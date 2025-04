Wyjątkowe partnerstwo znanej marki

Odzież trekkingowa: Klucz do komfortu i bezpieczeństwa na szlaku

Luksusowy kompleks, położony zaledwie kilka kroków od terenu festiwalu w Indio w Kalifornii gościł swoją rozbudowaną społeczność artystów, trendsetterów i globalnych ambasadorów marki podczas pierwszego weekendu imprezy. Każdy z zaproszonych gości otrzymał dostęp do festiwalu, jak również do starannie wyselekcjonowanego programu wydarzeń na terenie kompleksu – od kameralnej kolacji powitalnej przygotowanej przez Jon & Vinny’s, po ekskluzywne afterparty.

VERDY wprowadził do projektu swój unikalny styl. Artysta był odpowiedzialny za stworzenie całej oprawy wizualnej wydarzenia, w tym ekskluzywnego, niewydanego wcześniej merchu, dostępnego wyłącznie dla gości kompleksu. Jego ukochana postać Vick pojawiła się w materiałach promujących wydarzenie w towarzystwie kreskówkowej wersji logo GUESS JEANS.

„Coachella to najlepszy festiwal na świecie – miałem szczęście być tu artystą-rezydentem w 2023 roku. Cieszę się, że mogę powrócić w tym roku razem z GUESS JEANS, by stworzyć doświadczenie na najwyższym poziomie”. - mówi VERDY.

Do wcześniejszych gości kompleksu GUESS JEANS Compound należeli m.in. Devon Lee Carlson, J Balvin, Lila Moss, Luka Sabbat i Quen Blackwell. Tegoroczna lista zaproszonych jest równie imponująca, z nazwiskami takimi jak: Teyana Taylor, Normani, Lila Moss, Evan Mock, A$AP Nast, Rickey Thompson, Bretman Rock, czy Madeline Argy.

W sobotni wieczór, w rezydencji GUESS JEANS miała miejsce najgorętsza impreza sezonu, dzięki występowi Charli XCX i jej legendarnej ekipy współpracowników i przyjaciół. Po występie na festiwalu, Charli wykonała spontaniczny set DJ-ski ze swoim narzeczonym George'em Danielem.

W niedzielny wieczór raper, piosenkarz i autor tekstów, Don Toliver uświetnił zakończenie weekendu prywatną imprezą w pustynnym kompleksie GUESS JEANS. Po zakończeniu trasy PSYCHO, Toliver przybył do kompleksu GUESS JEANS, z DJ setem Chase'a B i Andersona Paaka. Do imprezy dołączyli przyjaciele i współpracownicy, Ty Dolla $ign, Shaboozey, Tyga i YG, którzy chwycili za mikrofon i wykonali improwizowane występy razem z Toliverem, podtrzymując energię weekendu do późnych godzin wieczornych.

Wśród gwiazdorskiej listy gości imprez znaleźli się: Julia Fox, Alex Consani, Timothee Chamalet, Justin Bieber, Hailey Bieber, Anya Taylor Joy, Cara Delevigne, Paris Hilton, Lorde, Gabriele, Troye Sivan, The Dare, Brooklyn Beckham, Nicola Peltz Beckham, Eiza Gonzalez, Quen Blackwell, Teyana Taylor, Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, Emma Roberts, Tobey Maguire, Tyga, Dixie D’Amelio, Emma Chamberlain, Alix Earle, Karrueche Tran, Yeat, A$AP Nast, Victoria Monet, Normani, Evan Mock, Clairo, Amelia Dimoldenberg, Lila Moss, Jodie Turner Smith.

Aby dopełnić luksusowego charakteru weekendu, GUESS JEANS nawiązało współpracę z wiodącymi markami lifestyle’owymi:

i Autor: materiały prasowe GUESS JEANS

i Autor: materiały prasowe GUESS JEANS