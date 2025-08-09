Wielkie promocje w kultowej marce kosmetycznej! Aż 100 wybranych produktów za 30 zł albo mniej!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-08-09 13:12

Pielęgnacja to nie tylko rutyna, ale także codzienna przyjemność – mały rytuał troski o siebie. Yves Rocher oferuje aż 100 wybranych produktów w cenie 29,90 zł lub niższej. To dobry moment, by odświeżyć swoją kosmetyczkę bez nadwyrężania budżetu. Promocja trwa do 24 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.

Makijaż

i

Autor: Wygenerowane przez AI Makijaż

Wśród kosmetyków objętych promocją znajdziemy prawdziwe pielęgnacyjne perełki - kultowy skoncentrowany szampon-żel pod prysznic Monoi, pachnący egzotyką i ciepłym słońcem, który łączy w sobie delikatne oczyszczanie z ukojeniem zmysłów. W przypadku suchych i zniszczonych włosów szczególnie warto postawić na odżywczy szampon z olejkiem z lnianki – dzięki zawartości kwasu oleinowego skutecznie wspiera odbudowę lipidowej warstwy włosa, przywracając miękkość, elastyczność i zdrowy blask. Jego wersja w kremie odżywczy szampon w kremie z olejkiem z lnianki to jeszcze bardziej skoncentrowana formuła. Regenerację włosów dopełni intensywnie odżywiającą maska z tej samej linii.

Demakijaż? W promocji znajdziesz dwufazowy płyn do demakijażu oczu, który radzi sobie nawet z makijażem wodoodpornym, oraz chusteczki do demakijażu – idealne na wyjazd. Skórze twarzy warto zafundować peeling rozświetlający ekstra świeżość – delikatnie złuszcza, wygładza i przywraca cerze naturalny blask. Natomiast odżywcze mleczko do ciała masło karite bio i nagietek bio zapewni skórze nawilżenie przez cały dzień.

Dla tych, którzy lubią drobne akcenty kolorystyczne, w promocji znalazła się także pomadka błyszcząca do ust, która subtelnie rozświetla usta i pielęgnuje je na co dzień. A jeśli eyeliner to Twój znak rozpoznawczy – eyeliner w płynie matowa czerń zapewni precyzję i trwałość nawet podczas najbardziej intensywnego dnia.

Marka nie zapomina o mężczyznach: szampon-żel pod prysznic Granit Bleu to morska świeżość z bergamotką i subtelną nutą drewna – chłodna, elegancka, idealna na lato. Z kolei szampon-żel pod prysznic Bois de Sauge przynosi ziołową wyrazistość z dymno-kadzidłowym tłem.

To tylko kilka z kosmetyków, które czekają w cenie poniżej 30 zł, a ich świetna jakość nie podlega żadnym sezonowym zmianom!

Yves Rocher

i

Autor: materiały prasowe Yves Rocher
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki