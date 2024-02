Wkładam to do kieszeni ubrań wiszących w szafie. Dzięki temu pozbywam się zapachu stęchlizny na ubraniach. Aromatyczny zapach maskuje stęchliznę

To ulubiony makijaż Hailey Bieber. Czym jest glazed donut look?

Dlaczego ubrania pachną stęchlizną?

Przyczyn brzydkiego zapachu na ubraniach może być wiele. Ubrania chłoną zapachy z powietrza. Noszone, przepocone ubrania tracą swoją świeżość, a po włożeniu ich do szafy sprawiają, że wszystko zaczyna pachnieć stęchlizną. Również duża wilgoć powoduje brzydki zapach. Jeżeli chowasz do szafy wilgotne ubrania, to możesz być pewnym, że zaczną ona wydzielać nieprzyjemną woń. Innym powodem stęchlizny na ubraniach jest nieczyszczona pralka. Nagromadzone w pralce bakterie oraz pleśń mogą sprawiać, że nawet świeżo uprana ubrania będą brzydko pachnieć. Kolejnym błędem jest trzymanie mokrego prania w bębnie pralki po skończonym programie. Zawsze od razu opróżniaj bęben pralki. Jeżeli na Twoich ubraniach wyczuwalna jest stęchlizna to raz na jakieś czas pierz je z dodatkiem sody oczyszczonej.

Wkładam to do kieszeni ubrań w szafie. Dzięki temu pozbyłam się zapachu stęchlizny

Do bawełnianego woreczka wkładam 3 liście laurowe, gałązkę rozmarynu, płatki róży oraz jaśmin. Taka naturalna mieszanka sprawia, że moje ubrania pachną pięknie i świeżo. Zapach jest delikatny, ale wyczuwalny. Liście laurowe bogate są w olejki eterycznie i rewelacyjnie radzą sobie z brzydkimi zapachami, również ze stęchlizną.