Wiosenny powiew świeżości z nową kolekcją bielizny Gatta

W wiosenno – letniej kolekcji Gatta Intimate dominuje różnorodność zarówno pod kątem modeli bielizny, jej odcieni, jak również wykorzystanych materiałów, w tym zdobień i motywów. W propozycji marki na ten sezon nie zabraknie delikatnej koronki w zestawieniu z transparentnym tiulem oraz przeszyć wykonanych z satyny. Pojawią się również nieco bardziej stonowane i gładkie propozycje. Tej wiosny dominują klasyczne odcienie jak biel, czerń oraz granat, delikatny turkus oraz bardziej wyraziste bordo i butelkowa zieleń. Gatta Intimate to szeroki asortyment w odpowiedzi na odmienne potrzeby każdej klientki.

Kobieco nawet przy małym biuście

Gatta tworzy kolekcje z myślą o potrzebach każdej kobiety, dlatego oferuje różnorodne modele biustonoszy pasujące zarówno na mniejsze, jak i większe biusty. Model miseczki kształtem przypominający trójkąt to propozycja dla tych Pań, które nie potrzebują mocnego zebrania piersi do środka oraz zbyt dużego ich podniesienia. Przy mniejszym biuście idealnie sprawdzi się również biustonosz typu push-up zapewniający wypełnienie i podkreślenie bez sztucznego efektu. Fanki bardziej wyraźnego powiększenia piersi znajdą model z podwójnym uzupełnieniem miseczki, który tworzy kształt miękkiego V. Niski mostek, tzw. „plunge” powoduje, że uzyskamy efekt pełniejszych i nawet dwukrotnie większych piersi. Dopełnieniem każdego biustonosza są pasujące do niego majtki, zarówno bardziej wycięte stringi, pełniejsze brazyliany oraz te z wyższym stanem. Zapewniają one podkreślenie nieco innych, dolnych partii ciała, co pozwoli na indywidualne dopasowanie do preferencji oraz potrzeb sylwetki.

Komfortowo przy większym biuście

Dbałość o każdy szczegół jest kluczem do sukcesu udanego produktu. Gatta chce zadowalać swoje klientki pod każdym względem i dostarczać im wyjątkowych rozwiązań, których nie brakuje w kolekcji oferowanej w tym sezonie. Panie posiadające większy biust na pewno docenią konstrukcję biustonoszy, które mimo braku usztywnienia, zapewniają podtrzymanie, dzięki stabilizującej warstwie szyfonu, wewnątrz miseczki. Dla tej części klientek Gatta przygotowała model soft pojawiający się w wielu różnych odsłonach. Ukłonem w stronę innych jest wykorzystana specjalna kieszonka na wkładkę push-up oraz koronka widoczna na ramiączkach niwelująca asymetrię biustu. Wciąż się rozwijamy, naszym celem jest wprowadzanie nowych, lepszych rozwiązań, które zapewnią wyjątkowy komfort naszym klientkom. Bierzemy pod uwagę różnorodność. Każda kobieta jest inna, każda ma inne oczekiwania i potrzeby, którym chcemy sprostać. Oferujemy produkty dopracowane pod każdym względem, wykonane z najlepszej jakości materiałów oraz w taki sposób, by spełniały swoje funkcje, komentuje Małgorzata Barton, Marketing Manager marki Gatta.

Wiele możliwości

Wiosna to czas, kiedy wiele Pań eksponuje swoje ciało poprzez głębsze dekolty oraz wycięcia na plecach. Często dobór biustonosza do takich stylizacji bywa problematyczny. Z pomocą przychodzi Gatta wraz ze swoją nowością, czyli multifunkcyjną propozycją. Oferowany biustonosz posiada odpinaną baskinkę z przodu oraz silikonowy pas obwodu pozwalający na jego swobodne regulowanie. To model wielozadaniowy, który stanowi idealne rozwiązanie dla wielu stylizacji.

Więcej niż gorseteria

Propozycje na ten sezon to nie tylko sety gorseteryjne. Jedynym z bardziej zmysłowych elementów damskiej garderoby jest body, szczególnie wykonane z transparentnej siateczki. To uniwersalny model pasujący do wieczornych oraz casualowych stylizacji. Panie znajdą również piżamy wykonane z przyjemnej w dotyku wiskozy oraz szlafrok oversize w tym samym wydaniu. Elementem łączącym te produkty jest ozdobna gipiura nadająca im wyjątkowego charakteru.

i Autor: Materiały prasowe Gatta

