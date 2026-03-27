Wymieszaj w garnku i podgrzej. Nałóż na odrosty i odczekaj. Domowy sposób na przyciemnienie włosów bez farbowania. Kosmyki będą wyraźnie ciemniejsze

Sposób na odrosty bez farbowania. Jak przyciemnić włosy domowymi sposobami?

Aby delikatnie przyciemnić włosy nie trzeba sięgać po chemiczne farby. Istnieje kilka domowych sposobów, które doskonale sobie z tym poradzą. Samodzielnie przygotowywane maski czy płukanki świetnie sprawdzą się zarówno w przypadku odrostów, jak i pierwszych siwych włosów, które chcesz przykryć. Coraz więcej kobiet szuka alternatyw dla kupnych farb. Domowe sposoby nie tylko są bezpieczne, ale mogą zadziałać także pielęgnacyjne i regenerująco.

Jeżeli potrzebujesz przyciemnić włosy to świetnym rozwiązaniem jest kora dębu lub łupiny orzechów włoskich. Oba ta składniki świetnie przyciemniają kosmyki, nawet o kilka tonów. Oba te składniki zawierają garbniki i substancje barwiące, które skutecznie nadają kolor włosom. Dodatkowo łupiny z orzechów włosów zawierają naturalny barwnik - juglon, który osiada na włosy i zmienia ich barwę. Wykorzystanie kory dębu czy łupin z orzechów włoskich do przyciemnienia włosów nie jest trudne. Wystarczy, że przygotujesz niewielki garnek i włożysz tam kilka garści jednego czy drugiego produktu. Dodaj niewielką ilość wody i zagotuj. Gdy woda zrobi się ciemna odstaw do wystygnięcia. Dokładnie przecedź przez sito, a uzyskany wywar zaaplikuj na włosy. Możesz zamoczyć w nim kosmyki lub nałożyć je w formie maski. Całość należy potrzymać na włosach przez około 30 minut, a następnie spłukać pod bieżącą wodą. Napar z łupin orzechów oraz kora dębu dają natychmiastowe rezultaty, ale najlepsze efekty uzyskasz po kilku takich zabiegach.

Domowe sposoby na farbowanie brązowych włosów bez chemii

Naturalnymi sposobami można nie tylko przyciemniać włosy, ale także dodawać im nieco ciepłego i głębokiego brązu. Świetny w tym celu sprawdzi się sok z buraków. Aplikowany na włosy nadaje im lekko czerwony, piękny odcień. Wystarczy, że szklankę soku z buraków wymieszasz z niewielką ilością oliwy lub ulubionego produkty do olejowania i równomiernie rozprowadzisz po włosach. Całość należy zostawić na około godzin i następnie spłukać. Aby efekt był mocniejszy możesz owinąć włosy folią aluminiową. Ciepło aktywowane folią sprawi, że wywar zadziała jeszcze bardziej.

