Wzór trik na noszenie marynarki wiosną 2023. W ten sposób sprawisz, że będzie idealnie dopasowana, a wszyscy będą Cię komplementować. Jak nosić stylowo żakiet?

Nowoczesny patent na noszenie marynarki. W ten sposób sprawisz, że będzie ona modna i oryginalna

Damska marynarka w modzie została rozsławiona przede wszystkim przez Coco Chanel. To ona jako pierwsza postawiła na kobiece garnitury, a w sowich projektach czerpała inspiracje z mody męskiej. Dzisiaj, marynarka to jeden z elementów mody oficjalnej, nosi się ją często jako element stylizacji do pracy lub na eleganckie wyjście. Dobrze dobrana marynarka powinna subtelnie podkreślać kobiecą talię, nie być opięta w ramionach i nie opinać się na biodrach. Obecnie w sklepach znajdziesz wiele modeli i krojów marynarek, które sprawdzają się na różnego typu sylwetkach. Masz w szafie marynarkę, której już nie nosisz? Czujesz się w niej mało komfortowo i niewygodnie? Spróbuj ją delikatnie przerobić, a marynarka zyska nowe życie. TikTok to skarbnica modowych inspiracji. Znajdziesz tam wiele przydatnych wskazówek, jak nosić ubrania i jak je delikatnie przerabiać.

Zobacz także: Najpiękniejsze perfumy na ten sezon! Te zapachy sprawią, że poczujesz się piękna, Twoje zmysły zatańczą taniec rozkoszy, a endorfiny wystrzelą

Boski trik na noszenie marynarki. Będzie idealnie dopasowane

Użytkowniczka funkyfitz pokazuje na TikToku, jak ze starej marynarki zrobić nowoczesną element ubioru. To bardzo proste przeróbki, z którymi każdy da sobie radę. Wystarczy, że przygotujesz kolorową tasiemkę i agrafki. Przypnij agrafki z tyłu marynarki, a następnie przepleć przez nie wstążkę. Zrób to w stylu wiązania gorsetowego. Na koniec ściśnij wstążkę. W ten sposób dopasujesz marynarkę do swojej sylwetki i podkreślisz talię.

Sonda Korzystasz z modowych trików z TikToka? Tak Nie