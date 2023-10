i Autor: Shutterstock

Strefa beauty

Jak się pozbyć zmarszczek i ujędrnić skórę?

Zmarszczki to naturalne procesy starzenia się skóry. Lepiej im zapobiegać niż walczyć z już istniejącymi bruzdami. Eksperci rekomendują, by pielęgnację przeciwzmarszczkową wprowadzać do swojej rutyny już po 25-tym roku życia. Nie znaczy to jednak, że kobiet dojrzałe nie mogą już nic zrobić z pojawiającymi się zmarszczkami. Są składniki aktywne i domowe zabiegi, które mogą wyprasować i zminimalizować istniejące już bruzdy. Warto je znać i stosować.

Zmarszczki pojawiające się z wiekiem to nic innego jak skutek utraty jędrności i elastyczności naszej skóry. W pewnym momencie naszego życia skóra traci zawarty w niej kolagen i pojawiają się na niej bruzdy. Bez medycyny estetycznej nie da się całkowicie wyeliminować tego procesu, można go jednak znacząco spowolnić. Pamiętaj, że na proces powstawanie zmarszczek wpływ na wiele rzeczy. Nie pal papierosów, pij dużo wody, odżywaj się zdrowo i regularnie wykonuj masaże twarzy. Na zmarszczki wpływ ma także pozycja snu. Eksperci są zdania, że najzdrowiej jest spać na plecach, taka pozycja jest również najlepsza dla naszej skóry. Unikniesz w ten sposób mechanicznego odkształcania się skóry od poduszki. Nie zapominaj o regularnej pielęgnacji. Zobacz także: Na widok tego manicure koleżanki zzielenieją z zazdrości. Manikiurzystki codziennie dostają o niego prośby. Takie paznokcie będą modne zimą 2023/2024 Kosmetyki na zmarszczki: SENSUM MARE - ALGOPRO R Wysoce skoncentrowane serum zawierające unikalne połączenie 0,16% retinalu z kompleksem fosfo-ceramidowym zostało stworzone z myślą o specjalistycznej, wieczornej pielęgnacji skóry z przebarwieniami, niedoskonałościami oraz uszkodzeniami posłonecznymi. Serum działa przeciwstarzeniowo, spłyca zmarszczki, poprawia jędrność i elastyczność skóry, a zawarty w serum kompleks fosfo-ceramidowy wspomaga ochronę bariery hydrolipidowej i odżywia skórę. Serum wyrównuje koloryt skóry, rozjaśnia przebarwienia i zapobiega powstawaniu niedoskonałości. Starannie przemyślana receptura zawierająca 29 składników aktywnych nawilża, wygładza i poprawia kondycję skóry. i Autor: Materiały prasowe Sensum Mare BASICLAB LIFTINGUJĄCE SERUM POD OCZY I NA POWIEKI Z 10% KOMPLEKSEM PEPTYDÓW I CERAMIDAMI ODŻYWIENIE I UJĘDRNIENIE Specjalnie dobrana kombinacja kompleksu peptydów w stężeniu aż 10% wraz z ceramidami działa wygładzająco na skórę, skutecznie zwiększając jej elastyczność i napięcie oraz zmniejszając widoczność zmarszczek. Ponadto ceramidy łagodzą podrażnienia i spowalniają pojawianie się oznak starzenia się skóry, przyczyniając się do zachowania jej młodzieńczej sprężystości. Ekstrakt z albicji wykazuje silne działanie neutralizujące wpływ zanieczyszczeń ze środowiska zewnętrznego, a dzięki swoim niezwykłym właściwościom antyoksydacyjnym i rozjaśniającym wspomaga redukcję oznak zmęczenia skóry, takich jak cieni pod oczami czy opuchlizny, pomaga w uporaniu się z plamami soczewicowatymi oraz przywraca poszarzałej, matowej skórze zdrowy promienny wygląd. Kofeina skutecznie stymuluje mikrokrążenie, redukując obrzęki i zasinienia. i Autor: Materiały prasowe BasicLab Jak poradzić sobie z opadającymi policzkami? Utrata jędrności skóry jest procesem nieodwracalnym i bez medycyny estetycznej trudno o skuteczne metody. Są jednak sposoby, które mogą znacząco opóźnić te procesy, a nawet je cofnąć. Sposoby na opadające policzki to przede wszystkim ćwiczenia i masaże skóry, które pobudzą ją od środka i wzmocnią. Sposoby na opadające policzki Gimnastyka twarzy - dwa razy dziennie wykonuj ćwiczenia, które pomogą wzmocnić mięśnie twarzy. Jednym z najbardziej skutecznych ćwiczeń jest przepychanie powietrza w jamie ustnej z jednego policzka do drugiego. Innym ćwiczeniem jest nadymanie policzków w balon raz wysuwanie dolnej szczęki. Każde ćwiczenie wykonuj około 30 sekund. Bądź regularna.

Masaże twarzy - podczas pielęgnacji wykonuj masaż twarzy. Opuszkami palców oklepuj okolice usu i oczu. Ruchami na zewnątrz na twarzy wykonuj "wymiatanie" skóry. Ugniataj i uciskaj skórę w miejscu, w którym czujesz zęby. Powtarzaj te czynności codziennie. Kluczem do sukcesu jest systematyczność. Domowe zabiegi poprawiające jędrność skóry Technologia MISIA FOREO BEAR™ to najbardziej zaawansowany na rynku sposób na uzyskanie wyraźnie zarysowanych kości policzkowych, bez inwazyjnych zabiegów. BEAR™ wykorzystuje mikroprądy i masaż T-Sonic™, aby poprawić mikrokrążenie i drenaż limfatyczny, dostarczając składniki odżywcze do komórek skóry i wyeliminować toksyny. Udowodniono klinicznie, że redukuje zmarszczki, drobne linie, poprawia jędrność i elastyczność skóry w ciągu zaledwie jednego tygodnia. Według badań klinicznych, 90% użytkowników BEAR™ zauważa rezultaty już po jednym tygodniu: 98% potwierdza zdrowszą, mniej opuchniętą skórę, 93% użytkowników potwierdza mniejszą widoczność kurzych łapek, a aż 98% poleciłoby BEAR™ znajomemu. i Autor: Materiały prasowe FOREO Zamaskuj się - pełne odmłodzenie twarzy Doświadcz pełnego odmłodzenia cery. Po naciśnięciu przycisku. Urządzenie FAQTM 102 stosuje połączoną moc elektrostymulacji mięśni (EMS), radiofrekwencji (RF) oraz terapii światłem LED w głównych obszarach twarzy i szyi. Dzięki temu możesz ujędrniać mięśnie, przeciwdziałając zwiotczeniu, przyspieszyć produkcję kolagenu dla zmniejszenia widoczności zmarszczek oraz odmłodzić skórę – wszystko to w domowym zaciszu. Udowodniono klinicznie, że FAQTM 102 zapewnia natychmiastowe i długotrwałe wyniki. 100% użytkowników zgłasza, że urządzenie FAQTM 102 jest lepsze niż profesjonalny zabieg kosmetyczny oraz jest przynajmniej tak samo skuteczne, jak kliniczne urządzenia terapii RF, EMS i LED. i Autor: Materiały prasowe FOREO Doda pokonała lęk wysokości