Wiosenne rytuały na piękną skórę i szczęście. Daj się zamaskować

Jednym z najpopularniejszych zabiegów last minute są wszelkiego rodzaju maseczki. Idealnie sprawdzają się one przed wielkimi wyjściami. Szybko i skutecznie dostarczają naszej skórze skondensowaną porcję potrzebnych składników aktywnych i działają w przysłowiowe 5 minut. Co powiesz, by wznieść ten rytuał na jeszcze wyższy poziom? Światowy gigant beauty, czyli marka Foreo posiada w swojej ofercie kosmiczne urządzenie do maseczek. To innowacyjne podejście do kompleksowej pielęgnacji kiedy nie masz czasu. UFO 2 to urządzenie, które totalnie zrewolucjonizowało świat maseczek do twarzy udowadniając, że w temacie beauty jest jeszcze wiele do odkrycia i wiele może nas zaskoczyć. Od teraz nie potrzebujesz kilkudziesięciu minut, by zaaplikować ulubioną maseczkę. Wystarczy Ci 90 sekund, by pozwolić swojej skórze na maksymalne relaks i przyswojenie potrzebnych jej składników odżywczych.

Foreo UFO 2 to urządzenie dedykowane do całościowego zabiegu na twarz maseczkami i terapii światłem LED, dodatkowo wyposażone w termo- i krioterapię. Brzmi intrygująco prawda? Relaksujące pulsacje soniczne, terapia pełnym spektrum światła LED oraz przyjemne chłodzenie i grzanie dają niepowtarzalny efekt i wzmacniają działanie kosmetyków. Jeśli dodamy do tego maseczkę z mikrofibry nasączoną składnikami odżywczymi oraz ekstraktami otrzymamy UFO 2. Dzięki zaawansowanej technologii to inteligentne urządzenie wtłacza esencję pod powierzchnię naskórka, sprawiając, że otrzymujemy najbardziej profesjonalny, całościowy i skuteczny zabieg maseczką na świecie... i to w przeciągu 90 sekund. To idealnie urządzenie dla wszystkich zabieganych osób, które w pielęgnacji nie chcą iść na kompromis.

i Autor: Materiały prasowe FOREO