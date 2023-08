Wraca sezon na ukochany składnik przeciwzmarszczkowy w kosmetykach. To musisz o nim wiedzieć

Za starzenie się skóry odpowiada wiele czynników, nie tylko wiek. Promienie słoneczne to około 80 proc. wszystkich procesów starzenia, dodatkowy wpływ ma także nasz styl życia, pielęgnacja, a nawet sposób, w jaki śpimy. Obecnie, nasz wiedza dotycząca starzenia się skóry stoi na dość wysokim poziomie, a kosmetyki dostępne na rynku posiadają składniki aktywne, które w znaczący sposób mogą spowolnić procesy starzenia się skóry. Uznaje się, że po około 25. roku życia pojawiają się pierwsze procesy starzenia się skóry. Niezwykle trudno jest je odwrócić, można je natomiast spowolnić. Co wpływa na procesy starzenia się skóry? To przede wszystkim promienie słoneczne (krem z filtrem to podstawa), dieta, nawodnienia organizmu, palenie papierów, rodzaj spania (śpiąc na brzuchu lub na boku pocieramy skórą o poduszkę) oraz, w końcu odpowiednia pielęgnacja.

Retinol to absolutnie numer jeden wśród składników przeciwstarzeniowych, dodawany jest on do kosmetyków od lat, jednak dopiero teraz zrobiło się o nim głośno. Działa on rewelacyjne, jednak wymaga odpowiedniego podejścia i wiedzy w użytkowaniu. W dużym skrócie retinol to substancja z grupy retinoidów, czyli pochodnych witaminy A. Przenika on w głąb skóry i pobudza nasze komórki do odnowy. Jego główne zalety stosowania to przede wszystkim" wygładzenie zmarszczek, poprawia jędrności skóry, zmniejszenie widoczności porów i rozjaśnienie przebarwień posłonecznych. Jak widać retinol to prawdziwa bomba dla naszej skóry. Co ważne, mogą go stosować posiadacze każdego typu skóry. Jak zacząć przygodę z retinolem? Przede wszystkim należy wiedzieć, że na retinol potrzebna jest tolerancja. Znaczy to, że powinniśmy zacząć od kosmetyków z małym stężeniem retinolu i dopiero po kilku tygodniach przejść na te z jego wyższą zawartością. Aby uzyskać pożądane efekty potrzeba około 12 tygodni, w tym czasie należy uzbroić się w cierpliwość i być gotowym na efekty uboczne, takie jakie podrażnienia, przesuszenia i łuszczenie się naskórka. W czasie stosowania retinolu warto ograniczyć pielęgnację do minimum i stosować delikatne produkty o neutralnym pH i nawilżające. Retinol nie lubi się również ze słońcem dlatego też raczej rekomenduje się jego stosowanie w okresie jesienno-zimowym, a krem z filtrem jest wtedy absolutnie niezbędny.

Kosmetyki z retinolem

Kiehl's - Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum - Przeciwzmarszczkowe serum do twarzy z retinolem

Naukowo opracowane, zgłoszone do opatentowania serum wykorzystuje codzienną mocną dawkę czystego retinolu, aby widocznie zmniejszyć zmarszczki, poprawić teksturę, ujędrnić skórę i minimalizuje uczucie dyskomfortu. Potężna mikrodawka serum z 3 kluczowymi składnikami: czystym retinolem, peptydami i ceramidami odnawia powierzchniowe warstwy skóry, jednocześnie wzmacniając barierę skórną i nadaje jej młodszy wygląd.

i Autor: Materiały prasowe Kiehl's

BASICLAB - EMULSYJNE SERUM Z 0,3% CZYSTEGO RETINOLU, 3% WITAMINĄ C I KOENZYMEM Q10 ODNOWA I STYMULACJA

specjalistyczne serum na noc w postaci lekkiej emulsji z 0,3% czystego retinolu, witaminą C i koenzymem Q10 wykazuje skuteczne działanie przeciwzmarszczkowe oraz korygujące. Poprzez stymulację skóry do odnowy, wyraźnie poprawia jej strukturę i jędrność, wygładza ją oraz redukuje widoczność porów i zmarszczek. Optymalne połączenie składników łagodzących i nawilżających zmniejsza skutki budowania tolerancji skóry na retinol: przyspiesza jej regenerację, wzmacnia barierę hydrolipidową, skutecznie chroni ją przed utratą wody oraz redukuje zaczerwienienie i łuszczenie.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab

PIXI - Overnight Retinol Oil - Olejek do twarzy z retinolem

Olejek do twarzy z retionelem od Pixi zwalcza efekty starzenia się skóry. Pomaga wygładzić drobne linie i zmarszczki, ponadto dodaje cerze energii i blasku. Przy regularnym stosowaniu olejek zmniejsza widoczność porów oraz ujednolica koloryt skóry. Dzięki zawartości peptydów i ceramidów cera staje się długotrwale nawilżona i ujędrniona

i Autor: Materiały prasowe PIXI

SESDERMA - Reti Age Serum - Serum przeciwzmarszczkowe

Reti Age Serum marki Sesderma oparte jest na trzech formach zbawiennego dla skóry retinolu (retinol, retinyl, retinaldehyd). Dzięki zaawansowanej technologii opartej na nanosomach, składniki Reti Age wnikają w głąb skóry, nie powodując podrażnień ani zaczerwieniania. Dzięki połączeniu witaminy A z takimi składnikami jak czynniki wzrostu, koktajl antyoksydacyjny czy kwas hialuronowy, Reti Age zapewnia działanie przeciwstarzeniowe, łagodzące i przeciwzapalne.

i Autor: Materiały prasowe SESDERMA

SENSUM MARE - ALGOPRO R

Skoncentrowane serum zawierające unikalne połączenie retinalu 0,08% z kompleksem fosfo-ceramidowym zostało stworzone z myślą o specjalistycznej, wieczornej pielęgnacji skóry z przebarwieniami, niedoskonałościami oraz uszkodzeniami posłonecznymi. Serum działa przeciwstarzeniowo, spłyca zmarszczki, poprawia jędrność i elastyczność skóry, a zawarty w serum kompleks fosfo-ceramidowy wspomaga ochronę bariery hydrolipidowej i odżywia skórę. Serum wyrównuje koloryt skóry, rozjaśnia przebarwienia i zapobiega powstawaniu niedoskonałości. Starannie przemyślana receptura zawierająca 29 składników aktywnych nawilża, wygładza i poprawia kondycję skóry. Bogata formuła serum została opracowana, aby wspierać procesy regeneracyjne w skórze podczas snu i pomagać w wizualnym odmłodzeniu skóry. Niski potencjał drażniący retinalu czyni go odpowiednim do pielęgnacji cer trądzikowych, wrażliwych i naczyniowych.

i Autor: Materiały prasowe Sensum Mare