Wyjątkowa linia do dermokosmetyków

Po latach badań dr Gabriel Serrano, dermatolog i założyciel laboratoriów Sesderma i Mediderma, zastosował swoją globalną wizję do stworzenia trzech linii luksusowych kosmetyków pozwalających osiągnąć optymalnie piękną skórę. Ta kompleksowa gama produktów jest wynikiem ponad 30 lat badań, doświadczenia dr. Serrano i jest inspirowana formułami, nad którymi pracował przez całe życie.

Trzy linie ekskluzywnych produktów, oparte na mistrzowskich formułach i nanotechnologii, łączą najbardziej innowacyjne i skuteczne substancje czynne, aby oferować skórze niezrównane korzyści. Poznaj nowe gamy Dr. SERRANO: LUMINATE, HIDRAMAX, REVERTAGE.

LUMINATE UWOLNIJ BLASK SWOJEJ SKÓRY

• WITAMINA C • KOENZYM Q10 • KRZEM

LUMINATE to linia zawierająca antyoksydacyjny i rozświetlający kompleks na bazie 4 pochodnych stabilnej witaminy C, koenzymu Q10 i krzemu organicznego. Witamina C to antyoksydant par excellence: chroni skórę przed szkodli­wym działaniem środowiska, jednocześnie stymulując produkcję kola­genu. Ponadto połączenie pozostałych składników aktywnych wzmac­nia jej działanie przeciwstarzeniowe i zapobiega fotostarzeniu skóry. Nie można powstrzymać upływu czasu, ale można sprawić, że Twoja skóra będzie wyglądała młodziej i świeżo. LUMINATE to rozwiązanie, którego szukasz.

LUMINATE Serum rozświetlające

Nawilżona, promienna, jędrna i odżywiona skóra. To właśnie efekt LUMINATE Serum rozświetlającego Dr. Serrano. Serum rewitalizuje i nadaje zdrowy, świeży wygląd skórze, dzięki ekskluzywnemu kompleksowi liposomalnemu antyoksydacyjnemu i rozświetlającemu, który składa się z 4 pochodnych stabilnej witaminy C, koenzymu Q10 i krzemu organicznego. Co więcej, LUMINATE Serum rozświetlające ma idealną konsystencję – jest lekkie, pozwala skórze oddychać oraz świetnie przygotowuje ją do makijażu.

LUMINATE Rewitalizujący żel-krem

Dodaje blasku i rozświetla Twoją skórę, wyrównuje jej ton, koryguje niedoskonałości i zapewnia niezbędne nawilżenie. Skuteczna formuła emulsji o konsystencji żelowo-kremowej rewitalizuje Twoją skórę już po pierwszym zastosowaniu, dzięki ekskluzywnemu kompleksowi antyoksydacyjnemu i rozświetlającemu na bazie 5 pochodnych stabilnej wita­miny C (askorbyl glukozydu o niskiej masie cząsteczkowej, kwas 3-0 etyloaskorbinowy, askorbinian sodu, MAP - sól magnezowa fosforanu askorbylu, palmitynian askorbylu), koenzymu Q10 i krzemu organicznego.

HIDRAMAX MAKSYMALNE NAWILŻENIE DLA TWOJEJ SKÓRY

• KWAS HIALURONOWY • GLUKONOLAKTON • FILAGRINOL • WITAMINY C I E

Linia HIDRAMAX zawiera kwas hialuronowy o dwóch masach cząsteczkowych i kompleks na bazie niacynamidu i masła shea, który poprawia funkcję ochronną skóry. Ponadto formuły są uzupełnione nagietkiem, liposomalnymi witaminami C i E oraz retinolem, zapewniając nawilżenie i regenerację skóry na najwyższym poziomie. Liposomalny kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej wnika w głębsze warstwy skóry, pozostawiając uczucie nawilżenia i długotrwałej jędrności. Z drugiej strony, wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy, zapewnia natychmiastowe intensywne nawilżenie na poziomie naskórka. To podwójne działanie nawilżające kwasu hialuronowego w połączeniu z innymi aktywnymi składnikami przeciwstarzeniowymi pomoże Twojej skórze zwalczyć oznaki zmęczenia i przedwczesnego starzenia się.

HIDRAMAX Nawilżający krem pod oczy

Głęboko nawilża skórę dzięki formule z kwasem hialuronowym o dwóch masach cząsteczkowych i kompleksowi opartemu na niacynamidzie i maśle shea, który pomaga utrzymać naturalną barierę ochronną skóry. Zawiera również nagietek, liposomalne witaminy C i E, które wynoszą nawilżenie i rozświetlenie skóry na najwyższy poziom.

HIDRAMAX Krem nawilżający na dzień

Dogłębnie nawilża Twoją skórę dzięki swojej formule, która zawiera kwas hialuronowy o dwóch masach cząsteczkowych oraz kompleks oparty na niacynamidzie i maśle shea, który pomaga utrzymać naturalną funkcję bariery skórnej. Zawiera także wyciąg z nagietka oraz liposomalne witaminy C i E, idąc tym samym o krok dalej w nawilżaniu i naprawie skóry.

HIDRAMAX Krem nawilżający na noc

Jego zadaniem jest nawilżenie skóry, pomagając jednocześnie zwalczać i zapobiegać zmarszczkom, w nocy. Został opracowany z wykorzystaniem kwasu hialuronowego o dwóch masach cząsteczkowych oraz kompleksu, który pomaga utrzymać naturalną funkcję bariery skórnej, dodatkowo zawierającego wyciąg z nagietka oraz liposomalne witaminy C i E. Jego formuła zawierająca retinol i oleje roślinne dostarcza dodatkowego odżywienia, regenerując i redukując zmarszczki mimiczne podczas snu.

