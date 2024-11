Wystarczą 3 łyżki, aby ukryć siwe włosy bez farbowania. To naturalny pogromca siwizny. Sposób na siwe włosy u blondynek

Co sprezentować bliskim na Boże Narodzenie? Niech te propozycje Cię zainspirują

Wystarczą 3 łyżki, aby ukryć siwe włosy bez farbowania

Siwe włosy pojawiają się w różnym wieku. Są widoczne zarówno u brunetek, jak i blondynek. Wpływ na to ma wiele czynników, w tym także istotne są predyspozycje genetyczne. Dla kobiet o blond włosach srebrzyste pasma są często powodem do kompleksów i starają się regularnie je ukrywać farbą. Choć w ostatnich latach siwe włosy stają się naprawdę modne i wielu stylistów prezentuje piękne fryzury u kobiet dojrzałych na siwych włosach, to i tak jest grono pań, które czują się znacznie lepiej bez widocznych oznak starzenia. Farbowanie włosów jest jedną z najbardziej popularnych metod maskowania siwych odrostów. Jest ona niezwykle prosta, a zarazem skuteczna. Jednak należy pamiętać, że częste farbowanie włosów może je niszczyć. Dlatego, zanim wykonasz ten zabieg, wypróbuj domowe sposoby na siwe włosy u blondynek, które w wielu sytuacjach są równie skuteczne, a na pewno są tańsze i bezpieczne. Tak naprawdę wystarczy zaparzyć 3 czubate łyżki rumianku, aby zamaskować siwiznę na blond włosach.

Domowy sposób na siwe włosy u blondynek

Kobiety o naturalnie jasnych włosach powinny wypróbować tego domowego sposobu na siwe włosy u blondynek. Płukanka cytrynowo-ruminakowa wspaniale ukrywa siwe włosy bez farbowania. Jak ją przygotować? Rumianek suszony zalej dwoma szklankami gorącej wody, odcedź i przestudź. Wyciśnij sok z 2 cytryn i wymieszaj z naparem z rumianku. Tym płynem płucz włosy i skórę głowy. Pozostaw na 30 minut i spłucz zimną wodą. Już po kilku takich zabiegach zauważysz, że siwizna stała się znacznie mniej widoczna.

Sposób na siwe włosy bez farbowania u brunetek

Z kolei osoby o naturalnie ciemniejszym odcieniu włosów powinny wypróbować płukanki z kawy, która znakomicie ukrywa siwe pasma bez farbowania. Jak ją przygotować w domu? Wystarczy zalać około 8 łyżek świeżo zmielonej kawy gorącą wodą. Odczekaj, aż zaparzona kawa przestygnie i odcedź fusy. Umyte wcześniej włosy spłucz naparem z kawy i zawiń w ręcznik na 20 minut. Następnie rozczesz włosy i wysusz. Taki zabieg powtarzaj 2-3 razy w tygodniu.