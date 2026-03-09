Azjatki myją tym włosy i siwieją później niż Europejki. Pobudza produkcję melaniny i opóźnia siwienie włosów nawet o kilka lat. Ciemne i gęste włosy już po miesiącu

Azjatycka pielęgnacja włosów, wzorowana na azjatyckich kobietach, które słyną z lśniących i ciemnych włosów, staje się coraz bardziej popularna.

Kluczem do zachowania młodego wyglądu włosów, jest opóźnienie siwienia, za które odpowiada melanina.

Czarny sezam, bogaty w antyoksydanty, to sekretny składnik, który stymuluje produkcję melaniny i odżywia włosy.

Dowiedz się, jak włączyć czarny sezam do swojej pielęgnacji, by cieszyć się pięknymi i zdrowymi włosami!

Azjatycka pielęgnacja podbiła serca Europejek, a koreańskie czy japońskie marki przeżywają boom popularności. Okazuje się jednak, że nie tylko pielęgnacji skóry możemy uczyć się od Azjatek. Kobiety pochodzące z Azji słyną z ciemnych, lśniących włosów, które później pokrywają się siwizną. Tajemnicą takiego stanu rzeczy jest nie tylko genetyka, ale również pielęgnacja, a dokładnie jeden z kochanych w Azji składników kosmetyków.

Azjatki myją tym włosy i później siwieją. Sposób na ciemnie włosy

Siwienie włosów to jeden z procesów starzenia się organizmu wynikający ze stopniowego wygasa produkcji melaniny w organizmie. Jest to naturalny barwnik naszych włosów. Z czasem melanocyty przestają produkować odpowiednią ilość melaniny w mieszkach włosów przez co kosmyki rosną bez pigmentu. Siwienie jest naturalnym czynnikiem, którego nie można wyeliminować. Nie wszyscy siwieją w tym samym wieku i zależy to od wielu czynników, takich jak genetyka, niedobory witamin (przede wszystkim B12), styl życia, a także poziom stresu. Badania udowodniły, że silny stres może uszkadzać komórki macierzyste i powodować, że włosy zaczynają rosnąć białe. Bywa, że siwienie spowodowane stresem jest odwracalne.

Azjatki słyną z tego, że ich włosy są lśniące i gładkie. Dodatkowo o wiele później pokrywają się siwizną niż ma to miejsce w przypadku Europejek. Za taki stan rzeczy odpowiada genetyka oraz pielęgnacja. W krajach azjatyckich jednym z najpopularniejszych składników kosmetyków do włosów jest czarny sezam. Systematycznie stosowany nie tylko regeneruje i odżywia włosy, ale także wpływa na ich kolor. Czarny sezam w pielęgnacji włosów stymuluje procesy produkcji melaniny, dzięki czemu włosy później pokrywają się siwizną. Dodatkowo, czarny sezam jest bogatym źródłem antyoksydantów (sezaminy, sesamolu, sesamoliny), które wspierają walkę w wolnymi rodnikami i opóźniają procesy starzenia się organizmu.

Jak stosować czarny sezam w pielęgnacji włosów?

Świetnym sposobem na stymulowanie mieszków włosowych jest maska z czarnego sezamu. Wystarczy zmielić 5 łyżek czarnego sezamu, a następnie zalać je ciepłą wodą. Gdy ziarnka sezamu namokną należy wmasować je w skórę głowy i włosy po długości. Całość zostawiamy na kilka minut, a następnie zmywamy wodą. W pielęgnacji włosów można także wykorzystać olejek z czarnego sezamu. Kosztuje on grosze, a dodawane do szamponu lub ulubionej odżywki przynosi spektakularne efekty. Wystarczy, że za każdym razem, gdy myjesz włosy dodasz kilka kropel olejku do szamponu, a kosmyki staną się wyraźnie gładsze i zdrowsze, co w przyszłości może przełożyć się na późniejsze siwienie.