HIDRAMAX Mleczko do ciała

Dostarcza natychmiastowego nawilżenia dzięki formule zawierającej kwas hialuronowy o dwóch masach cząsteczkowych i kompleks, który pomaga poprawić funkcję bariery skórnej, dodatkowo zawierający wyciąg z nagietka oraz liposomalne witaminy C i E. Retinol pomaga przywrócić jędrność i bardziej równomierny odcień skóry, anatychmiastowe działanie kurkumy i Withania somnifera łagodzi skórę oraz zapobiega podrażnieniom i swędzeniu.

REVERTAGE TWÓJ SEKRET PRZECIWSTARZENIOWY

• RETINOL • RETINAL • BAKUCHIOL • BIDENS PILOSA • PEPTYDY • JAGODY GOJI

REVERTAGE to rewolucja przeciwstarzeniowa dla Twojej skóry. Produkty z tej linii zawierają liposomalny kwas hialuronowy o niskiej i wysokiej masie cząsteczkowej oraz potężny koktajl substancji aktywnych, które zwalczają oznaki starzenia. Ich formuła łączy retinoidy i bioretinoidy, które działają bezpośrednio poprzez redukcję zmarszczek i linii mimicznych, a także jagody goji i organiczny krzem, które przywracają elastyczność i stymulują produkcję kolagenu i elastyny. Ponadto formuły zostały uzupełnione o DMAE, peptydy i kompleks natychmiastowo napinający, które zapewniają skórze błyskawiczny i trwały efekt ujędrnienia. Dzięki regularnemu stosowaniu osiągniesz lepsze rezultaty: młodszą, gładszą cerę i mniej niedoskonałości.

REVERTAGE Tonik oczyszczający

Pierwszy krok pielęgnacyjny, o którym należy pamiętać każdego dnia i wieczoru - Tonik oczyszczający w formie sprayu, na bazie kwasu hialuronowego, który oprócz usuwania śladów makijażu i zanieczyszczeń, nawilża skórę i minimalizuje oznaki starzenia się.

REVERTAGE Odmładzający krem pod oczy

Ten przeciwzmarszczkowy krem pod oczy przywróci młodość delikatnej skórze tych okolic. Dzięki formule z kwasem hialuronowym o dwóch masach cząsteczkowych oraz retinoidami i bioretinoidami, nawilża delikatny obszar wokół oka, a także redukuje zmarszczki mimiczne. Formuła zawiera również wyciąg z kasztanowca i ashwagandhę, które zmniejszą cienie i obrzęki. Nie czekaj i przywróć swojemu spojrzeniu młodzieńczy blask z REVERTAGE Odmładzającym kremem pod oczy.

REVERTAGE Anti-Aging Serum

Kolejny krok do naprawy i przywrócenia młodości skórze, dzięki formule z kwasem hialuronowym o dwóch masach cząsteczkowych, retinoidami oraz bioretinoidami. To serum intensywnie nawilża i odżywia skórę, bezpośrednio redukując zmarszczki i linie mimiczne. Dzięki peptydom, efekt ujędrnienia jest natychmiastowy i długotrwały. REVERTAGE Anti-aging Serum wzbogacone jest jagodami goji i organicznym krzemem, które przywracają elastyczność i stymulują produkcję kolagenu i elastyny. Efekt: wyraźnie odmłodzona skóra.

REVERTAGE Przeciwstarzeniowy krem na dzień

Błyskawicznie zapewnia jędrność, nawilża, niweluje zmarszczki i linie mimiczne. REVERTAGE Przeciwstarzeniowy krem na dzień wyróżnia się połączeniem najskuteczniejszych i innowacyjnych składników, takich jak kwas hialuronowy o dwóch masach cząsteczkowych i potężny koktajl wielofunkcyjnych substancji aktywnych: retinoidów i bioretinoidów, jagód goji i organicznego krzemu, które zwalczają oznaki starzenia. Jego formułę uzupełniają peptydy i kompleks natychmiastowo napinający, które zapewniają skórze i długotrwałą jędrność, zauważalną od pierwszego użycia. Codzienne, luksusowe rozwiązanie dla Twojej skóry.

REVERTAGE Przeciwstarzeniowy krem na noc

Aktywuj swoją skórę w nocy, dzięki kremowi, który redukuje oznaki starzenia i głęboko odżywia. Formuła REVERTAGE Przeciwstarzeniowego kremu na noc zawiera kwas hialuronowy o dwóch masach cząsteczkowych oraz retinoidy i bioretinoidy, które intensywnie nawilżają skórę oraz redukują zmarszczki i linie mimiczne. Dzięki kompleksowi natychmiastowo napinającemu, efekt jest widoczny od pierwszego użycia. Peptydy zapewniają długotrwałą skuteczność tej pielęgnacji. Dodatkowo, jagody goji i organiczny krzem, stymulują produkcję kolagenu i elastyny. Z każdą mijającą nocą, Twoja twarz będzie coraz bardziej wypoczęta i zregenerowana.

REVERTAGE Krem na owal twarzy

Odkryj na nowo owal twarzy, zniweluj wiotkość i uzyskaj efekt liftingu, dzięki zastosowaniu REVERTAGE Kremu na owal twarzy. Ten innowacyjny krem z kwasem hialuronowym o dwóch masach cząsteczkowych i potężnym koktajlem wielofunkcyjnych składników aktywnych z retinoidami i bioretinoidami, jagodami goji i wąkrotą azjatycką – zwalcza wszelkie oznaki starzenia. Jego formułę uzupełniają DMAE i peptydy, które zapewniają skórze natychmiastowy i trwały efekt napięcia. Wyraźnie zwiększ elastyczność i przywróć jędrność skórze z REVERTAGE.

