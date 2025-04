Wyjątkowe połączenie niacynamidu z ochroną przeciwsłoneczną

Co spakować do kosmetyczki na majówkę? To trio to obowiązkowy zestaw beauty!

TWOJA #HydrAnswer WZBOGACONA O KLUCZOWE SKŁADNIKI AKTYWNE

Ikonicznej linii Hydro Boost od Neutrogena® chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. W portfolio kosmetyków Hydro Boost głównym składnikiem aktywnym jest święty Graal nawilżenia, czyli kwas hialuronowy. To pierwszy wybór, jeśli chcemy zaserwować naszej skórze ogromny zastrzyk nawodnienia. Marka nie rezygnując z tej solidnej bazy, zdecydowała się wprowadzić do kolekcji dwa nowe produkty – serum z niacynamidem oraz nawadniający krem z SPF 50. Te nowości nie tylko stanowią odpowiedzi na kolejne, zróżnicowane potrzeby skóry, ale również wspaniale uzupełniają rutynę pielęgnacyjną Hydro Boost.

KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Pierwszy krok skutecznej pielęgnacji to oczywiście dogłębne oczyszczenie skóry. Tutaj nic nie sprawdzi się lepiej od nawadniającego żelu do mycia twarzy Hydro Boost. Ten kosmetyk to prawdziwy hit, jeśli chodzi o oczyszczanie i jednoczesne nawadnianie skóry. To zasługa połączenia technologii oczyszczającej i kwasu hialuronowego. Usuwa makijaż już przy delikatnym masowaniu skóry, ale co bardzo ważne – nie powoduje nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia i wysuszenia. Kilka chwil i już! Skóra jest miękka, odświeżona i gotowa na kolejne etapy rutyny pielęgnacyjnej.

W drugim kroku stawiamy na zaawansowane działanie składników aktywnych, które wykażą się dobroczynnym wpływem na konkretne niedoskonałości lub potrzeby naskórka. Neutrogena® prezentuje nowość - serum z Niacynamidem 10% z serii Hydro Boost, które doskonale spełnia tę rolę. Nie bez powodu formuła kosmetyku wzbogacona została o 10% niacynamid (inaczej wit.B3), ponieważ ten owiany dobrą sławą składnik aktywny znany jest ze swoich licznych właściwości. Między innymi rozjaśnia przebarwienia, pomaga wyrównać koloryt, zmniejsza widoczność porów, a także walczy z niedoskonałościami. Jak widać to niezastąpiony przyjaciel naszej skóry. W wielofunkcyjnym serum Hydro Boost, niacynamid łączy się z kwasem hialuronowym, co sprawia, że kosmetyk nawadnia i delikatnie złuszcza skórę, zmniejszając widoczność porów i pozostawiając skórę rozświetloną i promienną. Nie można też zapomnieć o lekkiej, nieklejącej i szybko wchłaniającej się formule, która powoduje, że produkt będzie świetnym wyborem do stosowania pod makijaż. Z pewnością przygoda z tym serum nie skończy się na jednym opakowaniu!

W następnym kroku jest czas, aby domknąć pielęgnację – najlepiej nawadniającym kremem, takim jak Hydro Boost Water Żel. Ten klasyk, dzięki formule bogatej w kwas hialuronowy, aminokwasy i elektrolity, intensywnie nawadnia, wzmacnia barierę naskórkową i przywraca sprężystość. Skóra po aplikacji staje się jędrna i głęboko nawilżona. Kosmetyk idealny istnieje!

Last but not least, czyli ostatni krok porannej pielęgnacji – krem z filtrem SPF! I teraz czas na małą przypominajkę – tak, ochronę SPF stosujemy przez cały rok (nie tylko w lecie!). Najlepszym wyborem będą opcje z jak najwyższym filtrem SPF, np. SPF 50. Tak więc jeśli chcemy połączyć nawodnienie z wysoką ochroną przeciwsłoneczną to nowość od Neutrogena® zapewnia nam 2w1. Hydro Boost Nawadniający krem SPF 50 nie tylko gwarantuje skuteczną ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB i długim UVA, ale jednocześnie nawadnia i wzmacnia barierę hydrolipidową skóry. Wszystko dzięki kompleksowej formule, w której skład wchodzą: król nawodnienia – kwas hialuronowy, pro-witamina B5, która wspiera barierę ochronną naskórka, 2% niacynamid odpowiedzialny za zwiększanie blasku, wyrównanie struktury oraz zmniejszanie przebarwień, a także witaminy C i E, które stanowią ochronę przed stresem oksydacyjnym powodowanym przez promieniowanie. Chyba nie musimy tłumaczyć dalej, dlaczego musisz mieć ten krem w swojej kosmetyczce. Ps. Tak, słynna lekkość formuł Hydro Boost obowiązuje również w tym przypadku, więc ten krem świetnie sprawdzi się jako baza pod makijaż!

i Autor: materiały prasowe Neutrogena