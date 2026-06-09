Wymarzone włosy stają się rzeczywistością

W pielęgnacji włosów coraz częściej szukamy rozwiązań, które działają wielokierunkowo i kompleksowo – nie tylko upiększają na długości, ale także wspierają kondycję skóry głowy, od której wszystko się zaczyna. Pragniemy włosów pełnych blasku, sprężystości i gęstości, które zachwycają zdrowym wyglądem każdego dnia. Jednocześnie oczekujemy lekkich formuł, przyjemności stosowania i widocznych efektów bez kompromisów. W odpowiedzi na te potrzeby NUXE wzbogaca kultową gamę Hair Prodigieux® o innowacyjne Wzmacniające serum nawilżające do włosów i skóry głowy. To nowy krok w stronę pielęgnacji, która łączy skuteczność inspirowaną nauką z wyjątkowo sensorycznym doświadczeniem.

SYNERGICZNE DZIAŁANIE NA SKÓRĘ GŁOWY I WŁOSY

Kompleksowa pielęgnacja skóry głowy i włosów stanowi gwarancję wszechstronnej skuteczności. Choć zdrowa skóra głowy jest fundamentem pięknych włosów, nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na ich kondycję. Zrewitalizowana skóra głowy sprzyja wzrostowi mocnych włókien włosa już od cebulki, jednak dla uzyskania widocznych i długotrwałych efektów równie istotna jest odpowiednia pielęgnacja długości i końcówek.

Każdego dnia włosy narażone są na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, takich jak wysoka temperatura, tarcie czy zanieczyszczenia środowiskowe. Dlatego wymagają szczególnej troski, ponieważ ich blask i jedwabista miękkość są odzwierciedleniem ich zdrowia oraz witalności. Synergiczne działanie ukierunkowane zarówno na skórę głowy, jak i włókno włosa pozwala uzyskać mocniejsze, intensywnie nawilżone włosy od nasady aż po same końce. Włosy odzyskują optymalne wypełnienie, zyskują większą objętość, elastyczność i gęstość. Stają się wyraźnie grubsze, mocniejsze, pełne witalności i zachwycają swoim pięknem. - Chloé Dos Santos Doktor farmacji, Manager ds. Komunikacji Naukowej i Szkoleń, NUXE

NOWY NIEZASTĄPIONY SPRZYMIERZENIEC PIĘKNYCH WŁOSÓW NA CO DZIEŃ

NUXE Hair Prodigieux® Wzmacniające serum nawilżające do włosów i skóry głowy

Sercem tego wyjątkowo sensorycznego serum jest ponad 8 500 mikrokapsułek* ze sfermentowanym olejem z Różowej Kamelii, które łączą swoje działanie z właściwościami kwasu hialuronowego oraz ekstraktu z amli. Każda kropla otula włosy, upiększając je od nasady aż po same końce.

Dzięki intensywnemu nawilżeniu na całej długości włosa, serum wspiera rewitalizację skóry głowy oraz wzmacnia włókno włosa. Włosy odzyskują olśniewający blask i niezwykłą miękkość. Dzień po dniu stają się wyraźnie grubsze, mocniejsze i pełne witalności.

Sfermentowany olej z Różowej Kamelii, zamknięty w mikrokapsułkach, uwalnia swoje odżywcze i regenerujące właściwości natychmiast po aplikacji. Mikrokapsułki delikatnie otwierają się podczas rozprowadzania produktu, stopniowo uwalniając olejek, który harmonijnie łączy się z lekką konsystencją serum.

Formuła bez alkoholu i silikonów szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu. Włosy zachowują naturalną lekkość, jednocześnie zyskując zachwycający blask oraz jedwabiste wykończenie.

FERMENTOWANY OLEJEK Z RÓŻOWEJ KAMELII

Znany jako jeden z sekretów piękna gejsz, olej z Różowej Kamelii, pozyskiwany metodą tłoczenia na zimno z nasion Camellia japonica, od dawna ceniony jest za swoje wyjątkowe właściwości odżywcze.

