Teraz Rabanne Invictus Zestaw Invictus kupisz w Douglas w supercenie 399 zł

ZESTAW ZAWIERA

Wodę toaletową Invictus (100 ml)

Dezodorant Invictus (150 ml)