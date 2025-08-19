Yummy beauty - zapachy, które uzależniają

Layering można tworzyć za pomocą balsamów, perfum, mgiełek do włosów, a nawet pasty do zębów! Dobrze dobrane zestawienie utrzyma się na skórze przez długi czas, a odpowiednie produkty pozostawią ciało i włosy nie tylko pachnące, ale również nawilżone i odżywione. Przedstawiamy pachnących, deserowych ulubieńców z kategorii YUMMY BEAUTY w LYKO.

KARMELOVE

Zaczynamy od aromatów gourmand – karmel wbrew pozorom nie oznacza samych słodkości. To wielowymiarowy zapach, który doskonale łączy się zarówno z innymi, głębszymi nutami, jak i świetnie sprawdza się solo.

Do karmelowych bestsellerów LYKO należą:

Ida Warg Vanilla Fudge – mgiełka do włosów

Mgiełka do włosów o słodkim zapachu waniliowej krówki zawiera nawilżający ekstrakt z aloesu, który działa kojąco na włosy i skórę głowy, oraz odżywcze witaminy i minerały przywracające blask.

Ida Warg Vanilla Fudge – pianka pod prysznic

Z kolei pianka o zapachu waniliowej krówki w kontakcie z wodą zamienia się w lekką, puszystą pianę, która otula ciało słodką wonią waniliowej krówki. Must-have przy gourmandowym layeringu.

Sol de Janeiro Brazilian Crush Cheirosa 71 Dolce de Leite – mgiełka do ciała

TikTokowy hit – mgiełka o apetycznym zapachu karmelizowanej wanilii i orzechów, która szturmem podbiła internet. Działa zarówno jako osobny zapach, jak i w duecie z ulubionymi perfumami. Warto przetestować na własnej skórze.

Niekonwencjonalna propozycja – pasta o smaku i zapachu słonego karmelu w nowoczesnym opakowaniu. Nie tylko świetnie smakuje, ale dzięki formule z fluorem zapobiega próchnicy, zmniejsza nadwrażliwość, wspiera zdrowie dziąseł i poprawia kondycję jamy ustnej. Przyjemne z pożytecznym.

CRA-YON Caramel Days Eau de Parfum

Nieszablonowy karmelowy zapach z cytrusowym wykończeniem. Subtelne akcenty tropikalnego kokosa, jaśminu i kakao czynią tę propozycję idealnym combo samym w sobie.

ZAKAZANY OWOC

Orzeźwiające, owocowe zapachy to hit każdego lata. Soczyste, energetyzujące mango, wiśnie i jagody pobudzają zmysły – zarówno solo, jak i w połączeniu. Mimo że tegoroczne lato nas nie rozpieszcza, owocowe nuty wciąż pozostają na topie.

Smuuti Skin Watermelon Jelly – krem nawilżający do twarzy

Nawilżający krem z kwasem hialuronowym i ekstraktem z arbuza. Lekka, żelowa konsystencja szybko się wchłania, pozostawiając skórę gładką i nawilżoną – zarówno pod makijaż, jak i bez niego. Smakowity zapach arbuza umila pielęgnację nawet o poranku.

Sundae Passionfruit Pop – pianka do mycia ciała

Pianki Sundae to absolutny ulubieniec klientów LYKO. Kwaśny, tropikalny i świeży aromat marakui to faworyt w kategorii owocowych zapachów. Pozostawia skórę nie tylko pachnącą, ale też nawilżoną i gotową na kolejne zapachowe doznania.

DKNY Ice Pop Summer Collection Very Cherry Eau de Parfum

Zapach inspirowany radością z pierwszego kęsa soczystych lodów wiśniowych w ciepły dzień. Soczyste owoce i lekkie kwiaty dopełniają nuty drzewne, które nadają kompozycji równowagę. Słodki, świeży i nieodparcie owocowy – idealny na spontaniczne przygody, słoneczne popołudnia i ciepłe, letnie wieczory.

Laneige Sleeping Care – maska do ust Berry

Ultraodżywcza maseczka do ust na noc o słodkim, jagodowym zapachu szturmem podbiła media społecznościowe i wciąż pozostaje ulubieńcem wielu kosmetyczek. Bogaty w witaminę C Berry Mix Complex™ – zawierający ekstrakty z malin, truskawek, żurawiny, borówek i jagód goji – delikatnie usuwa martwe komórki naskórka, sprawiając, że usta stają się gładkie i jędrne.

By Lyko Magnetic Mango – balsam do rąk

Intensywnie nawilżający krem do rąk o zapachu słodkiego mango i grejpfruta, wzbogacony pantenolem i betainą. Skutecznie wygładza dłonie, nadając im niezwykłą miękkość.

VANILLA & CHILL

Wanilia to klasyk – ciepła i przytulna, stanowi bazę wielu popularnych zapachów. Nie zawsze jednak jest tak grzeczna, jak ją malują – sprawdza się bowiem nie tylko w słodkim wydaniu solo, ale także jako baza bardziej zadziornych kompozycji.

Laneige Sleeping Care – maska do ust Vanilla

Kolejna viralowa propozycja od marki Laneige – tym razem w kusząco waniliowej wersji.

Sundae Very Vanilla – pianka pod prysznic

Ulubieniec klientów LYKO o kremowym, długotrwałym zapachu wanilii. Głęboko nawilża skórę i otula ją ciepłą wonią, stanowiąc idealną bazę pod ulubione perfumy.

CRA-YON Vanilla CEO Eau de Parfum

Serce zapachu stanowi waniliowa orchidea, przełamana rześkimi nutami kwiatu pomarańczy i mandarynki. Ciepła baza z bursztynu zapewnia całości stabilne i kojące wykończenie.

Estelle & Thild Vanilla Tangerine – peeling do ciała

Delikatny, złuszczający peeling wzbogacony odżywczymi olejkami i masłem shea. Przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji i pozostawia ją otuloną deserową wonią mandarynkowo-waniliowego ciasteczka.

Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream – krem do ciała

Kolejny viralowy hit marki Sol de Janeiro – luksusowy krem, który szybko się wchłania i poprawia wygląd skóry. Pozostawia ją nawilżoną i pachnącą jak deser, idealny do łączenia z dowolnymi perfumami lub mgiełką do ciała.

