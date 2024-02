Te buty z promocji CCC to małe dzieło sztuki. Za 80 zł kupisz najmodniejszy model na wiosnę 2024. Koleżanki zzielenieją z zazdrości

Od wtorku 20 lutego na użytkowników aplikacji Rossmann PL (zarejestrowanych w Klubie Rossmann) czekają kupony rabatowe z bardzo atrakcyjnymi promocjami: 1+1, 2+1 lub 2+2. Żeby je zdobyć, wystarczy wybrać odpowiedni kafelek w apce i uśmiechnąć się do własnego smartfona. Po chwili wyświetli nam się informacja o specjalnej ofercie. Kupon można zrealizować w drogerii stacjonarnej do końca danego dnia. Każdego dnia (z wyjątkiem niedziel i świąt) od godziny 6:00 można, uśmiechając się do telefonu, zdobyć nowy kupon, z innymi produktami.

Melodią „Witaj w Rossmannie – otwórz apkę, a coś dostaniesz”, zachęcającą do korzystania z aplikacji jest rossmannowa wersja popularnego utworu DNCE – „Cake By The Ocean” wykonana przez znaną i lubianą rockmenkę Małgorzatę Ostrowską.

„Cena z apką”

Co jeszcze oferuje uczestnikom Klubu Rossmann nasza aplikacja? „Cena z apką” to promocyjne ceny na wybrane, specjalnie oznaczone produkty. Należy ich szukać na półkach, w aplikacji i na stronie internetowej. Żeby kupić wybrany produkt w niższej cenie wystarczy zeskanować aplikację przy kasie, skorzystać z zakupów z funkcją Rossmann GO (w pełni samoobsługowe zakupy w drogerii) lub zrobić zakupy w drogerii internetowej Rossmann.