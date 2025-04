Wiosenna kolekcja makijażu, która pobudza zmysly

Nowa kolekcja DREAMPHORIA zainspirowana została lekkością snu. Kosmetyki mają niespotykane formuły z transformującymi teksturami, a odcienie opalizują, dając efekt niesamowicie połyskujący efekt. Wzrok przyciąga także oryginalny design lawendowych i miętowych opakowań, nawiązujący do płynnych i falujących kształtów przypominających chmury. DREAMPHORIA to idealna kolekcja dla tych, którzy na jawie śnią o świetlistych pastelowych tonach na oczach i ustach.

DREAMPHORIA – OCZY

CLOUD WHISPER to paleta z 6 cieniami do powiek. Zawiera idealne połączenie aksamitnych i połyskujących wykończeń oraz matowej bazy. Pudrowa konsystencja cieni dosłownie rozpływa się na powiekach jak płyn, a jedno pociągnięcie gwarantuje intensywne uwalnianie koloru. Zero osypywania gwarantowane!

Paleta cieni KIKO MILANO CLOUD WHISPER, 115 zł

FOREVER MATE DUET EYESHADOW to duet cieni, gdzie jeden jest matowy, a drugi metaliczny. Ich lekka, kremowa konsystencja po nałożeniu zmienia się w puder i pozwala budować krycie. Cienie się nie osypują, doskonale ‘trzymają’ się powiek i zapewniają czarujący efekt.

Duet cieni KIKO MILANO FOREVER MATE DUET EYESHADOW, 72 zł

MAD ABOUT BLACK to błyskawicznie wydłużający tusz do rzęs, zapewniający wykończenie przypominające laminację. Ma ‘puszystą’ konsystencję, a jego płynna i elastyczna formuła jest wzbogacona została masłem shea o właściwościach pielęgnacyjnych i pigmentem węglowym dla efektu głębokiej czerni. Szczoteczka z włókien równomiernie rozprowadza tusz, otulając wszystkie rzęsy.

Tusz do rzęs KIKO MILANO MAD ABOUT BLACK, 72 zł

DREAMPHORIA – USTA

KILLING ME SOFTLY to lip tint nowej generacji, który rozmywa kontur ust już po jednym pociągnięciu. Ma gładką i jedwabistą, a zarazem ‘puchatą’ teksturę przypominającą mus i pozostawia matowe wykończenie. Jego formuła została wzbogacona o kwas hialuronowy, witaminę E i olej rycynowy.

Lip tint KILLING ME SOFTLY, 72 zł

SHAPECHANGER to satynowa szminka o unikalnej konsystencji, przechodzącej od stałej do płynnej. Już przy jednym pociągnięciu gwarantuje intensywne uwalnianie koloru. Ma lekką i elastyczną teksturę, a jej formuła wzbogacona została ekstraktem z kwiatu Monoi de Tahiti, olejem rycynowym i kokosowym, a by usta po aplikacji były miękkie i kuszące przez cały dzień.

Szminka SHAPECHANGER, 77 zł

EDGE OF REASON LIP DEFINDER to precyzyjna konturówka do ust z innowacyjnym kształtem ołówka dla ultra dokładnej aplikacji. Gwarantuje łatwe rozprowadzanie i stopniowane krycie, zapewniając półmatowe wykończenie. Ma kremową konsystencję i może być używana samodzielnie lub w połączeniu z satynową szminką Shapechanger!

Konturówka EDGE OF REASON LIP DEFINDER, 53 zł

3D HYDRA LIP GLOSS to ikoniczny nawilżający błyszczyk z efektem 3D i efektem holograficznym. Daje efekt opalizującego blasku i zwiększonej objętości ust. Jego formuła wzbogacona została olejami z nasion bawełny i lnu. Kremowa, gładka i nielepka konsystencja sprawia, że aplikacja jest szybka i przyjemna.

Błyszczyk 3D HYDRA LIP GLOSS, 72 zł

3D HYDRA LIP OIL to unikalny olejek do ust, która odżywia niczym balsam, a jednocześnie nadaje im blask i delikatny kolor niczym błyszczyk. Jest bardzo przyjemny w aplikacji, zostawia usta miękkie, gładkie i błyszczące na długo.

Błyszczyk 3D HYDRA LIP GLOSS, 72 zł

i Autor: materiały prasowe KIKO MILANO

