Azjatki myją tym włosy i siwieją później niż Europejki. Pobudza produkcję melaniny i opóźnia siwienie włosów nawet o kilka lat. Ciemne i gęste włosy już po miesiącu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-03-09 5:19

Azjatki słyną z pięknych i lśniących włosów. Okazuje się także, że później niż Europejki siwieją, Za taki stan rzeczy odpowiada nie tylko genetyka i styl życia, ale także odpowiednia pielęgnacja. W krajach azjatyckich wielką popularnością cieszą się kosmetyki z tym jednym składnikiem. Działa na włosy regenerująco, przywraca im blask, a także stymuluje produkcje melaniny, przez co włosy później siwieją. Sprawdź, jak pielęgnować włosy, aby opóźnić pierwszą siwiznę.

Sposób na siwe włosy

i

Autor: Pixel-shot/ Shutterstock
  • Azjatycka pielęgnacja włosów, wzorowana na azjatyckich kobietach, które słyną z lśniących i ciemnych włosów, staje się coraz bardziej popularna.
  • Kluczem do zachowania młodego wyglądu włosów, jest opóźnienie siwienia, za które odpowiada melanina.
  • Czarny sezam, bogaty w antyoksydanty, to sekretny składnik, który stymuluje produkcję melaniny i odżywia włosy.
  • Dowiedz się, jak włączyć czarny sezam do swojej pielęgnacji, by cieszyć się pięknymi i zdrowymi włosami!

Azjatycka pielęgnacja podbiła serca Europejek, a koreańskie czy japońskie marki przeżywają boom popularności. Okazuje się jednak, że nie tylko pielęgnacji skóry możemy uczyć się od Azjatek. Kobiety pochodzące z Azji słyną z ciemnych, lśniących włosów, które później pokrywają się siwizną. Tajemnicą takiego stanu rzeczy jest nie tylko genetyka, ale również pielęgnacja, a dokładnie jeden z kochanych w Azji składników kosmetyków.

Azjatki myją tym włosy i później siwieją. Sposób na ciemnie włosy 

Siwienie włosów to jeden z procesów starzenia się organizmu wynikający ze stopniowego wygasa produkcji melaniny w organizmie. Jest to naturalny barwnik naszych włosów. Z czasem melanocyty przestają produkować odpowiednią ilość melaniny w mieszkach włosów przez co kosmyki rosną bez pigmentu. Siwienie jest naturalnym czynnikiem, którego nie można wyeliminować. Nie wszyscy siwieją w tym samym wieku i zależy to od wielu czynników, takich jak genetyka, niedobory witamin (przede wszystkim B12), styl życia, a także poziom stresu. Badania udowodniły, że silny stres może uszkadzać komórki macierzyste i powodować, że włosy zaczynają rosnąć białe. Bywa, że siwienie spowodowane stresem jest odwracalne. 

Azjatki słyną z tego, że ich włosy są lśniące i gładkie. Dodatkowo o wiele później pokrywają się siwizną niż ma to miejsce w przypadku Europejek. Za taki stan rzeczy odpowiada genetyka oraz pielęgnacja. W krajach azjatyckich jednym z najpopularniejszych składników kosmetyków do włosów jest czarny sezam. Systematycznie stosowany nie tylko regeneruje i odżywia włosy, ale także wpływa na ich kolor. Czarny sezam w pielęgnacji włosów stymuluje procesy produkcji melaniny, dzięki czemu włosy później pokrywają się siwizną. Dodatkowo, czarny sezam jest bogatym źródłem antyoksydantów (sezaminy, sesamolu, sesamoliny), które wspierają walkę w wolnymi rodnikami i opóźniają procesy starzenia się organizmu. 

Jak stosować czarny sezam w pielęgnacji włosów? 

Świetnym sposobem na stymulowanie mieszków włosowych jest maska z czarnego sezamu. Wystarczy zmielić 5 łyżek czarnego sezamu, a następnie zalać je ciepłą wodą. Gdy ziarnka sezamu namokną należy wmasować je w skórę głowy i włosy po długości. Całość zostawiamy na kilka minut, a następnie zmywamy wodą. W pielęgnacji włosów można także wykorzystać olejek z czarnego sezamu. Kosztuje on grosze, a dodawane do szamponu lub ulubionej odżywki przynosi spektakularne efekty. Wystarczy, że za każdym razem, gdy myjesz włosy dodasz kilka kropel olejku do szamponu, a kosmyki staną się wyraźnie gładsze i zdrowsze, co w przyszłości może przełożyć się na późniejsze siwienie. 

Przeczytaj także:
Postaw na ogniu, zagotuj i namaczaj w tym włosy. Już jeden zabieg przykryje siw…
Super Express Google News
Odmładzająca fryzura na siwe włosy
Galeria zdjęć 5
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SIWIZNA
PIĘKNE WŁOSY
ZDROWE WŁOSY
SIWE WŁOSY
GŁADKIE WŁOSY