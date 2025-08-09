Wielkie promocje w kultowej marce kosmetycznej! Aż 100 wybranych produktów za 30 zł albo mniej!

Wśród kosmetyków objętych promocją znajdziemy prawdziwe pielęgnacyjne perełki - kultowy skoncentrowany szampon-żel pod prysznic Monoi, pachnący egzotyką i ciepłym słońcem, który łączy w sobie delikatne oczyszczanie z ukojeniem zmysłów. W przypadku suchych i zniszczonych włosów szczególnie warto postawić na odżywczy szampon z olejkiem z lnianki – dzięki zawartości kwasu oleinowego skutecznie wspiera odbudowę lipidowej warstwy włosa, przywracając miękkość, elastyczność i zdrowy blask. Jego wersja w kremie odżywczy szampon w kremie z olejkiem z lnianki to jeszcze bardziej skoncentrowana formuła. Regenerację włosów dopełni intensywnie odżywiającą maska z tej samej linii.

Demakijaż? W promocji znajdziesz dwufazowy płyn do demakijażu oczu, który radzi sobie nawet z makijażem wodoodpornym, oraz chusteczki do demakijażu – idealne na wyjazd. Skórze twarzy warto zafundować peeling rozświetlający ekstra świeżość – delikatnie złuszcza, wygładza i przywraca cerze naturalny blask. Natomiast odżywcze mleczko do ciała masło karite bio i nagietek bio zapewni skórze nawilżenie przez cały dzień.

Dla tych, którzy lubią drobne akcenty kolorystyczne, w promocji znalazła się także pomadka błyszcząca do ust, która subtelnie rozświetla usta i pielęgnuje je na co dzień. A jeśli eyeliner to Twój znak rozpoznawczy – eyeliner w płynie matowa czerń zapewni precyzję i trwałość nawet podczas najbardziej intensywnego dnia.

Marka nie zapomina o mężczyznach: szampon-żel pod prysznic Granit Bleu to morska świeżość z bergamotką i subtelną nutą drewna – chłodna, elegancka, idealna na lato. Z kolei szampon-żel pod prysznic Bois de Sauge przynosi ziołową wyrazistość z dymno-kadzidłowym tłem.

To tylko kilka z kosmetyków, które czekają w cenie poniżej 30 zł, a ich świetna jakość nie podlega żadnym sezonowym zmianom!