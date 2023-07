Włosy często odzwierciedlają stan naszego zdrowia. Co zrobić, gdy nadmiernie wypadają?

Co spakować do walizki na wakacyjną podróż. Te rzeczy nie zajmują dużo miejsca, a zadbają o Twoje piękno

Minerały i witaminy są w pierwszej kolejności dostarczane przez organizm do narządów wewnętrznych, w których zachodzą procesy życiowe. Włosy znajdują się na końcu tej hierarchii. Wszelkie zmiany w ich wyglądzie oraz kondycji mogą zatem wskazywać na to, że w naszym ciele dzieje się coś niepokojącego. Oto kilka przykładów:

Zmiana struktury włosów: wpływ na to mogą mieć niektóre choroby lub niedobory składników odżywczych. Na przykład, przez zbyt małą ilość żelaza w organizmie, włosy stają się bardziej cienkie, suche i łamliwe. Jeśli są matowe, może to oznaczać, że brakuje nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz cynku w diecie. Z kolei niedobór białka sprawia, że się włosy bardziej się rozdwajają i są mniej elastyczne. Zmiana koloru włosów: wcześnie pojawiające się siwe włosy mogą wskazywać na choroby tarczycy, bielactwo, łysienie plackowate, niedobór miedzi, żelaza czy witaminy B12.

Sucha skóra głowy: taki stan może wiązać się z nieprzyjemnymi objawami, jak uciążliwe swędzenie czy podrażnienie. Przyczynia się do tego niedobór w diecie niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, witaminy A, E oraz witamin z grupy B, a także minerałów. Wpływ na to mają również zaburzenia hormonalne, cukrzyca czy choroby dermatologiczne, takie jak łuszczyca lub atopowe zapalenie skóry. Jeśli skóra głowy i mieszki włosowe otrzymują za mało składników odżywczych, włosy stają się słabsze.

Pojawienie się łupieżu: związane jest to zazwyczaj z nadmiernym rogowaceniem naskórka, wzmożoną produkcją sebum, niewłaściwą pielęgnacją, infekcją grzybiczą lub innym problemem skórnym. Łupież i łojotok mogą wpływać na zmiany w fazach cyklu wzrostu włosów.Wzmożone wypadanie włosów: ten proces może być spowodowany przez różne czynniki, takie jak problemy zdrowotne, zaburzenia hormonalne, choroby autoimmunologiczne lub skóry głowy czy predyspozycje genetyczne. Niedobór żelaza, witamin B12 i D3 oraz minerałów (takich jak cynk czy selen) również może prowadzić do osłabienia i utraty włosów. Wśród dolegliwości, których objawem jest pogorszenie ich kondycji, wymienia się m.in. zespół policystycznych jajników, cukrzycę, a także choroby tarczycy. Nieprawidłowe stężenie tyroksyny w organizmie spowalnia tempo procesów, które zachodzą w cebulkach włosowych. Z kolei przykładem choroby autoimmunologicznej, objawiającej się łysieniem jest łysienie plackowate.

Co zrobić, gdy włosy nadmiernie wypadają?

Wiele osób zmaga się problemem utraty dużej liczby włosów. Natomiast istnieją sposoby, dzięki którym można poprawić tę sytuację. W pierwszej kolejności należy starać się spożywać zróżnicowane posiłki, zawierające owoce, warzywa, pełnoziarniste produkty, ryby, orzechy i nasiona. Dieta bogata w składniki odżywcze, takie jak białko, żelazo, cynk, witaminy A, C, D i E oraz kwasy tłuszczowe omega-3, może wspomagać wzrost włosów, a także pomóc zadbać o ich kondycję. Kolejnym ważnym krokiem jest delikatne wycieranie i odpowiednia stylizacja włosów, a także unikanie ciasnych upięć. Należy pamiętać również o ochronie UV oraz stosowaniu produktów termoochronnych, zwłaszcza w przypadku używania prostownicy lub lokówki. Ponadto, warto wybierać szampony, odżywki i inne produkty do pielęgnacji, które są dostosowane do danego typu skóry głowy i włosów. Na rynku nie brakuje preparatów, zawierających składniki, które pomagają je wzmocnić i zapobiegać ich wypadaniu. – Przykładem jest emulsja stymulująca do skóry głowy Bionigree. W jej składzie znajdują się m.in. roślinne, aktywne komórki macierzyste ze szwajcarskich jabłoni o działaniu nawilżającym i odżywczym, które zwiększają witalność mieszków włosowych. Z kolei kofeina i nikotynian metylu wspomagają stymulację włosów do wzrostu – tłumaczy Ewelina Wysoczańska, trycholog i założycielka marki kosmetyków trychologicznych Bionigree. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że stres także może mieć wpływ na kondycję włosów. Praktykowanie technik relaksacyjnych czy spacer na świeżym powietrzu, może pomóc w jego redukcji i poprawieniu ogólnego stanu zdrowia.

Badanie włosów oraz skóry głowy

W przypadku nadmiernego wypadania włosów, ważne jest zidentyfikowanie przyczyny tego problemu. W takiej sytuacji zaleca się udać do eksperta, który zbada włosy i skórę głowy, udzieli rad w zakresie ich pielęgnacji oraz dopasuje odpowiedni sposób leczenia. – Podczas wizyty trychologicznej, przeprowadza się badanie trichoskopowe, które pozwala ocenić stan skóry głowy oraz gęstość, grubość czy jakość łodyg włosów. W jego trakcie mogą być wykrywane nieprawidłowości, sugerujące wystąpienie zaburzeń ogólnoustrojowych. Jednakże, należy traktować te informacje jako wskazówki i koniecznie potwierdzić je za pomocą dalszej diagnostyki lub skonsultować się z lekarzem – wyjaśnia Ewelina Wysoczańska.

Oprócz naturalnych procesów starzenia, uwarunkowań genetycznych, istnieje szereg czynników zewnętrznych i zdrowotnych, które mają wpływ włosy. Jednak przy zachowaniu odpowiednich nawyków pielęgnacyjnych oraz wspieraniu organizmu od wewnątrz, poprzez dostarczanie mu niezbędnych witamin i minerałów, można w skuteczny sposób zadbać o ich kondycję.

