Wiosenne porządki w szafie. Co zrobić z ubraniami, których już nie nosisz?

Według badania konsumenckiego przeprowadzonego przez agencję badawczą Stem Mark dla Vinted, Polacy najczęściej stosują trzy główne metody pozbywania się rzeczy: przekazują je komuś innemu w prezencie (42 proc.), oddają na rzecz organizacji charytatywnych (41 proc.) oraz sprzedają za pośrednictwem platform handlowych takich, jak Vinted (37 proc.). Dodatkowo wielu z nas je przerabia na coś innego, zwłaszcza mieszkańcy Wrocławia (20 proc) i Krakowa (19 proc.) wiodą prym w recyklingu. Co ciekawe, przekazywanie przedmiotów w prezencie jest praktykowane międzypokoleniowo, a liderem jest zdecydowanie pokolenie Z – 46 proc.

Wiosna to idealny czas na zmiany

Choć większość respondentów badania dla Vinted wskazała, że ofiaruje swoim przedmiotom drugie życie, obdarowując nimi kogoś innego, to jedna piąta ankietowanych nadal przechowuje je w swojej szafie. Chomikowanie przedmiotów, których już nie używamy, nie tylko sprzyja zagracaniu przestrzeni, ale również uniemożliwia skorzystanie z nich tym, którzy chętnie by to zrobili. Wiosna to dobry moment, by niepotrzebne rzeczy zamienić na gotówkę, sprzedając je tym, którzy chętnie by je kupili. Nierzadko okazuje się, że to, co dla nas kwalifikuje się do wyrzucenia, dla kogoś innego może być cennym znaleziskiem. Dwie trzecie respondentów badania przyznało, że rzeczy z drugiej ręki kupuje co najmniej tak często, jak nowe, a mieszkańcy dużych są skłonni sięgać po second-hand częściej niż po rzeczy z pierwszego obiegu. Dlaczego? Zdaniem 40 proc ankietowanych, kupowanie rzeczy używanych pozwala im zaoszczędzić w skali miesiąca średnio 125 zł.

O czym warto wiedzieć, sprzedając ubrania w Internecie?

Sprzedaż rzeczy, z których już nie korzystamy (które posiadamy przez ponad 6 miesięcy) za pośrednictwem platform internetowych, takich jak Vinted, nie podlega opodatkowaniu. Jeśli pieniądze, które zarobimy na Vinted w ciągu roku, są niższe niż kwota, którą za nie zapłaciliśmy, nie musimy płacić podatku. Porządkując naszą przestrzeń i sprzedając rzeczy, których już nie używamy, łączymy przyjemne z pożytecznym: poprawiamy jakość naszej przestrzeni życiowej, a przy okazji zyskujemy na tym finansowo.

ZOBACZ TEŻ: Obcinam włosy zawsze w tym terminie, dzięki temu rosną gęste i lśniące. Proste zasady pielęgnacji włosów zgodne z fazami Księżyca

Quiz o kosmetykach z PRL-u. Świeżutki i trudny test pachnący jak zielone jabłuszko Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Szampon, który nie szczypie w oczy? Zapomnij! W PRL-u do mycia dziecięcych głów najpopularniejszy był: szampon Samson szampon Bambi szampon Rumianek Dalej