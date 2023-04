Wprowadź odrobinę świeżości do swojego życia. Tusz do rzęs bez opakowania!

Łzy same cisną się do oczu. Zrobiła bezdomnej kobiecie makijaż i nową fryzurę. Efekt powala. Niczym brzydkie kaczątko zamieniła się w pięknego łabędzia

Znany sklep w butami znika z galerii handlowych. Co się stanie z klientami? Czy gwarancja i zwrot towaru będzie działać? Wyjaśniamy

To koniec popularnego sklepu

Nowe tusze do rzęs bez opakowań

Te przełomowe, innowacyjne tusze do rzęs odświeżą Twój look na nadejście wiosny. Są dostępne w czterech kolorach - nie tylko klasycznej głębokiej czerni, eleganckim brązie, ale także w oceanicznym granacie i koralu. Sprawdzą się doskonale niezależnie od tego, czy masz ochotę na bardziej tradycyjny makijaż, czy zainspirujesz się rozkwitającymi wokół kwiatami i postawisz na mniej standardową wersję. Zwilż szczoteczkę i okrężnym ruchem nabierz odrobinę tuszu, aby zebrać kolor. Nałóż na rzęsy…i rozkwitaj tej wiosny.

Zobacz także: Prorocza przepowiednia na maj 2023. Ten znak zodiaku jest skazany na totalną porażkę. Horoskop wskazuje jedną rzecz, która ocali go przed upadkiem

i Autor: Materiały prasowe LUSH

Bez względu na to, czy chcesz dodać skórze wokół oczu nawilżenia, zredukować opuchliznę, czy po prostu zafundować sobie szybką, relaksującą kurację, nowe żelowe maseczki LUSH zadbają o Twój komfort i dobre samopoczucie Połóż te delikatne, kojące płatki na powiekach, podaruj sobie odrobinę luksusu i pozwól swoim oczom błyszczeć!

i Autor: Materiały prasowe LUSH

Świeca zapachowa

Długie kąpiele przy świecach wiosną mogą być tak samo przyjemne, jak zimą. W nowej kolekcji świec LUSH zamknięto najpopularniejsze zapachy kultowych kosmetyków. Zmień atmosferę swojego domu, wypełniając go zapachem wysokiej jakości, etycznie pozyskiwanych olejków eterycznych, które poprawią Twój nastrój i pomogą Ci się zrelaksować. Wszystkie świece LUSH zostały produkowane z naturalnego wosku, są w 100% wegańskie, a szkło, w którym się znajduja, pochodzi z recyklingu.

Olejki zapachowe

Czas na relaks! Dopasuj idealną mieszankę olejków eterycznych do swojego nastroju i zanurz się w kąpieli rozkosznych zapachów.

Jak to działa w kąpieli?

Odłam 1 lub 2 kostki i dodaj do gorącej kąpieli. Odpręż się i pozwól, by olejki eteryczne połączyły się z wodą, zmiękczając i nadając piękny zapach Twojej skórze.

Jak to działa w kominku?

Aby wypełnić swoją przestrzeń zapachem, odłam 1 lub 2 kostki i dodaj do kominka. Upewnij się, że znajduje się on na płaskiej powierzchni. Długość palenia się jednej kostki to około 6 godzin. Nie pozostawiaj rozpalonego kominka na dłużej niż 6 godzin

i Autor: Materiały prasowe LUSH