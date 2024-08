Wtop blask w swoja skórę. Promienna cera nawet po nieprzespanej nocy

Ta seria kosmetyków do włosów to sposób na gładkie, lśniące włosy! Sprawdź, dlaczego

Kremowe produkty do makijażu twarzy to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Tego rodzaju róże do policzków, rozświetlacze oraz bronzery nadają skórze bardzo naturalny i promienny efekt. Mokra formuła sprawia, że cera wygląda zdrowiej i zyskuje delikatny blask. Płynne kosmetyki do twarzy sprawdzą się również w przypadku skóry dojrzałej, nie podkreślają one suchości cechy i nie wchodzą w zmarszczki.

Tradycyjnie rozświetlacz aplikujemy na nos, kości policzkowe, obszar pod łukiem brwiowym, brodę, łuk kupidyna ponad ustami oraz delikatnie na czoło. Na rynku dostępnych jest wiele różnych rozświetlaczy - w płynie, z drobinkami, satynowe, holograficzne oraz takie, które na skórze tworzą mieniącą się taflę.

Te produkty rozświetlające nie posiadają w sobie drobin. Ich mokra formuła sprawia, że dodają skórze zdrowego blasku. Mienią się w słońcu i odbijają światło.

DRUNK ELEPHANT B-Goldi™Bright Drops - Krople rozświetlające

To połączenie niacynamidu 5%, kwasu diglukozylogalusowego, oraz ekstraktu z liści morwy rozjaśnia przebarwienia, ciemne plamy oraz ślady po trądziku, poprawiając przejrzystość skóry i nadając jej promienności, a zawarte w nim regeneracyjne olejki omega odżywiają i koją. Jednocześnie, odbijające światło pigmenty ożywiają ziemistą cerę, nie powodując efektu nadmiernego połysku czy brokatu.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

BENEFIT COSMETICS Dew-la-la - Rozświetlacz w płynie

Dew-la-la to lekki, pielęgnujący skórę rozświetlacz w płynie, zapewniający delikatny, niewymagający wysiłku blask. Dzięki zawartym w jego formule składnikom, skóra będzie wyglądać zdrowo i z czasem stanie się bardziej nawilżona. Rozprowadź ten rozświetlacz od Benefit na twarzy, aby uzyskać naturalny glow.

i Autor: materiały prasowe Benefit Cosmetics

CHARLOTTE TILBURY SUPERMODEL BODY - rozświetlacz do ciała

W kilka minut optycznie wydłużysz ręce i nogi oraz nadasz skórze blasku! Fermi Protect to ekstrakt z dzikiego shiitake, który chroni włókna kolagenowe w skórze, sprawiając, że skóra jest ujędrniona i elastyczna. Kofeina usuwa toksyny z organizmu, wygładzając nierówności i opuchnięcia. Aloes i alantoina koją i regenerują skórę, a mentol daje natychmiastowe uczucie chłodzenia, co pomaga pobudzić krążenie krwi. Mieszanka metalicznych rozświetlaczy odbija światło na środku rąk i nóg, zapewniając świetlisty efekt rozświetlający.

i Autor: materiał prasowy Charlotte Tilbury