Wiemy, kiedy otwarce kultowego sklepu w Warszawie. Na mapę Polskiw wraca jedna z najpopularniejszych lokalizacji

„Cieszymy się, że możemy ponownie otworzyć nasz pierwszy sklep w Polsce w odświeżonej odsłonie. Dzięki tej lokalizacji nawiązaliśmy wyjątkową relację z lokalną społecznością i mogliśmy zaprezentować filozofię LifeWear - uniwersalnej odzieży wysokiej jakości, która poprawia komfort codziennego życia. Oddajemy do dyspozycji jeszcze bardziej nowoczesny, kompleksowy koncept z pełnym asortymentem dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Do zobaczenia 23 października w Warszawie!” - podkreśla Kohsuke Kobayashi, COO UNIQLO Germany & Poland.

Nowy sklep, który pierwotnie działał od 2022 r. jako pop-up, a po modernizacji staje się drugą stałą lokalizacją marki w centrum Warszawy (obok UNIQLO Arkadia), zaoferuje pełną gamę produktów LifeWear. Wśród nich znajdą się m.in. innowacyjna linia odzieży termicznej HEATTECH, lekkie i ciepłe kurtki PUFFERTECH, kultowe polary oraz szeroki wybór dzianin, w tym miękka i lekka przędza Soufflé Yarn. Otwarciu towarzyszyć będą atrakcyjne oferty specjalne na te właśnie produkty.

Spersonalizowane, odnowione i noszone dłużej

Obok pełnego asortymentu LifeWear, odświeżony sklep Wars Sawa Junior zaoferuje popularną usługę UTme!, umożliwiającą klientom naniesienie unikatowych grafik na koszulki i torby. Po raz pierwszy w Polsce dostępne będzie również RE.UNIQLO STUDIO - przestrzeń, w której można naprawić odzież UNIQLO, np. doszywając guziki, reperując dziury czy wzbogacając ubrania o tradycyjne japońskie przeszycia sashiko. Studio umożliwi także personalizację poprzez haft oraz zakup odzieży upcyklingowanej. Dzięki temu, ulubione produkty zyskają indywidualny charakter i dłuższe życie.

Zakorzenieni w lokalnej kulturze

Budowanie więzi z lokalną społecznością to kluczowy element strategii każdego sklepu UNIQLO. Z okazji ponownego otwarcia, marka nawiązała współpracę z Olą Niepsuj, uznaną artystką i laureatką licznych nagród, która przygotuje specjalny plakat oraz mural inspirowany legendą o Warsie i Sawie oraz tradycyjną polską sztuką wycinanki. Jej prace pojawią się również na torbach, które otrzymają pierwsi klienci przy zakupach powyżej 300 PLN, a także będą dostępne w ramach usług UTme! i RE.UNIQLO STUDIO.

UNIQLO celebruje także 10. rocznicę gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”, realizując wyjątkową współpracę z CD Projekt Red. Efektem są unikalne grafiki inspirowane kultowymi bohaterami, którzy stali się ikonami polskiej popkultury. Aby nadać projektowi lokalny charakter, marka łączy także siły z warszawską piekarnią i barem BAKEN, przenosząc jej minimalistyczny, skandynawski styl na dedykowane grafiki. Zarówno wzory inspirowane „Wiedźminem”, jak i projekty BAKEN będą dostępne w usługach UTme! oraz RE.UNIQLO STUDIO.

Przy lokalnych współpracach UNIQLO nie poprzestaje wyłącznie na sztuce. W ramach inicjatywy Heart of LifeWear marka przekaże 5000 produktów HEATTECH warszawskim organizacjom charytatywnym. Globalnie liczba podarowanych produktów przekroczy w tym roku 1 milion sztuk.

Dane sklepu

Nazwa sklepu: UNIQLO Wars Sawa Junior

Adres: Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa

Powierzchnia: Około 1 420 m² (dwa piętra)

Data otwarcia: Czwartek, 23.10.2025, godz. 9:00

i Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe