Z Garnier każdy dzień może być Dniem Urody. Ekspertka objaśnia, jak dbać o nią każdego dnia

Jak dbać o urodę każdego dnia?

Skóra ma doskonałą pamięć. Pamięta każdy twój nawyk. I, niestety, każdy brak nawyku. Zostawia ślady po zaniechaniu wieczornego demakijażu, po zbyt długim romansie ze słońcem, po obietnicach, że „od jutra zacznę używać serum z witaminą C”. Dlatego jeśli chcesz, by każdy dzień był twoim Dniem Urody, musisz zbudować z nią relację opartą na konsekwencji, szacunku i codziennej uwadze – wskazuje dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz. Co zatem dokładnie robić, jakich kosmetyków używać i czego się wystrzegać? Poniżej gotowe wskazówki opracowane przez specjalistkę w tej dziedzinie.

OCZYSZCZANIE

Podstawą jest oczyszczanie, ale nie jako przykry obowiązek, tylko twój moment resetu. To jak otwarcie okna w dusznym pokoju: skóra pozbawiona makijażu, kurzu, zanieczyszczeń i stresu wreszcie oddycha. Na tak przygotowanym płótnie możesz malować swoją pielęgnacyjną historię – przypomina dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz. Ta rada to podstawa każdej rutyny pielęgnacyjnej. Zarówno rano i wieczorem jest to nie tylko pierwszy punkt całego rytuału, ale również jego najważniejszy element. W tym przypadku warto postawić na sprawdzony kosmetyk, jakim jest różowy płyn micelarny Garnier, który posiada tytuł płynu micelarnego numer 1 w Polsce.

Płyn Micelarny 3w1 do skóry wrażliwej od Garnier jednym gestem delikatnie oczyszcza i koi skórę skłonną do podrażnień. Efekt jest taki, że skóra szybko zostaje oczyszczona bez uczucia ściągnięcia, bez pozostałości i bez pocierania. Działanie kosmetyku bazuje na konkretnym składniku:

Micele – mikrocząsteczki o sferycznych kształtach, które są hydrofobowe (tłuszczolubne) i hydrofilowe (lubiące wodę). Takie połączenie pozwala przyciągać zanieczyszczenia różnego typu.

PORANNA PIELĘGNACJA

Rano stawiaj na ochronę. Witaj dzień z tarczą antyoksydantów: witamina C, niacynamid, kwas ferulowy. One neutralizują wolne rodniki powstające pod wpływem smogu, stresu, promieniowania UV. Ale nawet najlepsze antyoksydanty nie obronią cię, jeśli nie zastosujesz prawdziwej ochrony, ochrony przeciwsłonecznej. SPF to twój najlojalniejszy sprzymierzeniec. Bez niego walka o młodość to jak wejście na słońce w kaszmirowym płaszczu i liczenie, że nie będzie gorąco – podkreśla dermatolog. Oznacza to, że oprócz różowego płynu micelarnego rano przydadzą się jeszcze przynajmniej dwa inne kosmetyki, które będą zarówno pielęgnować, jak i chronić. W tej roli sprawdzą się serum Garnier Vitamin C+ oraz fluid Garnier Vitamin C z filtrem przeciwsłonecznym.

Serum Garnier Vitamin C+ to jedna z tych pozycji, które warto na stałe włączyć do swojej porannej rutyny pielęgnacyjnej. Kosmetyk działa nie tylko rozjaśniająco i rozświetlająco, żeby skóra wygląda zdrowo i pięknie każdego dnia, ale również pozwala neutralizować wolnej rodniki, co podkreśliła ekspertka.

Za efekt odpowiada formuła, w której kluczową rolę odgrywają 4 składniki:

Witamina C** – pozyskiwana biotechnologicznie, silny antyoksydant, który rozświetla skórę.

Niacynamid – kojący składnik aktywny, który wyrównuje koloryt skóry.

Kwas salicylowy – delikatnie złuszcza i wygładza skórę.

Melasyl™ – nowa opatentowana substancja aktywna, która redukuje nadmiar melaniny powodującej przebarwienia. Nadaje formule żółty odcień, który nie przenosi się na skórę.

Ochrony przeciwsłonecznej skóra potrzebuje przez cały rok. Warto o tym pamiętać codziennie i sięgać po niewidoczny lub rozświetlający fluid Garnier Vitamin C SPF50+. Kosmetyk ma lekką formułę i nie bieli. Bez problemu może być używany solo lub jako baza pod makijaż. W jego składzie zawarto nie tylko filtry, ale również składniki pielęgnacyjne.

Te składniki odpowiadają za działanie fluidu Garnier:

Witamina C** – pochodna witaminy C znana ze swoich właściwości antyoksydacyjnych, rozświetlających cerę, pozyskiwaną w procesie fermentacji kukurydzy.

Filtry przeciwsłoneczne – kosmetyk z SPF50+ posiada wysoki stopień ochrony przeciwsłonecznej (zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i krótkimi oraz długimi falami UVA).

Peptydy – wygładzają skórę.

Kwas hialuronowy – nawilża.

WIECZORNA PIELEGNACJA

Wieczorem zaś regeneracja. Skóra, gdy ty śpisz, prowadzi nocną zmianę. To czas, gdy wytwarza nowe komórki, naprawia uszkodzenia, odbudowuje barierę ochronną. Daj jej składniki, które naprawdę działają, bo pracują wtedy, kiedy ty możesz już o tym nie myśleć – wskazuje ekspertka Garnier.

Co zatem powinno się znaleźć w wieczornej rutynie pielęgnacyjnej poza wspominanym już kosmetykiem oczyszczającym? Na koniec dnia mamy więcej czasu, co pozwala też na bardziej rozbudowany rytuał. Przed aplikacją serum można zatem użyć jeszcze esencję. Do tego warto też znaleźć dodatkowe 15 minut dla maseczki.

Esencja nawilżająca Garnier Hyaluron Barrier Repair to 100 godzin*** nawilżenia i wsparcia odbudowy bariery ochronnej skóry. Wszystko to za sprawą 12% formuły zawierającej: glicerynę, pantenol, ekstrakt z aloesu oraz kwas hialuronowy. Każdy z czterech składników odgrywa swoją rolę w pielęgnacji skóry.

Składniki aktywne w emulsji nawilżającej Garnier:

Gliceryna - jest substancją higroskopijną, co oznacza, że wiąże i zatrzymuje cząsteczki wody, a to przekłada się na jej zdolności nawilżające. Do tego jej niewielkie rozmiary sprawiają, że wnika w głębokie warstwy naskórka.

Pantenol - inaczej prowitamina B5. Działa nawilżająco, kojąco, a także regeneracyjnie, co wspomaga naprawę bariery ochronnej skóry i w efekcie zapobiega utracie wody.

Ekstrakt z aloesu - składnik, który intensywnie nawilża, a także działa łagodząco i przeciwzapalnie.

Kwas hialuronowy - jest substancją naturalnie występującą w naszym organizmie. Działa nawilżająco, ma zdolność do wiązania 1000 razy więcej wody niż sam waży.

Rozświetlające serum na noc Garnier Vitamin C zawiera aż 10% czystej witaminy C, a do tego jeszcze kwas hialuronowy. Dzięki niemu skóra twarzy już po jednej nocy jest bardziej gładka, jędrna, zrewitalizowana i widocznie wypoczęta. Po trzech nocach natomiast cera staje się wyraźnie rozświetlona, zdrowsza i zdecydowanie lepiej wyglądająca.

Składniki aktywne w serum na noc Garnier Vitamin C:

Witamina C - dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym przywraca skórze blask i zdrowy wygląd, redukuje drobne linie i przebarwienia.

Kwas hialuronowy - to uznany składnik aktywny, który wspiera intensywne nawilżenie i wygładzenie skóry. Wiąże 1000x więcej wody, niż sam waży.

Maska w płachcie o żelowej teksturze Garnier Hyaluronic Cryo Jelly pozwala nawilżyć, zredukować oznaki zmęczenia i przynieść ukojenie po całym dniu. Wystarczy kilkanaście minut, żeby poczuć i zobaczyć różnicę. Za działanie odpowiada nie tylko efekt chłodzenia, ale także 2 składniki:

Kwas hialuronowy - słynie ze swoich właściwości nawilżających.

Ekstrakt z ogórka - skutecznie wygładza i napina skórę.

- Czy to wymaga wysiłku? Tak. Czy jest warte zachodu? Zdecydowanie. Bo piękno to nie chwilowy efekt filtra, to suma twoich codziennych wyborów. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że masz na nie pełen wpływ. Każdego dnia. Bez wyjątku – podkreśla dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz.