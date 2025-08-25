Wyższy poziom higieny jamy ustnej. Zdrowy uśmiech całej rodziny

- Dzisiejsi konsumenci oczekują od rytuałów pielęgnacyjnych czegoś więcej – issa™ 4 spełnia te oczekiwania, zamieniając higienę jamy ustnej w nowoczesne, skuteczne doświadczenie. To efekt dogłębnej analizy potrzeb użytkowników, badań klinicznych i projektowania opartego na filozofii FOREO, łączącej wydajność i zrównoważony rozwój – twierdzi Vladimir Cuturillo, General Manager Easter Europe.

Nowa generacja szczoteczek „napędzana” rewolucyjną i opatentowaną technologią, pozwalającą na rok użytkowania na jednym ładowaniu USB, łączy zaawansowaną technologię sonicznych pulsacji Sonic Pulse z unikalną, hybrydową główką. Od strony zewnętrznej na główce czyszczącej znajdują się ultra-miękkie silikonowe włókna delikatnie chroniące dziąsła, a wewnątrz – wysokowydajne włókna polimerowe, skutecznie usuwające płytkę nazębną.

Zaprojektowana tak, aby współpracowała z naturalnym ruchem szczotkowania, issa™ 4 oferuje prostotę manualnej szczoteczki, ale z efektami porównywalnymi do szczoteczki elektrycznej.

Oprócz modelu flagowego issa™ 4 kolekcja obejmuje:

issa™ 4 plus – z technologią AI Pressure Adapt, automatycznie dostosowującą intensywność w czasie rzeczywistym w zależności od nacisku,

issa™ 4 smile – bardziej kompaktową i przystępną wersję modelu flagowego,

issa™ 4 baby – stworzoną z myślą o wyjątkowych potrzebach higieny jamy ustnej niemowląt i małych dzieci.

Wszystkie urządzenia w kolekcji są połączone z aplikacją, co pozwala użytkownikom na personalizację szczotkowania i automatyczną synchronizację ustawień dla w pełni dopasowanej rutyny.

Hybrydowa główka szczoteczki – rewolucyjna pielęgnacja jamy ustnej

Wewnętrzne włókna polimerowe – bezlitosne dla płytki nazębnej

Klinicznie udowodniono, że usuwają o 30% więcej płytki niż zwykła szczoteczka. Są trwalsze niż włókna nylonowe – nie wyginają się ani nie strzępią z czasem.

Zewnętrzne włókna silikonowe – delikatne dla dziąseł, policzków i języka

Klinicznie potwierdzono redukcję zapalenia dziąseł. Zapobiegają zbyt mocnemu szczotkowaniu, które może powodować nadwrażliwość. Wykonane z miękkiego, medycznego silikonu odpornego na bakterie, delikatnie czyszczą i masują wrażliwe obszary jamy ustnej.

Trwałość 2× większa niż u konkurencji

Ekologiczne podejście – unikalna główka hybrydowa issa™ 4 pozostaje czystsza przez dłuższy czas, co oznacza wymianę tylko raz na 6 miesięcy (zamiast co 3 miesiące jak w innych szczoteczkach).

Technologia Sonic Pulse issa™ 4 wykorzystuje opatentowaną technologię FOREO, generując do 11 000 intensywnych pulsacji na minutę. Fale dźwiękowe przenikają przez włókna, tworząc szybkie, lecz delikatne mikro-ruchy, które dokładnie czyszczą zęby, dziąsła, policzki i język, pozostawiając uczucie świeżości i czystości po każdym użyciu.

issa™ 4 TRYBY SZCZOTKOWANIA

Oznaczenia trybów szczotkowania, od lewej:wybielanie, wrażliwe zęby, głębokie czyszczenie

TRYB WYBIELANIA

Dostarcza silniejsze impulsy soniczne, aby zwalczać bardziej widoczne przebarwienia.

TRYB DLA WRAŻLIWYCH ZĘBÓW

Zapewnia delikatniejsze impulsy soniczne do bardziej wrażliwych lub podrażnionych obszarów jamy ustnej.

GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE

Średnia intensywność impulsów sonicznych ukierunkowana na uporczywy osad i powierzchniowe przebarwienia.

ISSA™ – szczoteczka stworzona z myślą o rodzinie

Historia ISSA™ jest jedną z najbardziej urokliwych w dziejach FOREO. Zaczęła się podczas rodzinnych wakacji na chorwackiej wyspie Vis, gdy założyciel firmy, Filip Sedic, podejrzewał, że jego dzieci udają, że umyły zęby. Poszedł sprawdzić, czy włosie jest mokre. Okazało się, że dzieci mówiły prawdę, ale włókna pozostawały mokre jeszcze długo po szczotkowaniu, tworząc „ogrodybakterii”. Ten moment zainspirował stworzenie ISSA™ – pierwszej na świecie silikonowej szczoteczki sonicznej, która zastąpiła nylon silikonem jako 35 razy bardziej higieniczny materiał – co wielu uważa za najważniejszą innowację w higienie jamy ustnej od 70 lat. Nazwa „ISSA” pochodzi od starogreckiej nazwy wyspy Vis.

issa™ 4 baby

FOREO odświeżyło wersję dla dzieci, wprowadzając wymienną, dwustronną główkę szczoteczki. Wszyscy wiemy, jak trudno jest myć zęby dziecku, które woli gryźć niż szczotkować – dlatego FOREO stworzyło szczoteczkę z włóknami po obu stronach i przyjazną buźką, która uśmiecha się do malucha, zachęcając go do odwzajemnienia uśmiechu.

i Autor: Foreo/ Materiały prasowe