Dzięki opatentowanemu procesowi fermentacji trwającemu 150 godzin powstaje udoskonalona wersja tego cennego składnika. Efekt? Olejek o dwukrotnie większym potencjale odżywczym i regenerującym w porównaniu z jego niefermentowanym odpowiednikiem. Włosy stają się widocznie odbudowane, intensywnie odżywione i pełne naturalnego blasku.

DUET KWASÓW HIALURONOWYCH O WYSOKIEJ I NISKIEJ MASIE CZĄSTECZKOWEJ

Opracowana specjalnie z myślą o potrzebach włókna włosa formuła łączy dwa komplementarne rodzaje kwasu hialuronowego:

kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej, który wygładza łuskę włosa,

kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej, który intensywnie nawilża włókno włosa i zwiększa jego zdolność do zatrzymywania wody.

Ich synergiczne działanie zapewnia optymalny poziom nawilżenia, dzięki czemu włosy odzyskują gładkość, sprężystość i zdrowy wygląd. Stają się wyraźnie piękniejsze, a ich naturalny blask zyskuje pełnię intensywności.

EKSTRAKT Z AMLI

Prawdziwy skarb ajurwedy - ekstrakt z amli (Emblica officinalis), znanej również jako agrest indyjski - od wieków słynie ze swoich wyjątkowych właściwości upiększających włosy.

Ten ceniony owoc wyróżnia się jedną z najwyższych naturalnych zawartości witaminy C, kluczowej dla zachowania siły, odporności i witalności włosów. Jego cenne właściwości działają na całej długości włókna włosa - od nasady aż po końce. Włosy stają się bardziej lśniące, mocniejsze, bardziej odporne na uszkodzenia oraz wyraźnie gęstsze.

WSKAZÓWKI EKSPERTÓW NUXE SPA

RYTUAŁ APLIKACJI OPRACOWANY PRZEZ EKSPERTÓW NUXE SPA

Eksperci NUXE SPA opracowali wyjątkowe techniki aplikacji i masażu, które stymulują skórę głowy oraz wzmacniają skuteczność pielęgnacji, jednocześnie zapewniając prawdziwy moment relaksu i dobrostanu.

1. APLIKACJA

Stosuj raz dziennie na suche lub osuszone ręcznikiem włosy, przed stylizacją.

Nanieś od 2 do 4 pipet serum, w zależności od długości i gęstości włosów. Aby zapewnić optymalną aplikację, podziel włosy na przedziałki, rozpoczynając od linii czoła i kierując się ku karkowi, a następnie zaaplikuj 1–2 pipety produktu bezpośrednio na skórę głowy.

Następnie odmierz kolejne 1–2 pipety serum na dłoń, rozetrzyj produkt między dłońmi, aby aktywować mikrokapsułki, i przeczesz włosy palcami niczym grzebieniem, równomiernie rozprowadzając serum na długościach i końcach.

2. STYMULACJA

Kontynuuj rytuał, wykonując powolne i głębokie ruchy okrężne na skórze głowy, rozpoczynając od szczytu głowy i stopniowo kierując się ku karkowi.

Ten masaż opuszkami palców wspomaga mikrokrążenie skóry, sprzyja lepszemu dotlenieniu mieszków włosowych oraz pomaga przywrócić skórze głowy optymalną kondycję i witalność.

3. UKOJENIE

Następnie wykonuj płynne, falujące ruchy, przesuwając palce po skórze głowy.

Ta subtelna technika masażu otula zmysły uczuciem komfortu i głębokiego relaksu. Pomaga rozluźnić nagromadzone napięcia oraz sprzyja osiągnięciu stanu wyciszenia i odprężenia.

i Autor: NUXE/ Materiały prasowe

i Autor: NUXE/ Materiały prasowe