Włosy pełne blasku. Ten olejek natychmiastowo zapewnia efekt tafli na włosach

Wiosenno-letni reset w kosmetyczce –Urodomaniaczki by hebe zdradzają, co zmienić w pielęgnacji skóry, gdy robi się ciepło

POŁĄCZENIE WYJĄTKOWYCH SKŁADNIKÓW

Miraculous Oil zawiera mieszankę roślinnych olejów, w tym oleju tsubaki i oleju z rzodkwi japońskiej (daikon), połączoną ze stosowanym na wyłączność przez markę Aveda fermentem z oleju rydzowego (tłoczonego z nasion lnianki). Stawiając na pierwszym miejscu pielęgnację, opracowany przez Aveda ferment z nasion lnianki jest bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6 i omega-9, dzięki czemu włosy stają się jedwabiście gładkie i zyskują piękny połysk. Olej tsubaki, który tradycyjnie jest używany, aby zapewnić pasmom blask i miękkość, częściowo pochodzi między innymi z południowokoreańskiej wyspy Czedżu, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ceniony za właściwości pielęgnacyjne i nadający włosom blask olej z rzodkwi japońskiej jest odpowiedzialnie pozyskiwany od spółdzielni zrzeszającej ponad 50 farmerów z Willamette Valley w amerykańskim stanie Oregon.

Odpowiedzialne podejście do pozyskiwania surowców i tworzenia formuł to podwaliny misji marki Aveda. Wiedza na temat znajdujących się w produktach składników jest równie ważna, co świadomość skąd one pochodzą. Produkcja oleju z rzodkwi japońskiej przebiega zgodnie z zasadami odpowiedzialnego rolnictwa, zapewniając optymalne wykorzystanie wody, uprawę bezorkową, czy też płodozmian, aby zachować bioróżnorodność i chronić glebę. Dlatego też uprawy niezbędnych w jej ramach roślin są nawadniane naturalnie przez opady deszczu, w ten sposób oszczędzając wodę i chroniąc lokalne ekosystemy.

Oprócz tego marka Aveda koncentruje się na przetwarzaniu surowców, takich jak np. używany na wyłączność w produkcji olejku nabłyszczającego Miraculous Oil ferment z oleju rydzowego tłoczonego z nasion lnianki. Jest on pozyskiwany w ramach biofermentacji, czyli jednej z metod wykorzystywanych w zielonej chemii, w ramach której aktywne związki są wytwarzane w kontrolowany i skuteczny sposób. Co więcej, olej tsubaki jest tłoczony na zimno bez użycia chemicznych rozpuszczalników. Wpisując się w misję marki Aveda, Miraculous Oil to produkt wegański z akredytacją Leaping Bunny, sprzedawany w butelce PET wyprodukowanej w 100% z materiałów z recyklingu.

RYTUAŁ PEŁEN BLASKU

Dzięki wyciszającemu aromatowi i luksusowej konsystencji nabłyszczającego olejku do włosów Miraculous Oil każdy rytuał pielęgnacyjny staje się wyjątkowy. Charakterystyczny zapach produktów marki Aveda – pure-fume – skomponowano z 25 wyciągów kwiatowych i roślinnych, w tym z lawendy, ylang-ylang i olejku petitgrain. Miraculous Oil zapewnia włosom piękny blask, a zmysłom wyciszenie.

„Miraculous Oil dotrzymuje obietnicy złożonej w swojej nazwie; jest to zapewaniający cudowne efekty produkt must-have, bez którego nie wyobrażam sobie pielęgnacji włosów” — powiedziała Antoinette Beenders, SVP Global Professional Artistry w Aveda. „Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, nanieś kilka kropli olejku na dłonie, delikatnie rozetrzyj i rozprowadź równomiernie na całej długości mokrych włosów, aż po końcówki. Wysusz suszarką i ułóż fryzurę jak zwykle. Twoje włosy będą wyjątkowo gładkie i jedwabiste w dotyku. Już niewielka ilość olejku zapewni wspaniały efekt!” — dodała Antoinette.