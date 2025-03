Wiosenna pielęgnacja dla każdego. Poznaj moc peptydów

Nowa linia Pepti&More została stworzona w oparciu o naukowe podejście do pielęgnacji skóry. Kluczową rolę odgrywają w niej peptydy, które wspomagają syntezę kolagenu i elastyny, przyczyniając się do widocznej poprawy jędrności skóry. To wielowymiarowa pielęgnacja, która nie tylko intensywnie nawilża i regeneruje, ale także chroni skórę przed procesami starzenia. Regularne stosowanie kosmetyków z peptydami zapewnia zdrowszy, bardziej wypoczęty wygląd i długotrwałe efekty. W najnowszej linii kosmetyków marki Awesome Cosmetics znajdziemy zarówno kremnawilżający, jak i miejscowe, skoncentrowane kremy pod oczy i na powieki - na noc oraz na dzień.

Krem nawilżający Pepti&Moist to idealny wybór dla skóry suchej, odwodnionej i wrażliwej. Regularne stosowanie zapewnia długotrwałe nawilżenie i poprawia elastyczność, jednocześnie zmniejszającwidoczność porów. W składzie znajdują się peptydy Palmitoyl Pentapeptide-4 i Palmitoyl Tetrapeptide-7, które działają przeciwzapalnie i pobudzają produkcję kolagenu, co przyczynia się do widocznej poprawy jędrności skóry. Trehaloza intensywnie nawilża i wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, chroniąc skórę przed stresem oksydacyjnym. MARSturizer™, zaawansowany składnik aktywny, zapobiega przeznaskórkowej utracie wody, co dodatkowo wzmacnia procesy regeneracyjne. Olej z pistacji jest natomiast bogaty w wiele zbawiennych substancji odżywczych jak kwas oleinowy i linolowy, aminokwasów, minerałów, karotenu oraz witaminy B1 i E. Dla wygody stosowania, krem ma lekką, aksamitną konsystencję i szybko się wchłania, pozostawiając skórę gładką i nawilżoną przez cały dzień.

Pepti&Rise to liftingujący krem pod oczy i na powieki na dzień, który oprócz intensywnego nawilżenia i wygładzenia zmarszczek, ma jeszcze jedno, kluczowe zadanie - pomaga unieść górną powiekę.Obecne w składzie Acetyl Hexapeptide-8 i Tetrapeptide-1 działają jak naturalne mikroprądy, które poprawiają kontur oka i redukują kurze łapki oraz zmarszczki mimiczne. Natomiast wegańskikolagen sh-Polypeptide-69 pobudza produkcję naturalnego kolagenu, poprawia napięcie skóry i intensywnie ją nawilża. Dodatkowo ekstrakt z arniki działa liftingująco i regenerująco, zmniejszając widoczność zmarszczek i opuchlizny. Natomiast ekstrakt z goryczki poprawia mikrokrążenie, co pomaga zredukować oznaki zmęczenia i przywrócić skórze wokół oczu zdrowy wygląd. Krem doskonalesprawdza się w porannej pielęgnacji, zapewniając efekt odświeżenia i promiennego spojrzenia przez cały dzień. Co ważne, kremy pod oczy z linii Pepti&More zostały dodatkowo przebadane okulistycznie, dając gwarancję, że produkty te są bezpieczne dla naszych oczu.

Drugi kosmetyk dedykowany skórze pod oczami i na powieki to regenerujący krem Pepti&Renew do stosowania na noc. Ma za zadanie zniwelować cienie, zredukować opuchliznę i wygładzićdelikatną skórę wokół oczu. Peptydy Palmitoyl Dipeptide-10 i Palmitoyl Pentapeptide-4 wzmacniają tkankę łączną, poprawiają elastyczność i działają przeciwzmarszczkowo. Siarczan dekstranu odpowiada za redukcję opuchlizny, niweluje rumień, zmniejsza widoczność cieni i wspomaga regenerację skóry. Ekstrakty z kwiatów głogu i jaśminu napinają skórę i wygładzają drobne zmarszczki, a ekstrakt z goryczki działa antyoksydacyjnie i redukuje oznaki zmęczenia. Natomiast ekstrakt z kory topoli i planktonu dba o kondycję skóry właściwej i jest naturalną alternatywą dla tlenku witaminy K1. Krem ma przyjemną, lekką, dobrze wchłaniającą się konsystencję i sprawia, że rano skóra wokół oczu wygląda na bardziej wypoczętą i promienną. Dla uzyskania jak najlepszego efektu, kremy pod oczy należy stosować równolegle, dlatego sprzedawane są w zestawie.

Produkty z linii Pepti&More od Awesome Cosmetics to odpowiedź na potrzeby każdej cery – niezależnie od wieku i typu skóry. Wprowadzenie ich do swojej rutyny pielęgnacyjnej gwarantuje intensywne nawilżenie, regenerację i ochronę, dzięki czemu skóra odwdzięczy się zdrowym blaskiem i wyglądem.