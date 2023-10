Wszystko, co musisz wiedzieć o pielęgnacji skóry pod oczami

Do niedawna głównym kosmetykiem pielęgnacyjnym skóry wokół oczu był krem. Mógł mieć roller lub aplikator, który delikatnie pomagał niwelować obrzęki. Dziś produkty pielęgnacyjne mają różne konsystencje i formy, co sprawia, że skutecznie trafią w potrzeby delikatnej skóry pod oczami. Wybierz odpowiedni dla siebie i OKOliczności!

GDY CHCESZ: COFNĄĆ CZAS O 10 LAT

Sięgnij po uniwersalny przeciwstarzeniowy koncentrat NUXE Super Serum [10] Eye. Jego działanie skupia się na rozjaśnieniu i odświeżeniu spojrzenia, nadając mu wygląd o 10 lat młodszy. [Super] technologia anti-aging NUXE łączy tysiące mikrokapsułek frakcjonowanych olejów roślinnych z naturalnym kwasem hialuronowym. Formuła zawiera starannie wyselekcjonowane składniki, naturalnego pochodzenia, które wnikają w głąb skóry, skutecznie działając w jej głębokich warstwach. Dodatkowo zawiera niacynamid, który mimo swojego łagodnego działania, odpowiedniego dla wrażliwej skóry, ma silne działanie antyoksydacyjne, pomaga niwelować procesy starzenia i redukuje widoczność przebarwień. Kofeina roślinna posiada zdolność do stymulacji krążenia oraz sprawia, że skóra jest lepiej dotleniona, jej koloryt staje się wyrównany, a cienie pod oczami znikają. Biomimetyczny peptyd to kolejny składnik, który zapobiega glikacji kolagenu (która wpływa na zwiększenie ilości wolnych rodników), dzięki czemu skóra dłużej zachowuje jędrność. Reguluje także mikrokrążenie krwi, przez co likwiduje cienie i obrzęki będące wynikiem gromadzenia się płynu w przestrzeniach międzykomórkowych.

GDY CHCESZ: ROZJAŚNIĆ CIENIE

Hydrożelowe płatki stały się niemal wiralowym produktem. Sięgamy po nie najczęściej przed wielkim wyjściem. PERFECTA FENOMEN CTH Hydrożelowe witaminowe płatki pod oczy zawierają czystą witaminę C i 5 rodzajów peptydów. Błyskawicznie usuwają oznaki zmęczenia. Redukują zmarszczki. Rozjaśniają cienie i niwelują opuchliznę pod oczami. Skutecznie wygładzają i rozświetlają. Polecane do szybkiego odświeżenia okolicy oczu.

GDY CHCESZ: WYGŁADZIĆ GŁĘBSZE ZMARSZCZKI

ZO® Skin Health GROWTH FACTOR EYE SERUM to przeciwzmarszczkowe serum pod oczyo konsystencji żelu, niwelujące głębsze zmarszczki pod oczami. Zapobiega tworzeniu się fałdek, zapadaniu oczodołów i spowalnianiu mikrocyrkulacji. Dzięki zastosowaniu ZO® Growth Factor Technology serum pobudza mechanizm samodzielnej naprawy skóry w naturalny dla niej sposób. Technologia opiera się na czynnikach wzrostu pochodzenia roślinnego, która przyspiesza produkcję kolagenu w skórze, poprawiając jej gęstość, zwiększa zawartość kwasu hialuronowego oraz redukuje obrzęki i zasinienia pod oczami. Chłodzący aplikator koi skórę i pobudza mikrokrążenie, usuwając efekt zmęczonych oczu.

GDY CHCESZ: WYGŁADZIĆ STRUKTURĘ SKÓRY

Nawilżenie jest równie istotne zarówno w przypadku ciała, cery, jak i skóry wokół oczu.Bez odpowiedniego poziomu nawodnienia walka z oznakami starzenia jest bezcelowa. Lekka formuła produktu chroni i wzmacnia naskórek, widocznie redukując zmarszczki. Bogaty w kwas hialuronowy i peptydy przeciwzmarszczkowy krem pod oczy IWOSTiN AGE LIFT właściwie pielęgnuje te delikatne okolice. Zapewnia długotrwałe nawilżenie, uelastycznia i koi skórę, opóźniając oznaki starzenia. Innowacyjna formuła stymuluje produkcję kolagenu, poprawia elastyczność oraz skutecznie zapobiega utracie wody z naskórka.

GDY CHCESZ: MIEĆ EFEKT PODODBY DO PROFESJONALNEGO ZABIEGU

Sięgnij po płatki pod oczy z mikroigiełkami YOSKINE MESOTHERAPY to zabieg kosmetyczny najnowszej generacji, do intensywnego odmłodzenia okolic oczu. Technologia mikroigłowa polega na „wstrzykiwaniu” do skóry składników przeciwzmarszczkowych poprzez niewielkie wypustki znajdujące się na płatkach. W każdej mikroigiełce znajduje się porcja aktywnych peptydów, które przenikają do głębszych warstw skóry, zmniejszają zmarszczki, redukują cienie i worki pod oczami, ujędrniają oraz wypełniają wiotczejącą skórę od środka. Idealne jako intensywna terapia S.O.S. po męczącym dniu.

GDY CHCESZ: POZBYĆ SIĘ OBRZĘKÓW

Chłodzący masaż to najprostszy sposób na odświeżenie spojrzenia. Masaż za pomocą szklanych kul SO.KO wspomaga stymulację krążenia krwi, wspiera regenerację komórek skóryi produkcję kolagenu oraz sprzyja w osiągnięciu efektu gładkiej skóry i wygładzenia zmarszczek. Kule są wypełnione płynem, który utrzymuje niższą temperaturę masażera. Opakowanie zawiera 2 masażery. Sposób użycia: chłodzić w lodówce przez 2-3 godziny przed użyciem. Nie wkładać do zamrażarki.

SO.KO - masażer do okolic oczu, 79,99 zł, dostępne w Super-Pharm

