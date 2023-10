Wyraź siebie biżuterią. Manifest Dla Ciebie, Dla Mnie, Dla Kogoś

Popularna marka kosmetyków zamyka swoje sklepy. 140 placówek do likwidacji, a setki pracowników do zwolnienia. Ich kosmetyki znają wszyscy. Co ze sklepami w Polsce?

TOUS MANIFESTO, symbol połączenia i wyrażania siebie

Głównym elementem kolekcji TOUS Manifesto jest motyw symbolu marki, będący ewolucją monogramu i zapięcia, które składają się z połączenia dwóch liter "T" i "O". To nie tylko nawiązanie do nazwy marki, ale także do wyrażeń "to me" (dla mnie) i "to you" (dla ciebie). Ten unikatowy symbol podkreśla indywidualność i bliskość, które są wartościami marki TOUS.

Zobacz także: Jak się pozbyć zmarszczek i ujędrnić skórę?

Personalizacja i kreatywność

W kolekcji TOUS Manifesto klienci mają możliwość personalizacji biżuterii, łącząc różne naszyjniki, łańcuszki i inne elementy według własnych upodobań, tworząc niepowtarzalne zestawy biżuterii. Ta kreatywna swoboda pozwala każdej osobie wyrazić swoją unikalną tożsamość i styl poprzez biżuterię TOUS. - Projektując nowe elementy musimy myśleć zarówno o trendach, jak i ponadczasowości. Najnowsza kolekcja TOUS Manifesto to zabawa monogramem. Dzięki temu mechanizmowi, możemy łączyć różne naszyjniki czy łańcuszki ze sobą. Klient może personalizować je, jak tylko tego chce. Srebro ze złotem, a może z perłami? Każda wersja będzie świetna i totalnie twoja - Israel Roca, dyrektor kreatywny marki TOUS

Znaczenie Nazwy "Manifesto"

Nazwa kolekcji, TOUS Manifesto niesie ze sobą przesłanie manifestu dla każdego, dla Ciebie i dla mnie. To wyrażenie zobowiązania marki TOUS do tworzenia biżuterii, która ma znaczenie i wartość nie tylko dla noszących ją osób, ale także dla tych, którzy ją obserwują. Najnowsza kolekcja jest manifestem indywidualności i wyjątkowości, która jest bliska sercu marki TOUS.

i Autor: Materiały prasowe TOUS

i Autor: Materiały prasowe TOUS